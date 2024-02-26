Как Анатолий Равикович с первого взгляда очаровывал зрителей: судьба знаменитого актера из «Покровских ворот»

Детство и юность

Анатолий Юрьевич Равикович начал свой жизненный путь 24 декабря 1936 года в северной столице нашей родины. Детские годы артиста пришлись на ужасные времена войны и блокады.

В семье воспитывались три сына, родителям приходилось много трудиться, чтобы поднять их на ноги. Но успехам Анатолия не успели нарадоваться, потому что рано ушли из жизни.

Равикович говорил, что в юности не видел у себя актерских способностей. В театральную студию записался, чтобы иметь возможность общаться с девочками, потому что школы были раздельные.

Окончив школу с плохими оценками, Анатолий задумался о высшем образовании. В театральном были квоты, поэтому он решил попробовать поступить на актера. Отец был против, пришлось искать компромисс. Юноша обещал, что поступит на киноинженера, но единственный раз посетил вуз, чтобы оставить документы.

Равикович поступил в театральный институт имени Александра Островского, где едва не провалился. Он выступил в образе дурачка, но смог понравиться приемной комиссии своей харизмой.