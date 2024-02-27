Михаил Зеленский мечтал стать актером, а выучился на спортивного медика: жизнь ведущего «Прямого эфира»

Детство и юность
Будущий телеведущий Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Семья журналиста была самой обычной. Мама работала тренером-хореографом, отец дал клятву Гиппократу и лечил людей.
В детстве Зеленского его семья часто меняла место жительства, поэтому школу Михаил окончил в Хабаровске. Получив аттестат, юноша поступил сразу в два вуза — физкультурный и медицинский.
Родители таким образом хотели объединить свои профессии, но сам студент всегда тянулся к творчеству. Четыре года жизни Михаил отдал посещению нелюбимых аудиторий, а потом решился поступить в театральное училище в Москве. Но Зеленский не прошел отбор и тогда принял решение выучиться в Московском институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Здесь он стал посещать курсы телерадиоведущих, а через три года поступил в МГУ имени М. Ломоносова, на факультет журналистики.
Михаил Зеленский одновременно учился в двух вузах. Фото: Global Look Press
Радио и телевидение
Еще в Хабаровске Зеленский начал подрабатывать на местной радиостанции «Радио А», затем стал участником шоу «Лабиринт». В 1997 году журналист трудился на радио «Ностальжи». Через пару лет Михаил стал телеведущим новостей на каналах РТР и «Культура».
Затем на протяжении десяти лет Зеленский вел программу «Вести-Москва», а в 2013 году он выпустил авторскую передачу «Вести-Москва с Михаилом Зеленским» на канале РТР. Зрители привыкли видеть ведущего в костюме с галстуком.
В 2015 году Зеленский стал участником акции «Бессмертный полк» и с экрана призывал людей отдать дань участникам Великой Отечественной войны, принять участие в массовом шествии на Красной площади в Москве. В это же время вышел снятый журналистом документальный фильм «Валаам. Остров спасения». В 2016 году Михаил Владимирович стал ведущим программы «Неделя в городе» и «Билет в Большой».
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Михаил Зеленский призывал людей принять участие в проекте «Бессмертный полк». Фото: Михаил Зеленский | OFFICIAL GROUP во «ВКонтакте»
Кроме того, Зеленский не покидал канал «Культура», где рассказывал о главных культурных событиях в программе «Новости культуры». В период пандемии журналист открыл рубрику «Домашние гастроли», где подавал информацию в формате онлайн-интервью.
«Прямой эфир»
В апреле 2011 года Михаил Зеленский стал ведущим передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», где участники обсуждали злободневные общественные проблемы. Цель программы — помочь участникам выбраться из сложных жизненных ситуаций.
В обсуждении принимали участие не только простые люди, но знаменитости, которые были приглашены на шоу.
Зеленский вел программу до 2014 года. В настоящее время эту программу ведет Андрей Малахов, и она выходит в несколько ином формате.
Михаил Зеленский был ведущим передачи «Прямой эфир». Фото: Михаил Зеленский | OFFICIAL GROUP во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Личная жизнь журналиста была яркой и насыщенной. Первой женой Михаила была бывшая одноклассница Ольга, с которой он случайно столкнулся на улицах Москвы. Между ними резко вспыхнули чувства.
В 2005 году влюбленные поженились в Ирландии.
Михаил Зеленский с женой Ольгой были одноклассниками. Фото: Global Look Press
Через некоторое время они поняли, что дальше им не по пути, и расстались. Хотя публика решила, что развод произошел из-за того, что во время участия в шоу «Танцы на льду» Зеленский влюбился в партнершу Елену Грушину. Михаил отрицал это, заявив, что разлад произошел намного раньше этого.
Грушина проживала в США, где у нее был дом, работа и друзья. Но репортер предложил ей жить вместе в Москве. Фигуриста без раздумий переехала в Россию.
Пара расписалась в загсе, пышной церемонии устраивать не стали.
В 2008 году в семье случилось пополнение — девочка Софья, а в 2012 появилась на свет Полина.
Зеленский был хорошим семьянином, он помогал жене с домашним хозяйством. Он обожал гладить белье, по утрам готовил дочкам яичницу, а на обед подавал к столу солянку собственного приготовления.
В 2014 году брак распался.
Следующей избранницей Михаила стала Мила Рубинчик, которая с помощью своего канала в соцсети помогала людям исполнять свои мечты. В 2018 году Зеленский женился на блогерше.
Михаил Зеленский на интервью с Константином Хабенским. Фото: Михаил Зеленский | OFFICIAL GROUP во «ВКонтакте»
Смерть
Михаил с Милой часто путешествовали. Вот и 2022 год не стал исключением. Местом была выбрана Доминикана. Однако это путешествие стало последним. В ночь с 11 на 12 января Михаил скончался.
Ему стало плохо в чужой стране, и медики не смогли его спасти. Его жена после этого перестала вести собственный аккаунт в соцсети и удалила все публикации.
Причиной смерти журналиста назвали сердечный приступ, который вызвали хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Зеленский был похоронен на Троекуровском кладбище.
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