Ирландская звезда фолк-рока и дерзкая бунтарка: какой была Шинейд О'Коннор

Кем была Шинейд О'Коннор?
Певица и автор песен Шинейд О'Коннор, известная своей культовой бритой головой, начала свою музыкальную карьеру, когда ее обнаружил местный барабанщик в Ирландии. Впоследствии она получила восемь номинаций на премию «Грэмми», включая победу в 1991 году в номинации «Лучший альтернативный альбом» с композицией «Я не хочу того, чего у меня нет».
Однако со славой пришли разногласия. Среди других инцидентов, О'Коннор порвала фотографию папы Римского во время выступления в Saturday Night Live в 1992 году, а позже стала известна тем, что использовала социальные сети для выражения своей личной борьбы. О'Коннор умерла в возрасте 56 лет в июле 2023 года.
Шинейд О'Коннор участвует в концерте на фестивале Вилла Арконати в Боллате, Италия, 2 июля 2013 г. - Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
У Шинейд Мари Бернадетт О'Коннор, родившейся 8 декабря 1966 года в Дублине, было трудное детство. Ее родители рано развелись, а мать часто подвергалась насилию. О'Коннор отправили в исправительную школу после того, как ее поймали на магазинной краже.
Ее музыкальная карьера началась, когда она была обнаружена барабанщиком популярной ирландской группы In Tua Nua и стала соавтором их хита «Возьми меня за руку». Перед окончанием школы О'Коннор сбежала в Дублин, где пела и играла на гитаре на улице и в пабах.
Шинейд О'Коннор выступает на закрытии фестиваля Ramsbottom в Бери. Певица недавно попала в заголовки газет после того, как показала новые татуировки с буквами B и Q на каждой щеке своего лица. Бери, Великобритания, 15 сентября 2013 г. — Фото: Global Look Press
Прорыв с «Ничто не сравнится с тобой»
Выступая с дублинской группой Ton Ton Macoute, О'Коннор привлекла внимание двух владельцев-менеджеров небольшого лондонского звукозаписывающего лейбла Ensign Records. О'Коннор с Ensign Records выпустила свой дебютный альбом «Лев и кобра» в конце 1987 года. Критики высоко оценили мощный и выразительный голос О'Коннор и отметили сложность ее песен, хотя и признали их явно некоммерческий характер. Хотя на нем не было крупных хитовых синглов, в итоге альбом разошелся тиражом более 500 000 копий и стал платиновым.
С выходом в 1990 году второго альбома О'Коннор I Do Not Want What I Haven't Got она стала международной звездой. Движимый феноменальным успехом хитового сингла Nothing Compares 2 U» (некогда малоизвестная песня, написанная Принсом и впервые записанная группой the Family), альбом взлетел на вершину чарта Billboard и принес О'Коннор четыре номинации на премию «Грэмми», включая «Лучший альбом», «Лучшую песню», «Лучшую вокалистку» и «Лучший альтернативный альбом». Клип на песню Nothing Compares 2 U получил премию MTV в номинации «Видео года», а О'Коннор была названа Rolling Stone артистом года в 1991 году.
Финал чемпионата Ирландии по футболу среди взрослых GAA, Крок-Парк, Дублин, 30 июля 2023 г. «Ничто не сравнится с тобой», сыгранное перед игрой в память о Шинейд О'Коннор. Фото: Global Look Press
Разногласия: SNL и Папа римский
Ее следующие два альбома, «Я не твоя девушка»? (1992) и «Всеобщая мать» (1994), оказали гораздо меньшее влияние на критику и коммерцию. Но до этого О'Коннор прославилась своими противоречивыми публичными выступлениями, начиная с 1989 года, когда она объявила о своей поддержке радикальной Ирландской республиканской армии. Год спустя она отказалась от своего заявления.
Она снова попала в заголовки газет в 1990 году, когда отказалась выступать на сцене в Нью-Джерси, если перед концертом прозвучит «Звездно-полосатое знамя». В 1991 году О'Коннор бойкотировала церемонию вручения премии «Грэмми» и отказалась от своей награды за лучший альтернативный альбом, утверждая, что ее отсутствие было протестом против крайней коммерциализации премии «Грэмми».
Еще больше огласки получило выступление О'Коннор в 1992 году в Saturday Night Live, во время которого она разорвала фотографию папы Иоанна Павла II, осудив католическую церковь как «настоящего врага». Несмотря на свое презрение к клерикальной иерархии и стремление привлечь внимание к обвинениям в жестоком обращении с детьми в учреждении, О'Коннор утверждала, что она католичка.
«Очевидно, дело не в человеке, а в офисе и символе организации, которую он представляет», - заявила певица в интервью журналу Time в 1992 году. «Я считаю их ответственными за уничтожение целых рас людей и последующее существование домашнего насилия и жестокого обращения с детьми в каждой стране, в которую они приезжали».
Дети, супруги и личные проблемы
Помимо выхода ее сингла 1997 года Gospel Oak, карьера О'Коннор в звукозаписи дала сбой в конце 1990-х, омраченный неурядицами в личной жизни певицы.
В 1995 году между О'Коннор и ее бывшим Джоном Уотерсом, ирландским журналистом, началась длительная тяжба за опеку над их маленькой дочерью Ройсин. Измученная горькими обвинениями Уотерса в том, что она была неподходящей матерью, О'Коннор попыталась покончить жизнь самоубийством в марте 1999 года. Выздоравливая, О'Коннор согласилась позволить Ройзин жить с Уотерсом в Дублине. Однако несколько дней спустя она похитила девочку из дома Уотерса и улетела с ней обратно в Лондон.
Помимо Ройзин, у О'Коннор было трое сыновей. Ее старший ребенок, Джейк, родился в 1987 году в семье певицы и ее первого мужа Джона Рейнольдса. Она и ирландский трэд-музыкант Донал Ланни приветствовали Шейна в 2004 году. Иешуа, рожденный в семье О'Коннор и Фрэнка Бонадио, появился на свет в 2006 году.
После бурного романа О'Коннор вышла замуж за британского журналиста Ника Соммерлада на тайной церемонии летом 2001 года, но союз продлился недолго, и пара вскоре рассталась.
Тем временем О'Коннор попала в заголовки газет совершенно другим способом. В апреле 1999 года она была рукоположена в качестве первой в истории жрицы Латинской Тридентской церкви, диссидентской католической группы, возглавляемой самозваным римско-католическим епископом из Ирландии по имени Майкл Кокс. В апреле 2000 года мать Бернадетт Мари — духовное имя О'Коннор — была возведена в сан архидиакона за ее работу с бездомными Дублина.
В 2010 году О'Коннор в очередной раз попыталась обрести семейное блаженство. В том же году она вышла замуж за друга и частого соавтора Стива Куни, но следующей весной пара объявила о расторжении брака. Нисколько не смутившись тем, что после этого она будет жить долго и счастливо, О'Коннор вышла замуж в четвертый раз в декабре 2011 года. Она и Барри Херридж связали себя узами брака в Лас-Вегасе, но всего через 18 дней она объявила, что их брак расторгнут.
Шинейд О'Коннор выходит замуж за Барри Херриджа в свой 45-й день рождения в автопроезде «Маленькая белая свадебная часовня» в Лас-Вегасе, штат Невада, 8 декабря 2011 г. Фото: Global Look Press
Последующие годы и смерть сына
В 2000 году О'Коннор подписала контракт с Atlantic Records. Ее первый альбом за шесть лет, Faith & Courage, был выпущен позже в том же году. В 2002 году она выпустила альбом традиционной ирландской музыки Sean-Nós Nua.
О'Коннор объявила, что уходит из музыки в 2003 году. «Та, кто обитает в тайном месте Всевышнего, пребудет под сенью Всемогущего» (2003) должен был стать ее последним альбомом. По данным журнала People, О'Коннор разместила это сообщение на своем веб-сайте:
«Я очень застенчивый человек, хотите верьте, хотите нет. Поэтому я с любовью прошу, чтобы люди, которые тоже любят мои записи, оставили меня в покое и уединении».
Отставка О'Коннор длилась недолго. В 2005 году она выпустила альбом Throw Down Your Arms под влиянием регги. О'Коннор продолжила продюсировать новую музыку с Theology 2007 года. Она заслужила положительные отзывы за свою работу 2012 года «Как насчет того, чтобы я была собой (А ты - собой)?» Ее следующая пластинка, I'm Not Bossy, I'm the Boss (2014), также получила теплый прием.
В мае 2016 года О'Коннор пропала на целый день во время катания на велосипеде в Чикаго, но вскоре была найдена властями.
В 2018 году О'Коннор приняла ислам и сменила имя на Шухада Садакат.
Четыре года спустя, в январе 2022 года, О'Коннор пережила личную трагедию, когда ее сын Шейн, которому тогда было 17 лет, покончил жизнь самоубийством.
Ирландская певица и автор песен Шинейд О'Коннор выступает вживую в Hiroshima Mon Amour в Турине, Италия, 19 января 2020 года. Фото: Global Look Press
Смерть
О'Коннор была найдена мертвой в жилом доме 26 июля 2023 года в Лондоне. Полиция установила, что внезапная смерть 56-летней женщины не считалась подозрительной. В январе 2024 года лондонский коронер объявил, что О'Коннор умерла естественной смертью, но не предоставил дополнительных подробностей.
Ряд знаменитостей и высокопоставленных чиновников, в том числе президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс, почтили память певицы после известия о ее смерти. 8 августа 2023 года состоялись частные похороны О'Коннор, на которых присутствовал лидер группы U2 Боно и рок-музыкант Боб Гелдоф. Сотни скорбящих выстроились вдоль улиц во время процессии мимо ее бывшего дома в Брее, Ирландия.
Концерт ирландской певицы Шинейд О'Коннор в Германии, 1990 г. Фото: Global Look Press