От маленькой девочки до суперзвезды: невероятный путь к успеху Бренды Ли

Кто такая Бренда Ли?
Бренда Ли была одной из самых популярных артисток 1960-х годов. Ее карьера, наиболее известная благодаря песне Rockin' Around the Christmas Tree. К тому времени, когда ей исполнилось пятнадцать, певицу Бренду Ли сравнивали с легендарной Джуди Гарленд, и у нее появились поклонники по всему миру. Попутно она получала награды и почести от Зала музыкальной славы Джорджии и Национальной академии звукозаписывающих искусств и наук.
Обложка сингла Rockin' Around the Christmas Tree Бренды Ли, выпущенного 24 ноября 1958 года в США
Ранняя жизнь
Бренда Ли, урожденная Бренда Мэй Тарпли, родилась 11 декабря 1944 года в Атланте, штат Джорджия.
Семья Ли, состоящая из родителей Грейс и Рубена, испытывала финансовые затруднения, однако они старались обеспечивать своих детей за счет плотницкого дела и долгих часов работы на текстильных предприятиях Джорджии. Уже с раннего возраста Ли начала заниматься пением. После того, как сестра предложила ей принять участие в конкурсе талантов, девочке было всего три года, однако она смогла выиграть его.
В дальнейшем она продолжила выступать в местных клубах и на бейсбольных матчах. К сожалению, когда Ли исполнилось восемь лет, ее любящий отец погиб в результате трагического несчастного случая, произошедшего на строительной площадке. С этого момента пение стало для Ли не просто увлечением, а необходимым средством для поддержания финансового благополучия всей семьи.
Ли и ее мать Грейс упорно трудились над тем, чтобы обеспечить Ли возможность работать певицей. Местная радиоведущая по имени Пинанс Фэйрклоу предложила сократить ее имя с Бренда Мэй Тарпли до более простого — Бренда Ли, утверждая, что это облегчит запоминание, когда Ли станет знаменитой. Позже мать Ли повторно вышла замуж за Джея Рейнуотера, открывшего музыкальный магазин, в котором Ли пела в выходные дни. Первый значимый прорыв в карьере Ли произошел в 1955 году.
Когда ей было всего 10 лет, она отказалась выступить на сцене, чтобы встретиться с известной звездой кантри-музыки Редом Фоули. Фоули был поражен невероятно мощным голосом юной Ли. Он пригласил ее в свое популярное телевизионное шоу Ozark Jubilee, выпуск Junior Jamboree. Выступление Ли вызвало настоящий фурор, когда она исполнила песни Jambalya и Dynamite. С тех пор Ли получила прозвище Маленькая Мисс Динамит.
Большой прорыв
В 1957 году семья в конце концов переехала в Нэшвилл, где Ли была взята под крыло менеджером Дабом Олбриттеном и легендарным продюсером Оуэном Брэдли. Эти двое мужчин были очень любящими отцами в ее жизни. Юная Ли гастролировала по стране с такими звездами, как Пэтси Клайн, Мел Тиллис и Джордж Джонс. К 12 годам она снялась в Grand Ole Opry и в Вегасе. В сентябре 1959 года Ли взлетела на первое место в рок-н-ролльных чартах с песней Sweet Nothings.
Хотя Ли зарабатывала хорошие деньги, большая их часть находилась в доверительном управлении, пока ей не исполнится 21 год из-за Закона Джеки Кугана. В 1959 году отчим Бренды бросил семью, оставив их без гроша в кармане. Несмотря на то, что 15-летняя Ли гастролировала по миру и пела от всего сердца, Ли, ее мать, брат и две сестры были вынуждены жить в трейлерном парке на 75 долларов в месяц.
В 1960 году Ли попала на вершину чартов с песней I'm Sorry. Это был ее самый большой хит на сегодняшний день, который принес ей номинацию на «Грэмми» и золотую пластинку. Она обратилась в суд с просьбой разрешить ей получить немного больше денег и вывезти свою семью из трейлерного парка. Она выиграла и купила своей маме дом, который впоследствии сгорел дотла.
Кадр видеозаписи, на которой одиннадцатилетняя Бренда Ли исполняет песню Tutti Frutti, 1956 год
Брак и дети
Ли с ее громким голосом и миниатюрным ростом (ее рост был всего 4 фута 9 дюймов) приводила в замешательство иностранную прессу, которая не видела ее лично. По Франции поползли слухи, что она была «32-летней карлицей». Ее турне по Франции в нежном 15-летнем возрасте привело к чрезмерному количеству ангажементов. Обычно пресная французская пресса сравнивала ее с легендарной Джуди Гарленд. У нее были поклонники по всему миру.
В возрасте 18 лет она встретила и влюбилась в Ронни Шеклетта (рост 6 футов 4 дюйма). Вопреки желанию ее менеджера и матери, они поженились. У них родились две дочери, Джули и Джоли. Рождение Джули было очень травмирующим. Она родилась с заболеванием гиалиновых мембран, и ожидалось, что она не выживет. Ее жизнь была спасена благодаря гениальности доктора Милдред Сталман — того самого врача, который присутствовал при родах детей Кеннеди.
Возвращение
Это была середина 1960-х годов, и «Битлз» захватили музыкальную сцену Северной Америки. Ее давний менеджер и отец Даб Олбриттен умер. Ли впала в депрессию и не могла найти себе места в музыкальной индустрии, которую так любила. И годы в дороге настигли ее. В 1974 году Ли был доставлена в больницу с опасными для жизни тромбами. Экстренная операция спасла ей жизнь.
В конце концов Ли вернулась в свою страну и к западным корням. В конце 1974 года она записала первую песню автора песен Криса Кристофферсона Nobody Wins. Она вошла в десятку лучших в чарте стран, и Ли снова оказалась на вершине с серией хитов C & W. Она получила награды и похвалы от Зала славы музыки Джорджии и Национальной академии звукозаписывающих искусств и наук.
Ли продолжала выступать и гастролировать в неустанном темпе. В 1998 году Оуэн Брэдли умер, и Ли была полностью опустошена. Она собрала все свои силы, чтобы спеть «В долине будет мир» на его похоронах. В 1999 году у Ли диагностировали кисты голосовых связок.
Столкнувшись с операцией, которая может навсегда повредить ее голосовые связки, Ли решила вместо этого взять отпуск и отдохнуть. Хотя это и не вылечило, ущерб был остановлен. Все еще замужем за любящим Ронни и имея рядом своих детей, Ли продолжает от всей души петь перед публикой по всему миру.
Бренда Ли, концерт в Берлине, 1998 г. Фото: Global Look Press