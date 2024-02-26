«Ох, какие волосики»: поклонники восхитились снимком новорожденного сына Милоша Биковича

Милош Бикович не привык говорить о личной жизни. Он всегда был нарасхват у женщин. У актера были романы в Сербии, а потом в России, где он в последние 10 лет регулярно снимается. Но его сердце завоевала юрист из Черногории Иванка Малич.
Сначала появилась новость, что они тайно сыграли свадьбу. А в январе 2024 года у пары родился первенец. Тут Милош не смог промолчать. Он трогательно объявил, что у него родился малыш, выложив детский рисунок семьи в соцсети. А потом с размахом отпраздновал это событие в Белграде.
Но пока супруги не раскрывают имя ребенка. Кристина Асмус, которая сдружилась во время работы с артистом, рассекретила, что у него родился сын. Пока даже фото с наследником Бикович не выкладывает. А вот его возлюбленная Иванка иногда показывает кроху.
На этот раз она решила показать сразу несколько кадров. Избранница звезды объявила, что теперь именно так проходят ее дни. Она сидела на диване в брюках и свитере, прижав к себе сына, облаченного в молочный комбинезон. В кадре видно его маленькую ручку и отросшие волосики.
Иванка Малич теперь проводит целые дни с сыном. Фото: соцсети Иванки Малич
На еще одном фото наследник Биковича спал в колыбельке с плюшевой игрушкой, которая имеет специальную функцию: звуки в утробе матери. Зайчик светился в темноте. Также Малич запечатлелась, когда вышла на прогулку с ребенком. Он спал в коляске, а возлюбленная актера пила кофе, любуясь зеленой травой и озером. Пока новоиспеченная мама предпочитает находить в Сербии.
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Сын Милоша Биковича в колыбельке. Фото: соцсети Иванки Малич
Поклонники стали бурно обсуждать кадр. Многим хочется узнать имя малыша. Другим интересно, на кого он больше похож.
«Все прекрасно, но не накрывайте ребенка этими платками. Это так старомодно и странно», – отметила galliano2024.
«Ребята, вы замечательные», – написала touch_of_nelen.
«Самая красивая картина в мире, фотография мамы и ее малыша», – посчитала ilicflorenca.
«Ох, какие волосики», – заявила _brankica__s.
«Он точно очень красивый», – считает nevenapetrovski.
«Точно Милош-младший растет», – высказалась mantaguevaa.
Иванка Малич наслаждается материнством. Фото: соцсети Иванки Малич
Напомним, что Бикович только в апреле 2023 года впервые вышел в свет с возлюбленной в России. Они вместе пришли на премьеру фильма «Вызов», в котором сербский актер сыграл одну из ролей. 25-леняя избранница звезды многих впечатлила своей красотой. Она обладает точеной фигурой, которую выгодно подчеркивает с помощью нарядов. Милош часто с ней путешествует. Они отдыхали на курортах. Также артист привозил ее в Санкт-Петербург и Москву.
Ранее он рассказывал, что его возлюбленная ревнует его к партнершам по съемкам в постельных сценах и ему каждый раз приходится убеждать избранницу в том, что кино значительно отличается от настоящей жизни. Первый год отношений Бикович не называл имя своей девушки. А потом он стал публиковать фото с Малич. И когда стало известно про свадьбу влюбленных, фанаты поняли, что в жизни сербского актера появилась настоящая любовь.
Милош Бикович и Иванка Малич вместе больше двух лет. Фото: соцсети Иванки Малич