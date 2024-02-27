Михаил Зеленский мечтал стать актером, а выучился на спортивного медика: жизнь ведущего «Прямого эфира»

Детство и юность

Будущий телеведущий Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Семья журналиста была самой обычной. Мама работала тренером-хореографом, отец дал клятву Гиппократу и лечил людей.

В детстве Зеленского его семья часто меняла место жительства, поэтому школу Михаил окончил в Хабаровске. Получив аттестат, юноша поступил сразу в два вуза — физкультурный и медицинский.

Родители таким образом хотели объединить свои профессии, но сам студент всегда тянулся к творчеству. Четыре года жизни Михаил отдал посещению нелюбимых аудиторий, а потом решился поступить в театральное училище в Москве. Но Зеленский не прошел отбор и тогда принял решение выучиться в Московском институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. Здесь он стал посещать курсы телерадиоведущих, а через три года поступил в МГУ имени М. Ломоносова, на факультет журналистики.