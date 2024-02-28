Пошла по стопам старших коллег: зачем Ивлеева ездила на Донбасс и где сейчас

Как это было
В ночь с 20 на 21 декабря прошлого года блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева собрала в клубе «Мутабор» знакомых артистов, блогеров, пригласила развлекательные телеканалы, вследствие чего фотографии с мероприятия быстро разлетелись по Сети. Общественность, увидев картинки с изображением полуголых звезд, возмутилась и запротестовала.
Некоторые знаменитости, которые были приглашены, отказались посетить данное событие, другие, увидев, что происходит, постарались скорее покинуть клуб, третьи отлично провели время, но продолжают оправдываться, извиняться и совершать благие дела.
После резонансной вечеринки, изменившей судьбу ни одного артиста, прошло уже два месяца. Киркоров вернулся на телевидение, Билан тоже выступает и не знает проблем, Лолита отсиживается в Болгарии, а что же с организатором мероприятия?
Киркорова вернули на ТВ, а Ивлеева пока не покидает свой загородный дом. Фото: Global Look Press
Где Ивлеева
Настя Ивлеева не стала убегать из страны, а продолжает жить в Москве, в своем загородном доме вместе со своей мамой. Иногда в гости приходит жених Анастасии, с которым она встречается почти год. Избранником Насти является 21-летний Борис Махмуров. Парень – выходец из интеллигентной московской семьи в данный момент учится в Финансовом университете при Правительстве РФ. Несколько лет молодой человек снимается в рекламных показах. Он тоже присутствовал на вечеринке, был рядом с любимой.
Сейчас Анастасия вплотную занимается личной жизнью, совершенствует иностранные языки, разрабатывает сценарии новых интернет-проектов.
В настоящее время еще не окончена налоговая проверка, и каждый свой шаг Ивлеева согласовывает с адвокатами.
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Настя Ивлеева совершенствует иностранные языки, придумывает новые интернет-проекты. Фото: Global Look Press
Заработок
По данным российского журнала Forbes заработок Ивлеевой достигал 2489 миллионов рублей в год. Затем еще появились проекты в рекламе и кино, а соответственно доход вырос. Так что Настя не бедствует.
После завершения налоговой проверки Ивлеева планирует потихоньку возвращаться в медиапространство и начать развитие бизнеса. Она хочет стать соучредителем сети баров с демократичными ценами.
Кроме того, приостановлен бизнес Насти, связанный с производством чипсов и энергетиков.
Большинство рекламных контрактов, который приносили основной доход, разорваны.
В конце марта к прокату планировался художественный фильм «Мальвина», где Анастасия Ивлеева снялась в главной женской роли. Еще не принято решение, состоится ли премьера в загаданный срок.
Большинство рекламных контрактов с Ивлеевой были расторгнуты. Фото: Global Look Press
Донбасс
В прессе появилась информация, что Настя, по примеру старших звезд, планирует посетить Донбасс, чтобы ее окончательно простили. Ей даже предложили купить жилье нескольким жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела, но она посчитала, что это слишком мало, и не может гарантировать 100%-й успех. А впустую тратить деньги Ивлеева не привыкла. Позже СМИ сообщили, что скандальный блогер приобрела жилье в Арабских Эмиратах и стала резидентом. Но эта информация на уровне слухов и самой Анастасией не подтверждена.
В двадцатых числах февраля стали появляться новости, что Ивлеева все-таки выехала в Донбасс и планировала посетить донецкую больницу, но она попала под обстрел.
Позже телеведущая посетила концерт донецкого рэпера ОМ. Дмитрий Пахомов (прим. ред: настоящее имя рэпера ОМ) заявил со сцены, что не стоит приезжать на Донбасс с целью очистить свою репутацию. Ивлеева, по данным некоторых новостных пабликов, тут же покинула концертный зал.
Затем на своей странице в соцсети Настя написала:
«Сила в делах! Дима, спасибо за концерт».