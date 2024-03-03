Не «Словом» единым: 5 новых ролей Никиты Кологривого

Кологривый и раньше не жаловался на отсутствие работы, но после роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Никита на пике популярности - блогеры и журналисты вытащили и разобрали на цитаты почти все его старые интервью. Актер часто говорит на актуальную для многих киношников тему: «Я хочу справедливости, черт подери! Я считаю, что на роли нужно назначать за возможность и желание сыграть. Есть ребята, готовые отдать за роль все силы, жизнь по сути.

А есть ребята, для которых это вялотекущий и обыденный процесс - родители опять сделали главную роль. У нас очень много талантливых артистов. И не надо закрывать глаза на эту порочную систему, хотя многие к ней привыкли за долгое время, будто это в порядке вещей. А тот, кто бунтует и обличает, - хам, провинциал и выскочка».

В 2018 году Никита окончил ГИТИС с красным дипломом, еще во время учебы начал играть в Московском Губернском драматическом театре. Но совмещать театр и съемки было сложно, и он выбрал кино. Еще год назад средний гонорар актера за съемочный день был 100 тысяч рублей. А сейчас эта сумма составляет 200 - 300 тысяч рублей - в зависимости от проекта.

«Момент истины»