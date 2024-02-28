Почему не сложилась карьера первой жены Льва Лещенко Аллы Абдаловой: непростая судьба певицы

Личная жизнь

В юные годы Алла пользовалась чрезмерной популярностью у мужчин. Но влюбилась она лишь единожды. Избранником стал студент того же вуза, где училась Абдалова, Лев Лещенко.

Девушка познакомилась с родителями любимого еще до начала отношений. Исполнитель заверил ее, что она очень похожа на его племянницу, чтобы в этом убедиться Алла поехала в гости. Мачеха Лещенко подумала, что он привел знакомиться невесту.

Молодые люди долго гуляли вместе, но однажды Алла осталась у Льва, и это стало началом семилетнего романа.

В 1966 году Лев Лещенко сделал предложение пожениться, потому что так принято, но отношения вскоре начали рушиться. Популярность певца росла, а жена оставалась в тени, испытывая обиду и ревность. Начались скандалы, ссоры и конфликты. Супруги пробовали жить отдельно, но спасти брак не удалось. За 10 лет они так и не обзавелись детьми.

Лев Валерьянович не сильно желал стать отцом, а Алла не была уверена в их чувствах.

Этот брак закончился в 1976 году. Причиной стала измена супруга. Жена, хоть и любила его, не смогла простить предательство.

Развод был тяжелым испытанием для Аллы, которая так и не смогла забыть своего Льва. Сначала она пыталась залить горе алкоголем, затем хотела наложить на себя руки, но поступенно научилась жить с этой болью.