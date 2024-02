Как Хэлли Бейли покорила музыкальные вершины и завоевала кинематограф

Chloe x Halle

Когда Хэлли было 11 лет, они с сестрой начали исполнять музыкальные каверы и загружать видео на YouTube. Их первым фильмом, снятым старшей сестрой Ски, было исполнение песни Бейонсе Best Thing I Never Had в 2011 году. Их исполнение другого трека Бейонсе, Pretty Hurts, стало вирусным в 2013 году и с тех пор набрало более 22 миллионов просмотров.

Сестры, известные теперь как Chloe x Halle, появились на ток-шоу Эллен ДеДженерес в апреле 2012 года и начали привлекать больше внимания своей музыкой. В том же году дуэт выиграл музыкальный конкурс радио Диснея Next Big Thing и появился в сериале Disney Channel. В 2013 году они исполнили оригинальную песню Unstoppable во 2 серии детского ситкома «Остин и Элли».

Братья и сестры также привлекли внимание самой Бейонсе, когда поп-звезда поделилась их обложкой Pretty Hurts на своей странице Facebook в 2014 году. Год спустя она подписала контракт Chloe x Halle на 1 миллион долларов со своим лейблом Parkwood Entertainment.

В апреле 2016 года сестры снялись в клипе легендарной певицы на песню Lemonade, а несколько дней спустя выпустили свой дебютный EP Sugar Symphony. Они также выступили на разогреве во время европейского этапа тура Бейонсе Formation tour.

Теперь, опираясь на одно из самых громких имен в музыке, Хэлли и ее сестра были готовы стать настоящими звездами. Chloe x Halle выпустила The Two of Us в 2017 году, микстейп, который Rolling Stone признал одним из лучших R & B альбомов того года. Они также сочинили сингл Grown, который послужил темой для сериала Freeform Grown-ish, дебютировавшего в январе 2018 года.

Затем они получили номинации на две премии «Грэмми» - «Лучший новый исполнитель» и «Лучший городской современный альбом» — благодаря успеху их альбома 2018 года The Kids Are Alright. В феврале 2019 года они исполнили America the Beautiful на Суперкубке LIII.

Их последующий альбом, Ungodly Hour 2020 года, стал еще большим хитом и впервые вывел дуэт в Billboard Hot 100 с синглом Do It. В 2021 году сестры получили еще три номинации на «Грэмми»: лучшая R & B песня, Лучший прогрессивный R & B альбом и лучшее традиционное R & B.

Примерно в это же время братья и сестры создали отдельные аккаунты Instagram и начали сосредотачиваться на своих индивидуальных музыкальных и актерских проектах. Тем не менее, с тех пор они появлялись вместе в ограниченных ангажементах и при спонсорстве бренда, а совсем недавно, в августе 2023 года, говорили о готовящемся третьем альбоме Chloe x Halle.