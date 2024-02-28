Судьба Евгении Дмитриевой: брак со своим студентом, поздний успех в кино и лучший ученик Юра Борисов

Актриса Евгения Дмитриева признается, что все самые важные вещи приходили к ней довольно поздно. Встретила любимого человека, когда ей было под 40, родила дочку в 46, стала по-настоящему востребованной в кино только после 30. Но это тот самый случай, когда в народе говорят, что всему свое время. И теперь пришло время для счастья.

Детство

Евгения Дмитриева родилась в Москве 12 декабря 1972 года. Ее отец — переводчик-синхронист с испанского языка, в прошлом мастер спорта по водному поло. Мама всю жизнь посвятила заботе о муже и детях. У Евгении также есть брат.

В семь лет Евгения начала посещать музыкальную школу, затем театральную студию при Дворце пионеров. В интервью изданию «Семь дней» актриса сравнила этот кружок с магнитом и назвала своей любовью с пятого по одиннадцатый класс. Ведь там дети учились не только актерскому мастерству, но и режиссуре и другим сопутствующим дисциплинам: ставили спектакли, писали пьесы, создавали костюмы, обучались гриму, проводили творческие вечера, ходили в экспедиции. Как поясняла сама Евгения, это не был просто кружок, а школа жизни.

Но даже при таком раскладе сначала девушка собиралась поступать в педагогический университет. Однако руководитель театральной студии Зинаида Скударь сказала своей ученице: «Вот ты попробуй». Дмитриева отмечала, что, конечно, ей было страшно поступать на актерский факультет, но мудрый взрослый человек все-таки плохого не посоветует. И решилась на такой поступок!