Судьба Евгении Дмитриевой: брак со своим студентом, поздний успех в кино и лучший ученик Юра Борисов

Актриса Евгения Дмитриева признается, что все самые важные вещи приходили к ней довольно поздно. Встретила любимого человека, когда ей было под 40, родила дочку в 46, стала по-настоящему востребованной в кино только после 30. Но это тот самый случай, когда в народе говорят, что всему свое время. И теперь пришло время для счастья.
Детство
Евгения Дмитриева родилась в Москве 12 декабря 1972 года. Ее отец — переводчик-синхронист с испанского языка, в прошлом мастер спорта по водному поло. Мама всю жизнь посвятила заботе о муже и детях. У Евгении также есть брат.
В семь лет Евгения начала посещать музыкальную школу, затем театральную студию при Дворце пионеров. В интервью изданию «Семь дней» актриса сравнила этот кружок с магнитом и назвала своей любовью с пятого по одиннадцатый класс. Ведь там дети учились не только актерскому мастерству, но и режиссуре и другим сопутствующим дисциплинам: ставили спектакли, писали пьесы, создавали костюмы, обучались гриму, проводили творческие вечера, ходили в экспедиции. Как поясняла сама Евгения, это не был просто кружок, а школа жизни.
Но даже при таком раскладе сначала девушка собиралась поступать в педагогический университет. Однако руководитель театральной студии Зинаида Скударь сказала своей ученице: «Вот ты попробуй». Дмитриева отмечала, что, конечно, ей было страшно поступать на актерский факультет, но мудрый взрослый человек все-таки плохого не посоветует. И решилась на такой поступок!
Евгения Дмитриева в юности. Фото: из открытых источников
Преподавание в Щепкинском училище и театр
Евгения Дмитриева училась в Щепкинском училище. Большую роль в ее судьбе сыграла преподаватель Римма Гавриловна Солнцева, с которой она дружила до конца дней педагога.
После окончания вуза актрисе стали поступать предложения от разных театров, но именно Римма Солнцева посоветовала ей выбрать Малый театр, где Дмитриева дебютировала в постановке «Самостоятельная работа». Но больше артистке не поступало предложений внутри коллектива, что вызывало у нее волнение.
Волнение немного улеглось, когда Евгении предложили преподавать актерское мастерство в родной Щепке. Под руководством артистки на учебной сцене знаменитого вуза были поставлены спектакли «Маугли», «Чудная ночь», «Черный снег» и «Зойкина квартира» по произведениям Редьярда Киплинга, Николая Гоголя и Михаила Булгакова. Кстати, одним из самых знаменитых учеников Дмитриевой является актер Юра Борисов.
Как вспоминала сама Евгения в интервью изданию «Семь дней», когда Юрий только появился на курсе, актриса, по ее собственному выражению, зацепилась за него глазами.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!
Юрий Борисов в фильме «Серебряные коньки»
«Он был абсолютно реутовская шпана, и почему-то я сразу подумала, что мы споемся. Я горжусь своим Юрцом, конечно. Но это тот случай, когда бриллиант надо было огранить. Все, что он сейчас делает, намного выше того, чему его учили. Его ведут талант и импульс, — поясняла актриса.
— Вообще, ученики нужны мне не меньше, чем я им. Это та самая кровь «младенцев», которую я пью».
Кстати, впоследствии Евгения Дмитриева выйдет замуж за одного из своих учеников. Но это будет позже… А пока у артистки начали налаживаться дела не только на ниве преподавательской деятельности, но и на театральном поприще.
Так, например, Евгения Дмитриева стала сотрудничать с Олегом Меньшиковым в рамках его антрепризного проекта «Театральное товарищество 814», сыграла в его постановках «Горе от ума» и «Кухня». По словам актрисы, общение с Меньшиковым она воспринимала как праздник и называла его «человеком принудительного обаяния».
Также Евгении довелось играть на сценах Театра Моссовета, «Мастерской Петра Фоменко», где она принимала участие в постановке «1000 и 1 ночь» режиссера Полины Агуреевой.
Большим творческим везением Дмитриева считает работу с именитым британским режиссером Декланом Доннеланом над спектаклем «Три сестры», в котором она сыграла Ольгу. По словам Евгении, с этой постановкой коллектив проехал по Европе, а также побывал в Америке, Австралии и Новой Зеландии.
Евгения Дмитриева и Евгений Миронов на сцене Театра наций. Фото: Global Look Press
За успехами Евгении Дмитриевой следила ее преподавательница Римма Солнцева.
«Мой педагог Римма Гавриловна Солнцева, которую я постоянно цитирую, однажды, когда все, что я делала, — это работала со студентами в Щепке, сказала мне одну очень важную вещь: «Твое время как актрисы придет позже, — рассказывала Евгения в интервью изданию «Кинорепортер». — Помяни мое слово, будешь носить цветы мне на могилу, когда оно наконец настанет».
Кино
Пророчество Риммы Солнцевой, которой не стало в 2017 году, сбылось. Сейчас Евгения Дмитриева — одна из самых востребованных в России киноактрис. Так, только в 2015 году вышло аж 12 фильмов с ее участием. Среди них — такие громкие проекты, как «Лондонград. Знай наших!», «Молодая гвардия», «Где живет Надежда», «Петля Нестерова».
А начиналось все с фильма «Китайский сервиз», когда Евгении исполнилось только 17 лет. В этой картине юная актриса сыграла эпизодическую роль. Но на съемочной площадке ей удалось поработать с Олегом Янковским, Анной Самохиной, Сергеем Безруковым, который тогда еще не познал успеха сериала «Бригада» и был начинающим актером…
Как рассказывала Евгения, съемки шли на пароходе, и все жили в отдельных каютах. По словам актрисы, однажды снималась сцена в казино на крупном плане. И по сценарию ее героиня находилась в одной компании с Янковским и Никоненко. Но поскольку это были крупные планы, присутствие самих артистов не требовалось.
«И вот, ночь, партнеры по каютам. Мне приводят совершенно незнакомых людей и говорят: «Представь, что это Янковский, а это Никоненко». Я растерялась ужасно, — вспоминала актриса в интервью изданию «Семь дней».
— Но Сергей Петрович почему-то встал, пришел на съемочную площадку, увидел, как я там хлопаю глазами, разбудил Олега Ивановича и сказал: «Там девочку нашу снимают, пойдем подыграем».
И они сели и подыгрывали мне. Это разве не подарок? Подарок, исключительное событие!»
Евгения Дмитриева и Сергей Никоненко. Фото: кадр из фильма «Китайский сервиз»
Кто знает, как бы сложилась творческая судьба Евгении, если бы именитые коллеги по цеху отнеслись бы к ней по-другому. Возможно, они могли бы подорвать ее веру в себя. Хотя Евгения Дмитриева и сама всегда доказывала, что чего-то стоит.
Зрительский успех и «Золотую звезду» кинофестиваля «Созвездие», а также награду им. Александра Абдулова Евгении принесла главная роль в фильме «Заза», где она сыграла 37-летнюю женщину Азалию, которую окружающие называют Зазой. По сюжету она влюбляется в гламурного соседа своего сына, который на 14 лет младше ее.
Партнером актрисы стал звезда сериала «Солдаты» — актер Артем Григорьев. Как признавалась Евгения в одном из своих интервью, после этой картины она еще долго не получала ролей похожего уровня и глубины…
Кадр из фильма «Заза»
Впрочем, потом в жизни Евгении Дмитриевой было много ярких и нашумевших проектов: «Склифосовский», «Физрук», «Манекенщица», «Золотая Орда», «Дневник свекрови», «Хэппи-энд», «Пальма». Кстати, в трогательном фильме «Пальма» — о преданной хозяином собаке, которая находит новых друзей — Дмитриева сыграла антигероиню. Хотя нередко ей доставались добрые и милые женщины.
Личная жизнь
Но фильм «Заза», возможно, занимает особое место в жизни Евгении Дмитриевой, поскольку она отчасти повторила судьбу своей героини, влюбившись в парня на 19 лет моложе. И причем в том самом возрасте Азалии…
Впрочем, первым избранником Евгении Дмитриевой все же стал однокурсник Андрей Кайков. Влюбленность пошла талантливой студентке на пользу: обычно склонная к полноте, она похудела сразу на 17 килограммов! Свадьба прошла в Брянске, в окружении однокурсников.
Андрей Кайков. Фото: кадр из программы «Судьба человека»
Супруги жили в квартире у бабушки Евгении. Но через два года молодые люди расстались. Сказалось то, что оба много времени проводили в театрах, где работали, и виделись довольно редко… После расставания актеры сохранили теплые отношения и общаются до сих пор.
Вторым официальным избранником Евгении стал ее студент, молодой актер Владимир Киммельман. Актриса долго скрывала отношения с ним, поскольку не хотела, чтобы Владимира все воспринимали только как «мужа Дмитриевой».
Артистка предположила, что, возможно, студенты и знали о ее романе с их однокурсником, но тактично делали вид, что не в курсе ситуации, поскольку очень любят и уважают своего педагога.
Как вспоминала Евгения в одном из своих интервью, отношения начались с того, что актриса влюбилась в голос парня. Он позвонил ей по телефону. Артистка даже запомнила дату этого первого разговора.
Евгения Дмитриева и Владимир Киммельман. Фото: кадр из фильма «Воин. Com»
«Помню, 22 августа, раздается звонок — такой бархатный голос: «Алле, Евгения Олеговна, это Володя Киммельман, понимаете, проблемы с билетом, я 26-го не успеваю, но 27-го буду в 10, как штык».
— У меня сна ни в одном глазу, быстро набираю Лелю Тенякову, это жена Тимофея Трибунцева, работала на курсе, преподавала речь, говорю: «Понимаешь, я сейчас странно отреагировала на голос Киммельмана». Вот тут, видимо, все и началось», — рассказывала артистка в интервью YouTube-каналу «Света вокруг света».
В 2011 году в этом союзе родился сын Марк, а в 2019-м — дочь Маруся. По словам Евгении Дмитриевой, она не чувствует разницы в возрасте. Что же касается творческих взаимоотношений, то на репетициях все проходит спокойно, а вот дома, особенно перед премьерами, кипят нешуточные страсти.
Интересно, что в комедии «Воин. Com» супруги сыграли сына и мать.
Рост и вес
Рост Евгении Дмитриевой — 172 сантиметра, вес — 58 килограммов.
Евгения Дмитриева сейчас
Сейчас Евгения Дмитриева по-прежнему продолжает преподавать, играть в театре, сниматься в кино. Так, в 2023 году вышло сразу три громких кинопремьеры с ее участием: сериал «Король и шут» о знаменитой группе, где актриса сыграла маму солиста коллектива Михаила Горшенева (Горшка), сериал «За полчаса до весны» о ВИА «Песняры», где артистка воплотила образ матери Владимира Мулявина Акулины Сергеевны и фильм «Библиотекарь», где она сыграла с Никитой Ефремовым.
Евгения Дмитриева. Фото: кадр из сериала «Библиотекарь»
А 24 февраля в Москве состоялась премьера спектакля «Буду сниматься в кино» по пьесе Ника Саймона, где Евгении досталась роль Стеффи. 21 и 22 февраля постановка была показана в Санкт-Петербурге. Так что все идет своим чередом.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.