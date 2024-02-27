Как солист «Лесоповала» Сергей Коржуков мог довести до слез любого человека и почему Иосиф Кобзон отправлял его петь в кабак

Детство и юность

Свой жизненный путь Сергей Коржуков начал 12 февраля 1959 года в Москве. Кроме мальчика, родители воспитывали его старшую сестру и жили в очень трудным условиях. Крышей над головой им служило барачное помещение небольшого размера с огромной печью. Родившись, Сережа спал в коробке, потому что на детскую кроватку средств не хватало.

Лишь, когда сыну исполнилось три года, родители дождались очереди и получили трехкомнатную квартиру. Независимо от условий жизни семья Коржуковых была очень дружной. Они вместе ходили в зоопарк, посещали музей, совершали вылазку на природу.

Дети росли творческими. Сестра Сергея Алена окончила музучилище и стала петь в составе группы «Девчата». Ее брат обожал кино и театр, много читал, посещал музыкальную школу и даже играл на трубе в духовом оркестре в Доме культуры.