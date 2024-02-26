Как Анатолий Равикович с первого взгляда очаровывал зрителей: судьба знаменитого актера из «Покровских ворот»

Детство и юность
Анатолий Юрьевич Равикович начал свой жизненный путь 24 декабря 1936 года в северной столице нашей родины. Детские годы артиста пришлись на ужасные времена войны и блокады.
В семье воспитывались три сына, родителям приходилось много трудиться, чтобы поднять их на ноги. Но успехам Анатолия не успели нарадоваться, потому что рано ушли из жизни.
Равикович говорил, что в юности не видел у себя актерских способностей. В театральную студию записался, чтобы иметь возможность общаться с девочками, потому что школы были раздельные.
Окончив школу с плохими оценками, Анатолий задумался о высшем образовании. В театральном были квоты, поэтому он решил попробовать поступить на актера. Отец был против, пришлось искать компромисс. Юноша обещал, что поступит на киноинженера, но единственный раз посетил вуз, чтобы оставить документы.
Равикович поступил в театральный институт имени Александра Островского, где едва не провалился. Он выступил в образе дурачка, но смог понравиться приемной комиссии своей харизмой.
Анатолий Равикович не видел у себя актерского таланта в юности. Фото: kino-teatr.ru
Театр
Получив диплом, Равикович начал играть в провинциальных театрах. Сначала он трудился в Комсомольске-на-Амуре, затем присоединился к труппе Сталинградского театра имени Максима Горького, где играл год.
В начале 60-х годов он познакомился с молодым режиссером, который позвал его в свой творческий коллектив в Ленинграде. Таким образом Анатолий смог вернуться в родной город.
Играя в Театре имени Ленсовета, Анатолий Юрьевич считал себя счастливым. Здесь царила атмосфера тепла и уюта, а на сцене выступали именитые актеры, такие как Михаил Боярский и Алиса Фрейндлих.
Сам Равикович научился создавать неповторимые образы комедийных и драматических героев. В его репертуаре были постановки по творчеству русских и зарубежных классиков. Особенно его коллегам понравился образ Карлсона.
Позже, в 80-е годы коллектив переживал творческий упадок. Ведущие артисты покинули труппу, а тем, кто остался не давали интересных ролей.
Тогда и Равикович решил уйти в Театр комедии под руководством Петра Фоменко. Здесь он остался до конца своих дней. Для него всегда был театр на первом месте.
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Спектакль «Человек, животное и добродетель». Фото: kino-teatr.ru
Кино
На экране дебют актера состоялся в 1967-м году, появившись в эпизоде исторической картины «На диком бреге». Он редко появлялся в кино, чаще в телеспектаклях. В 80-е годы Анатолий сыграл в ленте «Покровские ворота» Михаила Козакова. На примере его героя зрители увидели образ маленького человека, способного постоять за свои идеалы. Фразы персонажа Равиковича стали цитатами, спустя годы.
Анатолий Юрьевич признавался, что съемки дались ему тяжело, поскольку нельзя было импровизировать. Он стремился изменить своего героя, сделать его более сильным.
Анатолий Равикович в картине «Покровские ворота». Фото: kino-teatr.ru
Вслед за обрушившейся популярностью Равиковичу стали предлагать похожие роли в других проектах. Он же хотел разнообразия, поэтому с удовольствием согласился исполнить роль Эркюля Пуаро в детективе «Загадка Эндхауза». Анатолий смог сделать своего персонажа более живым и активным.
Анатолий Равикович в роли Эркюля Пуаро в детективе «Загадка Эндхауза». Фото: kino-teatr.ru
У актера еще было немало ролей. Публике запомнилась его игра в кардинала Мазарини в фильмах «Мушкетеры 20 лет спустя», «Мушкетеры 30 лет спустя» и «Возвращение мушкетеров». Последней работой в фильмографии артиста стала музыкальная комедия «Не бойся, я с тобой! 1919», которая вышла на экраны уже после смерти знаменитости.
Анатолий Равикович в картине «Возвращение мушкетеров». Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь
Впервые женился Анатолий на своей однокурснице Елене Доброседовой. Она играла вместе с мужем в театре, а позже стала театральным критиком. В их союзе на свет появилась дочь Мария. Но вскоре Равикович вновь влюбился и семья распалась.
Избранницей актера стала коллега по цеху Ирина Мазуркевич. Большая разница в возрасте в 22 года не помешала девушке ответить Анатолию взаимностью. Они тайно встречались пару лет, после чего Равикович решил уйти из семьи.
Оставив семье жилье, артист поселился в коммуналке Ирины.
В 1981 году Мазуркевич подарила мужу дочь Елизавету. Когда девочка выросла, подарила актеру внуков Матвея и Еву. Старшая дочь Равиковича Мария стала педагогом и родила двоих сыновей Филиппа и Афанасия.
Анатолий Равикович с Ириной Мазуркевич. Фото: kino-teatr.ru
Смерть
8 апреля 2012 года сердце актера перестало биться. Он пережил несколько инфарктов, после которых развилась сердечная недостаточность.
Равиковича похоронили на Волковском кладбище. Проводить его в последний путь пришли творческие личности, родные и друзья.
Анатолий Равикович умер от сердечной недостаточности. Фото: kino-teatr.ru