Ирландская звезда фолк-рока и дерзкая бунтарка: какой была Шинейд О'Коннор

Прорыв с «Ничто не сравнится с тобой»

Выступая с дублинской группой Ton Ton Macoute, О'Коннор привлекла внимание двух владельцев-менеджеров небольшого лондонского звукозаписывающего лейбла Ensign Records. О'Коннор с Ensign Records выпустила свой дебютный альбом «Лев и кобра» в конце 1987 года. Критики высоко оценили мощный и выразительный голос О'Коннор и отметили сложность ее песен, хотя и признали их явно некоммерческий характер. Хотя на нем не было крупных хитовых синглов, в итоге альбом разошелся тиражом более 500 000 копий и стал платиновым.

С выходом в 1990 году второго альбома О'Коннор I Do Not Want What I Haven't Got она стала международной звездой. Движимый феноменальным успехом хитового сингла Nothing Compares 2 U» (некогда малоизвестная песня, написанная Принсом и впервые записанная группой the Family), альбом взлетел на вершину чарта Billboard и принес О'Коннор четыре номинации на премию «Грэмми», включая «Лучший альбом», «Лучшую песню», «Лучшую вокалистку» и «Лучший альтернативный альбом». Клип на песню Nothing Compares 2 U получил премию MTV в номинации «Видео года», а О'Коннор была названа Rolling Stone артистом года в 1991 году.