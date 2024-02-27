Назвался Венцеславом Венгржановским, стал звездой «Дома-2»: как краснодарец Ярослав Шурупов прославился на реалити и чем занимается сегодня

Окончив школу, Ярослав устроился продавцом в магазин, но денег не хватало порой даже на еду. С его слов, ему приходилось даже собирать пустые бутылки и сдавать, чтобы как-то свести концы с концами. Тогда он решил штурмовать кастинги на телевидении в попытках быстро прославиться и подзаработать.

«Дом-2»

На телепроект «Дом-2» канала ТНТ Шурупов пришел в 2009 году. Он заявил, что является белым магом и собирается противостоять «черному» коллеге Владу Кадони, известному к тому моменту как финалисту шестого сезона (2008) «Битвы экстрасенсов» и ставшему участником телестройки.