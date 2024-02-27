Назвался Венцеславом Венгржановским, стал звездой «Дома-2»: как краснодарец Ярослав Шурупов прославился на реалити и чем занимается сегодня

Венцеслав Венгржановский родом из Краснодара. Он появился на свет под именем Ярослав Шурупов 12 мая 1981 года. Со слов самого мужчины, его детство было сиротским, он с раннего возраста попал в дом ребенка. А польский псевдоним взял себе, когда пришел на телепроект «Дом-2» в поисках любви, известности и признания. В переводе «Венцеслав Венгржановский» означает «венчаный славой».
Венцеслав Венгржановский в детстве. Фото: «Одноклассники»
Окончив школу, Ярослав устроился продавцом в магазин, но денег не хватало порой даже на еду. С его слов, ему приходилось даже собирать пустые бутылки и сдавать, чтобы как-то свести концы с концами. Тогда он решил штурмовать кастинги на телевидении в попытках быстро прославиться и подзаработать.
«Дом-2»
На телепроект «Дом-2» канала ТНТ Шурупов пришел в 2009 году. Он заявил, что является белым магом и собирается противостоять «черному» коллеге Владу Кадони, известному к тому моменту как финалисту шестого сезона (2008) «Битвы экстрасенсов» и ставшему участником телестройки.
Венцеслав Венгржановский пришел на «Дом-2» в 2009 году. Кадр из шоу
Правда, каких-либо экстрасенсорных способностей не продемонстрировал, вместо них использовал свои любовные чары, а также странности поведения.
Венцеслав Венгржановский на «Доме-2» демонстрировал странности в поведении. Кадр из шоу
За время своего нахождения в проекте Венц стал героем мемов и видеоприколов. Мужчина смешно грыз курицу, нелепо устраивал потасовки с другими участниками шоу, постоянно корчил гримасы. На просторах Интернета есть целая подборка смешных фрагментов с Венгржановским.
Как бы то ни было, Венц стал одним из известных участников реалити-шоу и снискал славу фрик-звезды проекта. За те годы, что он провел на телестройке, ему удалось еще и завоевать сердца нескольких участниц.
Венцеслав Венгржановский и Инна Воловичева на «Доме-2». Фото: vk.com/dom2__club
Сначала он собирался покорить Надежду Ермакову. Но быстро переключился на другую красотку, Инну Воловичеву. Субтильный Венц ростом 172 см и весом 68 кг рядом с корпулентной Воловичевой выглядел ее младшим братом, и девушка не отнеслась к нему серьезно.
Венцеслав Венгржановский и Жанайим Алыбаева. Кадр из шоу «Дом-2»
После Инны у Венцеслав переключился на Жанайим Алыбаеву, с которой крутил роман. А затем на кастинге в Ростове нашел себе новую пассию — Кристину Белову. Но в 2011 году его сердце оказалось в плену у Екатерины Токаревой, и девушка очень скоро женила на себе Венгржановского.
Венцеслав Венгржановский и Кристина Белова. Кадр из шоу «Дом-2»
Свадьбу играли всем «Домом-2». Правда, семейное счастье под прицелом телекамер было недолгим: через полгода брак рухнул, ушел с проекта и сам Венц.
Екатерина Токарева. Кадр из шоу «Дом-2»
Другие проекты
После «Дома-2 Венгржановский пытался не пропадать из медийного поля. Он отправился в 2014 году на шоу «Битва экстрасенсов» как белый маг, но не смог себя там проявить. В 2016 году появился в проекте «Перезагрузка», который вела Ксения Бородина, чтобы сменить имидж. Его приодели в элегантный костюм, сделали стильную стрижку, и 40-летний мужчина перестал выглядеть как подросток. Только вскоре он снова вернулся к своему привычному образу.
Венцеслав Венгржановский на шоу «Перезагрузка». Кадр из шоу
На «Дом-2» Венгржановский вернулся в качестве ведущего нового сезона «Остров любви». Но с его окончанием ушел с экранов.
После «Дома-2»
Покинув телеканал, Венц стал работать продавцом в магазине. По слухам, окончил курсы актерского мастерства и собирался сниматься в фильмах. Но в 2019 году поползли слухи, что у мужчины алкогольная зависимость. Он влез в долги, спивается и нигде не работает.
Личная жизнь
Однако уже через год новости запестрели сообщениями о свадьбе Венгржановского. В 2020 году он женился на своей возлюбленной Дарье Некрасовой, с которой, как оказалось, уже долгое время был в отношениях.
Венцеслав Венгржановский и Дарья Некрасова (справа) с подругой. Фото: соцсети Д. Некрасовой
Но сказка стала былью очень скоро. Уже в 2023 году Некрасова подала на развод. Причиной распада брака девушка указала тот факт, что она была ему мамой и обеспечивала его, Венц же оказался инфантильным и не готовым взять ответственность за семью.
«Он ничего не зарабатывал, какое-то время мы существовали буквально впроголодь. К тому же на территории моей мамы. Других вариантов просто не было: своего жилья у Венцеслава нет», — рассказывала бывшая сайту KP.RU.
Кстати, попытка расстаться у пары уже была в 2021 году, тогда Венца выгнала из дома теща. Мужчина искал себе жилье и даже устроился на работу.
Как Венц живет сейчас
Венцеслав не раз получал советы от фолловеров про возвращение на телестройку. Но как-то менять свою жизнь мужчина не планирует. Судя по соцсетям, шоумен не стремится к публичности и нигде не работает.
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