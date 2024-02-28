Почему не сложилась карьера первой жены Льва Лещенко Аллы Абдаловой: непростая судьба певицы

Детство и юность
Свой жизненный путь Алла Абдалова начала 19 июня 1941 года. С самого детства яркий артистический талант девочки выделялся. Окончив школу, Алла не задумываясь, поступила в театральный институт – ГИТИС на отделение оперетты.
Абдалова отличалась от остальных студенток прирожденной элегантностью и низким тембром голоса.
Алла Абдалова была одной из лучших студенток на курсе. Фото: kino-teatr.ru
Творчество
Получив диплом, артистка устроилась в Театр оперетты. После этого какое-то время пела с оркестром Леонида Утесова и даже ездила на гастроли. В ее репертуаре были «Ландыши», «Черный кот», Королева красоты» и «Снегопад», но особую любовь публики заслужила песня «Старый клен», которую Алла исполняла в дуэте со Львом Лещенко.
Когда в личной жизни Абдаловой произошли изменения, ее карьера пошла на спад. Она устроилась петь в церковный хор, но надолго там не задержалась. Единственный еедиск увидел свет в 2004 году – это сборник песен советских исполнителей «Romantic collection. Ретро».
Она редко появлялась на публике, но в 2015 году зрители увидели ее в качестве гостя популярной передачи на ТВ. В документальном фильме о женах Льва Лещенко она вспомнила о былых годах, проведенных с артистом.
Исполнение песни «Старый клен» со Львом Лещенко. Фото: кадр из видеоролика на YuoTube
Личная жизнь
В юные годы Алла пользовалась чрезмерной популярностью у мужчин. Но влюбилась она лишь единожды. Избранником стал студент того же вуза, где училась Абдалова, Лев Лещенко.
Девушка познакомилась с родителями любимого еще до начала отношений. Исполнитель заверил ее, что она очень похожа на его племянницу, чтобы в этом убедиться Алла поехала в гости. Мачеха Лещенко подумала, что он привел знакомиться невесту.
Молодые люди долго гуляли вместе, но однажды Алла осталась у Льва, и это стало началом семилетнего романа.
В 1966 году Лев Лещенко сделал предложение пожениться, потому что так принято, но отношения вскоре начали рушиться. Популярность певца росла, а жена оставалась в тени, испытывая обиду и ревность. Начались скандалы, ссоры и конфликты. Супруги пробовали жить отдельно, но спасти брак не удалось. За 10 лет они так и не обзавелись детьми.
Лев Валерьянович не сильно желал стать отцом, а Алла не была уверена в их чувствах.
Этот брак закончился в 1976 году. Причиной стала измена супруга. Жена, хоть и любила его, не смогла простить предательство.
Развод был тяжелым испытанием для Аллы, которая так и не смогла забыть своего Льва. Сначала она пыталась залить горе алкоголем, затем хотела наложить на себя руки, но поступенно научилась жить с этой болью.
Алла Абдалова не смогла забыть Льва Лещенко. Фото: kino-teatr.ru
Алла Абдалова сейчас
Алла Абдалова находится на заслуженном отдыхе, но постоянно участвует в разных телешоу. В январе 2021 года зрители увидели ее в программе «Привет, Андрей!» Андрея Малахова. Певица рассказала о сценическом прошлом и семейной жизни с Лещенко и продемонстрировала эксклюзивные фото со свадьбы.
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Алла Абдалова в программе «Секрет на миллион». Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»