Как Хэлли Бейли покорила музыкальные вершины и завоевала кинематограф

Кто такая Хэлли Бейли?
Хэлли Бейли - певица и актриса, известная как одна из участниц певческого дуэта Chloe x Halle вместе со своей сестрой Хлоей Бейли. Пара приобрела известность после публикации музыкальных клипов на YouTube и победы в певческом конкурсе Radio Disney Next Big Thing. Они были номинированы на пять премий «Грэмми», в том числе на лучший городской современный альбом 2018 года The Kids Are Alright и лучший прогрессивный R &B альбом 2020 года Ungodly Hour.
Хэлли также получила номинацию на премию 2024 года за свою сольную песню Angel. Помимо своей певческой карьеры, Хэлли - восходящая актриса, среди ролей которой Скай Форстер в телешоу «Повзрослевшие», Ариэль в мюзикле Диснея «Русалочка» и роль второго плана в фильме 2023 года «Цвет пурпурный», основанном на романе Элис Уокер 1982 года.
Хэлли Бейли. Фото: постер мюзикла «Русалочка» 2023 г.
Ранняя жизнь, родители, братья и сестры
Хэлли Линн Бейли родилась 27 марта 2000 года в Атланте. Она выросла в соседнем Мейблтоне в семье родителей Кортни и Дуга Бейли. У Хэлли есть трое братьев и сестер: старшие сестры Ски и Хлои, а также младший брат Брэнсон.
Хэлли сказала, что ее имя было, по крайней мере частично, вдохновлено актрисой Хэлли Берри. «Нет никого другого, кому я предпочла бы подобное имя, потому что она такая классная», - сказала она о Берри. В 2023 году Бейли рассказала телеведущим Келли Рипа и Марку Консуэлос, что ее родители изначально хотели назвать ее Хейли, но это не сработало бы с ее похожей фамилией.
Ее страсть к выступлениям развилась в раннем возрасте, когда она наблюдала, как ее сестра Хлоэ поет, танцует и играет. Их первое совместное выступление состоялось в летнем лагере при колледже Спелман, когда Хэлли было 5 лет, а Хлои - 7. Также как и Хлои, Хэлли начала свою актерскую карьеру в детстве, снявшись в рекламных роликах и фильме 2006 года «Последний отпуск» с Куин Латифой в главной роли. Год спустя она снялась в двух эпизодах телевизионного ситкома «Дом семейства Пэйн», созданного Тайлером Перри.
Однако сестры в первую очередь сосредоточились на музыке. Когда Хэлли и Хлои было 8 и 10 лет соответственно, их отец, биржевой маклер, не имеющий никакого отношения к индустрии развлечений, начал учить их писать песни. Братья и сестры также научились играть на музыкальных инструментах, просматривая видеоуроки на YouTube. Хэлли играет на электрогитаре и является поклонницей Ленни Кравица и Джими Хендрикса.
Хотя две сестры начали выступать вместе в Атланте, Кортни и Дуг решили перевезти свою семью в Лос-Анджелес в 2012 году, чтобы дать начинающим музыкантам больше возможностей.
R&B-дуэт Хлоя и Хэлли Бэйли присутствуют на обеде номинантов 48-й премии NAACP Image Awards 28 января 2017 года в отеле Loews Hollywood, Голливуд, Калифорния. Фото: Global Look Press
Chloe x Halle
Когда Хэлли было 11 лет, они с сестрой начали исполнять музыкальные каверы и загружать видео на YouTube. Их первым фильмом, снятым старшей сестрой Ски, было исполнение песни Бейонсе Best Thing I Never Had в 2011 году. Их исполнение другого трека Бейонсе, Pretty Hurts, стало вирусным в 2013 году и с тех пор набрало более 22 миллионов просмотров.
Сестры, известные теперь как Chloe x Halle, появились на ток-шоу Эллен ДеДженерес в апреле 2012 года и начали привлекать больше внимания своей музыкой. В том же году дуэт выиграл музыкальный конкурс радио Диснея Next Big Thing и появился в сериале Disney Channel. В 2013 году они исполнили оригинальную песню Unstoppable во 2 серии детского ситкома «Остин и Элли».
Братья и сестры также привлекли внимание самой Бейонсе, когда поп-звезда поделилась их обложкой Pretty Hurts на своей странице Facebook в 2014 году. Год спустя она подписала контракт Chloe x Halle на 1 миллион долларов со своим лейблом Parkwood Entertainment.
В апреле 2016 года сестры снялись в клипе легендарной певицы на песню Lemonade, а несколько дней спустя выпустили свой дебютный EP Sugar Symphony. Они также выступили на разогреве во время европейского этапа тура Бейонсе Formation tour.
Теперь, опираясь на одно из самых громких имен в музыке, Хэлли и ее сестра были готовы стать настоящими звездами. Chloe x Halle выпустила The Two of Us в 2017 году, микстейп, который Rolling Stone признал одним из лучших R & B альбомов того года. Они также сочинили сингл Grown, который послужил темой для сериала Freeform Grown-ish, дебютировавшего в январе 2018 года.
Затем они получили номинации на две премии «Грэмми» - «Лучший новый исполнитель» и «Лучший городской современный альбом» — благодаря успеху их альбома 2018 года The Kids Are Alright. В феврале 2019 года они исполнили America the Beautiful на Суперкубке LIII.
Их последующий альбом, Ungodly Hour 2020 года, стал еще большим хитом и впервые вывел дуэт в Billboard Hot 100 с синглом Do It. В 2021 году сестры получили еще три номинации на «Грэмми»: лучшая R & B песня, Лучший прогрессивный R & B альбом и лучшее традиционное R & B.
Примерно в это же время братья и сестры создали отдельные аккаунты Instagram и начали сосредотачиваться на своих индивидуальных музыкальных и актерских проектах. Тем не менее, с тех пор они появлялись вместе в ограниченных ангажементах и при спонсорстве бренда, а совсем недавно, в августе 2023 года, говорили о готовящемся третьем альбоме Chloe x Halle.
Chloe x Halle на мероприятии Bvulgari, 8 сентября 2021 года. Фото: Global Look Press
Фильмы и телешоу
Помимо музыки, Хэлли и Хлои также сотрудничали как актеры. В дополнение к их музыкальному вкладу во взрослую жизнь, у сестер были регулярные роли в драматическом сериале «Повзрослевшие» в роли сестер-близнецов Скай (Халли) и Джаз Форстер (Хлои).
Хэлли появилась в 53 сериях за четыре сезона и начала демонстрировать свой истинный потенциал как актриса, произведя впечатление даже на свою сестру. «Например, иногда ты будешь произносить реплики, и я буду думать, что на самом деле я просто веду с ней обычный разговор», - сказала Хлои Los Angeles Times. «Она может заставить это казаться настолько реальным до такой степени, что ее собственная сестра, которая постоянно находится с ней, забывает, что мы играем ». Хэлли получила номинацию NAACP Image Awards за эту роль в 2020 году.
Хэлли и Хлои Бейли, Тревор Джексон и Яра Шахиди. Фото: кадр из сериала «Повзрослевшие» 2018 г.
Ариэль в «Русалочке»
Зарекомендовав себя как актриса в сериале «Повзрослевшие», Хэлли получила свою первую главную роль в кино в июле 2019 года, когда Disney объявила, что она сыграет Ариэль в экранизации классического анимационного фильма 1989 года «Русалочка». По словам кинорежиссера Роба Маршалла, Бейли обладала «редким сочетанием духа, сердца, молодости, невинности и содержательности — плюс великолепный певческий голос — всеми неотъемлемыми качествами, необходимыми для исполнения этой культовой роли».
Однако кастинг Бейли вызвал расистскую реакцию со стороны некоторых поклонников оригинального мультфильма, которые считали, что чернокожий актер не должен изображать культовую диснеевскую принцессу. Хэштег #NotMyAriel стал популярным в социальной сети Twitter, теперь известной как X.
В интервью Variety в 2022 году Бейли сказала, что смогла преодолеть обидные комментарии после того, как ее бабушка и дедушка поделились примерами дискриминации, с которой они сталкивались в своей жизни.
«Было вдохновляюще и прекрасно слышать их слова поддержки, говорящие мне: «Ты не понимаешь, что это делает для нас, для нашего сообщества, для всех маленьких чернокожих и смуглых девочек, которые увидят в тебе себя», - вспоминала она.
Реакция на фильм 202 года была в целом положительной, а вокал Бейли получил похвалу. Среди прочего, она исполнила оригинальную песню For the First Time для саундтрека к фильму. Джоди Бенсон, озвучившая Ариэль в мультфильме 1989 года, горячо поддержала Бейли:
«Она великолепна. Мне удалось встретиться с ней несколько раз, поболтать и просто сказать ей, как я горжусь ею, и мне нравится, что у нее чистое сердце и непорочный дух, и вы можете видеть эту уязвимость и эту детскую отвагу, и это прекрасно».
Хэлли Бейли на премьере «Русалочки» в Лондоне, Великобритания. 15 мая 2023 года. Фото: Global Look Press
«Цвет пурпурный»
После «Русалочки» Бейли сразу же использовала свою актерскую игру и вокал для другого киномюзикла «Цвет пурпурный» (2023), основанного на одноименном сценическом мюзикле. Обе работы вдохновлены романом Элис Уокер 1982 года. Вышедший на экраны в декабре 2023 года и спродюсированный Опрой Уинфри и Стивеном Спилбергом фильм снял Тараджи П. Хенсона, Сиару, Колмана Доминго, Даниэль Брукс и Фантазию Баррино. Бейли изобразила юную Нетти, двойницу героини Сиары.
По просьбе режиссера Блица Базавуле Бейли стала соавтором оригинальной песни Keep It Movin’ для фильма и исполнила ее с экранной сестрой Филисией Перл Мпаси. «Фильм уже наполнен потрясающими песнями, поэтому, когда я впервые услышала это, я была как бы напугана, потому что вы такие:
«Как, черт возьми, я собираюсь написать что-то, что соответствует всем этим другим песням?» - сказала Бейли в интервью Variety. «Но я была действительно благодарна за это, потому что чувствовала, что могу извлечь пользу из своего опыта общения с моей собственной сестрой Хлои».
Хэлли Бейли. Фото: постер с героиней мюзикла «Цвет пурпурный» 2023 г. юной Нетти
Сольная музыкальная карьера
В перерывах между двумя ролями в кино Бейли продолжала заниматься музыкой и в августе 2023 года выпустила Angel, лид-сингл с ее предстоящего дебютного студийного альбома. Angel принес Бейли номинацию на «Грэмми» в 2024 году — ее первую в качестве сольной исполнительницы — за лучшую R & B песню.
Хотя певица сообщила Cosmopolitan в сентябре 2023 года, что ее EP будет готов к концу того же года, проект еще не выпущен.
«Это эмоциональная, ранимая музыка. Это также любовное письмо самому себе, моему молодому «я» и моему будущему «я», - сказала Бейли.
Парень DDG и сын
В настоящее время Бейли состоит в отношениях с 26-летним рэпером Дэррилом Дуэйном Грэнберри-младшим, известным как DDG. Впервые пару заметили вместе в январе 2022 года во время посещения резиденции Ашера в Лас-Вегасе, и вскоре после этого, в марте, они подтвердили свои отношения. У пары есть один ребенок, сын по имени Гало, родившийся в декабре 2023 года.
Как и Бейли, DDG — родом из Понтиака, штат Мичиган, — начал свою карьеру с загрузки видеоклипов на YouTube. По словам People, он подписал контракт с Epic Records в 2018 году, прежде чем создать свой собственный лейбл Zooted Music в 2020 году. Бейли сказала, что была поклонницей его музыки в течение многих лет, прежде чем пара впервые связалась прямым сообщением в социальных сетях. Она также появилась в музыкальном клипе 2022 года на его песню If I Want You.
Пара и их отношения были предметом спекуляций фанатов и СМИ по целому ряду причин. В июле 2023 года DDG, по-видимому, раскритиковал пресс-тур Бейли «Русалочка» в его новой песне Famous, в которую вошли такие слова: «Почему вы все держитесь за руки на фотографии? Ты же знаешь, что я неуверенна в себе, это ни в коем случае». Предполагалось, что эта реплика отсылает к фотографии Бейли, держащейся за руки со своим коллегой по фильму Джоной Хауэр-Кингом.
Позже в том же году поползли слухи, что Бейли, возможно, беременна после того, как она надела стратегически сшитое черно-белое платье на церемонию вручения премии Glamour «Женщины года» в октябре 2023 года. Ни Бейли, ни DDG не подтверждали и не опровергали сплетни до 6 января 2024 года, когда Бейли объявила о рождении сына Halo. В видео, опубликованном на YouTube несколько дней спустя, DDG описал Бейли как «отличную маму», добавив: «Я бы не выбрал ни одного другого человека в мире для рождения ребенка».
Хэлли Бейли с DDG на церемонии вручения премии Glamour «Женщина года Glamour», Лондон, Великобритания, 17 октября 2023 года Фото: Global Look Press