«Ох, какие волосики»: поклонники восхитились снимком новорожденного сына Милоша Биковича

Милош Бикович не привык говорить о личной жизни. Он всегда был нарасхват у женщин. У актера были романы в Сербии, а потом в России, где он в последние 10 лет регулярно снимается. Но его сердце завоевала юрист из Черногории Иванка Малич.

Сначала появилась новость, что они тайно сыграли свадьбу. А в январе 2024 года у пары родился первенец. Тут Милош не смог промолчать. Он трогательно объявил, что у него родился малыш, выложив детский рисунок семьи в соцсети. А потом с размахом отпраздновал это событие в Белграде.

Но пока супруги не раскрывают имя ребенка. Кристина Асмус, которая сдружилась во время работы с артистом, рассекретила, что у него родился сын. Пока даже фото с наследником Бикович не выкладывает. А вот его возлюбленная Иванка иногда показывает кроху.

На этот раз она решила показать сразу несколько кадров. Избранница звезды объявила, что теперь именно так проходят ее дни. Она сидела на диване в брюках и свитере, прижав к себе сына, облаченного в молочный комбинезон. В кадре видно его маленькую ручку и отросшие волосики.