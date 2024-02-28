Пошла по стопам старших коллег: зачем Ивлеева ездила на Донбасс и где сейчас

Как это было

В ночь с 20 на 21 декабря прошлого года блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева собрала в клубе «Мутабор» знакомых артистов, блогеров, пригласила развлекательные телеканалы, вследствие чего фотографии с мероприятия быстро разлетелись по Сети. Общественность, увидев картинки с изображением полуголых звезд, возмутилась и запротестовала.

Некоторые знаменитости, которые были приглашены, отказались посетить данное событие, другие, увидев, что происходит, постарались скорее покинуть клуб, третьи отлично провели время, но продолжают оправдываться, извиняться и совершать благие дела.

После резонансной вечеринки, изменившей судьбу ни одного артиста, прошло уже два месяца. Киркоров вернулся на телевидение, Билан тоже выступает и не знает проблем, Лолита отсиживается в Болгарии, а что же с организатором мероприятия?