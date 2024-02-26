Сыграла жену олигарха в сериале «СашаТаня», но своего мужа скрывает: как Алина Ланина стала кинозвездой и дважды мамой

Алину за успехи в учебе в 2010 году сделали стипендиатом Союза театральных деятелей, затем она приняла участие в межвузовском конкурсе чтецов им. Якова Смоленского. В том же году получила диплом актрисы. Который положила в карман и отправилась покорять Москву.

Столица встретила вчерашнюю студентку с распростертыми объятиями. Алина упорно ходила на различные кастинги, но удача где-то заблудилась, и девушке даже пришлось вернуться в родной город. Правда, ненадолго – сдаваться Кизиярова не планировала.

Кино

Опыт в кино к тому моменту у Алины уже был. Она успела сняться в эпизодических ролях нескольких проектов – сериале «Детективы» (2006), мелодраме «Обручальное кольцо» (2008). И вот, наконец, «Тайны института благородных девиц» в 2013 году приносят Ланиной первый большой успех. Алину выбрали из 600 претенденток, помогли ее внешние данные – рост 167 см и вес 51 кг.