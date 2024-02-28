От маленькой девочки до суперзвезды: невероятный путь к успеху Бренды Ли

Ранняя жизнь

Бренда Ли, урожденная Бренда Мэй Тарпли, родилась 11 декабря 1944 года в Атланте, штат Джорджия.

Семья Ли, состоящая из родителей Грейс и Рубена, испытывала финансовые затруднения, однако они старались обеспечивать своих детей за счет плотницкого дела и долгих часов работы на текстильных предприятиях Джорджии. Уже с раннего возраста Ли начала заниматься пением. После того, как сестра предложила ей принять участие в конкурсе талантов, девочке было всего три года, однако она смогла выиграть его.

В дальнейшем она продолжила выступать в местных клубах и на бейсбольных матчах. К сожалению, когда Ли исполнилось восемь лет, ее любящий отец погиб в результате трагического несчастного случая, произошедшего на строительной площадке. С этого момента пение стало для Ли не просто увлечением, а необходимым средством для поддержания финансового благополучия всей семьи.

Ли и ее мать Грейс упорно трудились над тем, чтобы обеспечить Ли возможность работать певицей. Местная радиоведущая по имени Пинанс Фэйрклоу предложила сократить ее имя с Бренда Мэй Тарпли до более простого — Бренда Ли, утверждая, что это облегчит запоминание, когда Ли станет знаменитой. Позже мать Ли повторно вышла замуж за Джея Рейнуотера, открывшего музыкальный магазин, в котором Ли пела в выходные дни. Первый значимый прорыв в карьере Ли произошел в 1955 году.

Когда ей было всего 10 лет, она отказалась выступить на сцене, чтобы встретиться с известной звездой кантри-музыки Редом Фоули. Фоули был поражен невероятно мощным голосом юной Ли. Он пригласил ее в свое популярное телевизионное шоу Ozark Jubilee, выпуск Junior Jamboree. Выступление Ли вызвало настоящий фурор, когда она исполнила песни Jambalya и Dynamite. С тех пор Ли получила прозвище Маленькая Мисс Динамит.