Как солист «Лесоповала» Сергей Коржуков мог довести до слез любого человека и почему Иосиф Кобзон отправлял его петь в кабак

Детство и юность
Свой жизненный путь Сергей Коржуков начал 12 февраля 1959 года в Москве. Кроме мальчика, родители воспитывали его старшую сестру и жили в очень трудным условиях. Крышей над головой им служило барачное помещение небольшого размера с огромной печью. Родившись, Сережа спал в коробке, потому что на детскую кроватку средств не хватало.
Лишь, когда сыну исполнилось три года, родители дождались очереди и получили трехкомнатную квартиру. Независимо от условий жизни семья Коржуковых была очень дружной. Они вместе ходили в зоопарк, посещали музей, совершали вылазку на природу.
Дети росли творческими. Сестра Сергея Алена окончила музучилище и стала петь в составе группы «Девчата». Ее брат обожал кино и театр, много читал, посещал музыкальную школу и даже играл на трубе в духовом оркестре в Доме культуры.
Семья Сергея Коржукова была очень дружной. Фото: страница группы памяти Сергея Коржукова во «ВКонтакте»
Сергей рано стал главой семьи, в 14 лет не стало его отца. Юноша с детства был рассудительным, поэтому он сразу после 9-го класса принял решение поступить в медицинское училище. Там он познакомился с Ольгой Зарубиной, с которой создал ансамбль, победивший в конкурсе творческих коллективов медучреждений столицы.
Коржукова стали приглашать и в другие ансамбли, затем он даже отправился в гастрольный тур, из-за чего его чуть не исключили из образовательного учреждения. Сергей уже выбрал творчество, но все-таки получил образование и немного поработал фельдшером в скорой помощи. Благодаря этому Коржукову выдали комнату, иначе он получить ее не смог бы.
Сергей Коржуков получил медицинское образование. Фото: kino-teatr.ru
Творчество Сергея Коржукова
Окончательно уйдя из медицины, Сергей стал выступать в ресторанах, пел в разных жанрах, на английском языке. В 1985 году артист впервые записался в студии. Тогда же он поступил в Химкинское музыкальное училище без экзаменов. Здесь делался упор на вокал, а Коржуков хотел освоить другие музыкальные инструменты. Поэтому он решил поступить в Институт им. Гнесиных.
Выступая с композицией «Черный ворон» перед Иосифом Кобзоном, который сидел в комиссии, Сергей не добился успеха. Кобзон уловил в вокале артиста блатные нотки и посоветовал продолжать петь в кабаках. Такая оценка стала ударом для исполнителя.
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Кобзон посоветовал Коржукову петь в кабаках. Фото: страница Сергея Коржукова во «ВКонтакте»
«Лесоповал»
Выступая в ресторане, артист научился подстраиваться под любую аудиторию. Именно этим и объясняется успех группы «Лесоповал». Сергей пел о тюрьме так, будто сам провел там немало лет.
Концепцию «Лесоповала» придумал Михаил Танич. После войны он попал в заключение, где провел шесть лет. Там он понял, что даже уголовникам нужная отдушина, которую они находят в творчестве. После освобождения Танич стал писать для них песни, но долго не мог найти исполнителя.
Супруга Михаила Лидия Козлова познакомила его с Коржуковым, они успели написать с ним несколько песен. В 1990 году от этой дружбы родился коллектив «Лесоповал». Через год вышла композиция «Белый лебедь», которая стала хитом русского шансона на долгие годы.
Сергей Коржуков был солистом «Лесоповала». Фото: страница группы памяти Сергея Коржукова во «ВКонтакте»
Солист группы Коржуков записал три альбома в составе «Лесоповала», он также прославился как автор песен. Именно он написал знаменитые «Узелки» для Алены Апиной.
В 1995-м вышел посмертный альбом «Амнистия», где прозвучали записанные Сергеем песни.
Михаил Танич считал, что никто, кроме Коржукова не мог передать смысл его текстов. Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь
В 1978 году Сергей женился в первый раз. Его избранницей стала Наталья из медучилища. В браке родился сын Артем, который после развода остался с мамой. Мать не разрешала ребенку видеться с отцом. Только благодаря бывшей теще Коржуков иногда мог встречаться с наследником.
Когда Артем вырос, то захотел сам общаться с отцом, который вдохновил его на занятия музыкой. Но в 29 лет жизнь молодого человека остановилась: он умер от менингита вследствие осложнения туберкулеза.
В 1982 году музыкант встретил свою вторую жену, Людмилу, с которой и прожил всю жизнь.
Сергей Коржуков оставил значимый след для любителей шансона. Фото: группа радио «Шансон» во «ВКонтакте»
Смерть Сергея Коржукова
20 июля 1994 года жизнь солиста «Лесоповала» оборвалась. Сергей Коржуков выпал из окна 15-го этажа. Он умер от разрыва аорты. До сих пор не известно, что это было: самоубийство или несчастный случай. Его могла погубить свалившаяся на него популярность.
Сергея похоронили на Даниловском кладбище в Москве.
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