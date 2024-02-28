Ирландская звезда фолк-рока и дерзкая бунтарка: какой была Шинейд О'Коннор

Дети, супруги и личные проблемы

Помимо выхода ее сингла 1997 года Gospel Oak, карьера О'Коннор в звукозаписи дала сбой в конце 1990-х, омраченный неурядицами в личной жизни певицы.

В 1995 году между О'Коннор и ее бывшим Джоном Уотерсом, ирландским журналистом, началась длительная тяжба за опеку над их маленькой дочерью Ройсин. Измученная горькими обвинениями Уотерса в том, что она была неподходящей матерью, О'Коннор попыталась покончить жизнь самоубийством в марте 1999 года. Выздоравливая, О'Коннор согласилась позволить Ройзин жить с Уотерсом в Дублине. Однако несколько дней спустя она похитила девочку из дома Уотерса и улетела с ней обратно в Лондон.

Помимо Ройзин, у О'Коннор было трое сыновей. Ее старший ребенок, Джейк, родился в 1987 году в семье певицы и ее первого мужа Джона Рейнольдса. Она и ирландский трэд-музыкант Донал Ланни приветствовали Шейна в 2004 году. Иешуа, рожденный в семье О'Коннор и Фрэнка Бонадио, появился на свет в 2006 году.

После бурного романа О'Коннор вышла замуж за британского журналиста Ника Соммерлада на тайной церемонии летом 2001 года, но союз продлился недолго, и пара вскоре рассталась.

Тем временем О'Коннор попала в заголовки газет совершенно другим способом. В апреле 1999 года она была рукоположена в качестве первой в истории жрицы Латинской Тридентской церкви, диссидентской католической группы, возглавляемой самозваным римско-католическим епископом из Ирландии по имени Майкл Кокс. В апреле 2000 года мать Бернадетт Мари — духовное имя О'Коннор — была возведена в сан архидиакона за ее работу с бездомными Дублина.

В 2010 году О'Коннор в очередной раз попыталась обрести семейное блаженство. В том же году она вышла замуж за друга и частого соавтора Стива Куни, но следующей весной пара объявила о расторжении брака. Нисколько не смутившись тем, что после этого она будет жить долго и счастливо, О'Коннор вышла замуж в четвертый раз в декабре 2011 года. Она и Барри Херридж связали себя узами брака в Лас-Вегасе, но всего через 18 дней она объявила, что их брак расторгнут.