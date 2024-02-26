Сыграла жену олигарха в сериале «СашаТаня», но своего мужа скрывает: как Алина Ланина стала кинозвездой и дважды мамой

Алина Александровна Ланина родилась в Екатеринбурге 3 марта 1989 года под фамилией Кизиярова. Родители вскоре после появления дочки на свет развелись, мама снова вышла замуж, и отчим заменил ей отца. Также у девочки появились сводные брат и сестра.
Маленькая Алина Ланина с мамой. Фото: соцсети А.Ланиной
Алина воспитывалась в верующей христианской семье. Также девочку поддерживали в ее стремлении к творчеству. Уже в старших классах она определилась с будущей профессией – стать актрисой. Прежде чем поступить в театральный, она успела сделать карьеру модели.
Алина Ланина в детском садике (справа). Фото: соцсети А.Ланиной
Модельный бизнес
Алина параллельно общеобразовательной посещала модельную школу. Внешние данные девушки позволили ей добиться высот в этом направлении. Она заключила несколько выгодных контрактов с зарубежными агентствами и успела поработать в Италии, Франции и Чили. А затем вернулась домой, чтобы получить образование.
Алина Ланина сделала карьеру модели. Фото: соцсети А.Ланиной
Карьера
В 2006 году Алина поступила в Екатеринбургский театральный институт на актерский факультет. Во время учебы участвовала в студенческих постановках, а также на Всероссийском конкурсе чтецов им. Владимира Яхонтова заняла III место.
Алина Ланина с мамой на школьном выпускном. Фото: А.Ланиной
Алину за успехи в учебе в 2010 году сделали стипендиатом Союза театральных деятелей, затем она приняла участие в межвузовском конкурсе чтецов им. Якова Смоленского. В том же году получила диплом актрисы. Который положила в карман и отправилась покорять Москву.
Столица встретила вчерашнюю студентку с распростертыми объятиями. Алина упорно ходила на различные кастинги, но удача где-то заблудилась, и девушке даже пришлось вернуться в родной город. Правда, ненадолго – сдаваться Кизиярова не планировала.
Кино
Опыт в кино к тому моменту у Алины уже был. Она успела сняться в эпизодических ролях нескольких проектов – сериале «Детективы» (2006), мелодраме «Обручальное кольцо» (2008). И вот, наконец, «Тайны института благородных девиц» в 2013 году приносят Ланиной первый большой успех. Алину выбрали из 600 претенденток, помогли ее внешние данные – рост 167 см и вес 51 кг.
Алина Ланина в сериале «Тайны института благородных девиц». Кадр из сериала
Затем была главная роль в сериале «Ветер в лицо» в том же году, а также предложение сняться в роли стюардессы Евы в сериале «СашаТаня», которая покорила сердце олигарха Сильвестра Сергеева. Девушка полюбилась зрителям, и сценаристы уготовили Ланиной роль жены капризного миллионера, надолго оставив в проекте.
Алина Ланина и Валентина Рубцова в сериале «СашаТаня». Кадр из сериала
Затем Ланина появилась в таких сериалах, как «Принц Сибири» (2014), «Поздние цветы» (2014), «Время дочерей» (2015). Главная роль досталась Ланиной в фильмах «Осколки хрустальной туфельки» (2015), «Защитники» (2017), «Первые» (2017).
Алина Ланина в сериале «Формула преступления». Кадр из сериала
В 2018 году Ланина снималась с Дмитрием Певцовым, Ренатой Литвиновой и Сергеем Маковецким в военно-исторической ленте «На Париж». Затем были несколько многосерийных проектов: «Формула преступления» (2019), «Чужие дети» (2020), «Капкан для монстра» (2020), «Стажер» (2020), «Вероника» (2022).
Личная жизнь
В 2015 году Алина официально сменила фамилию. До этого актриса снималась под своей семейной фамилией, но в титрах, по ее признанию, частенько допускали ошибки. И она приняла решение назваться Ланиной.
О своих романах актриса не распространяется. О том, что звезда замужем, публика узнала случайно. Имени мужа Ланина не называется, предпочитая личное не переводить в публичное. Известно лишь, что ее супруг – из киноиндустрии.
Алина Ланина с первенцем Львом. Фото: соцсети А.Ланиной
Алина родила мужу двоих детей. В декабре 2020 года у нее родился первенец Лев, а в январе 2023 – дочка Надежда. Семейными кадрами актриса иногда делится в соцсетях, но лица мужа не показывает.
«Он имеет отношение к киноиндустрии, творческий человек. Раньше тоже снимался, но сейчас занят иными проектами. Так получилось, что у меня вся семья просит не афишировать их. Поэтому создается впечатление, что я одинокий несчастный человек, который только работает.
А те, кто берутся искать моего мужа, почему-то приходят к мысли, что я действительно жена олигарха, старенького богатенького дяденьки. У меня обычная жизнь, есть семья, друзья и все это далеко от гламурных фантазий», - рассказывала звезда в интервью сайту Teleprogramma.pro.
Другие проекты
Помимо съемок и воспитания детей Алина находит время на хобби. Звезда занимается вокалом, любит танцы и посещает уроки фехтования. А еще умеет боксировать.
Карьера сегодня
Алина Ланина не стала засиживаться в декретном отпуске и уже спустя два месяца после рождения второго ребенка вернулась на съемочную площадку. Она снялась в четвертой части фэнтэзи «Последний богатырь» - «Наследие», которая вышла на большие экраны в 2024 году.
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