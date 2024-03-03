Не «Словом» единым: 5 новых ролей Никиты Кологривого

29-летний Никита Кологривый стал самым обсуждаемым актером страны после появления в проекте «Слово пацана. Кровь на асфальте» и острых интервью. Артист критикует тех, кто попал в кино и сериалы без актерского образования, - по блату или благодаря медийности. У эпатажного Кологривого за плечами более 50 ролей в кино и сериалах. А сколько еще впереди? Журнал «Телепрограмма» рассказывает о новых ролях и заработках актера.
Скандал монетизируется
Фото: НТВ
Кологривый и раньше не жаловался на отсутствие работы, но после роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) Никита на пике популярности - блогеры и журналисты вытащили и разобрали на цитаты почти все его старые интервью. Актер часто говорит на актуальную для многих киношников тему: «Я хочу справедливости, черт подери! Я считаю, что на роли нужно назначать за возможность и желание сыграть. Есть ребята, готовые отдать за роль все силы, жизнь по сути.
А есть ребята, для которых это вялотекущий и обыденный процесс - родители опять сделали главную роль. У нас очень много талантливых артистов. И не надо закрывать глаза на эту порочную систему, хотя многие к ней привыкли за долгое время, будто это в порядке вещей. А тот, кто бунтует и обличает, - хам, провинциал и выскочка».
В 2018 году Никита окончил ГИТИС с красным дипломом, еще во время учебы начал играть в Московском Губернском драматическом театре. Но совмещать театр и съемки было сложно, и он выбрал кино. Еще год назад средний гонорар актера за съемочный день был 100 тысяч рублей. А сейчас эта сумма составляет 200 - 300 тысяч рублей - в зависимости от проекта.
«Момент истины»
Фото: личная страница Никиты Кологривого в социальной сети
Два года назад Кологривый получил главную роль в картине «Момент истины» по роману Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого». Он играет разведчика Таманцева. Продюсер фильма - Константин Эрнст, режиссер - Алексей Андрианов. Съемки завершены осенью минувшего года, премьера - в 2024-м. Со съемок Никита в военной форме записывал видеообращение со словами благодарности нашим ребятам на СВО.
Именно эта роль должна стать самой значимой и серьезной работой в карьере Кологривого. Так считает и его первый наставник в театре народный артист Сергей Безруков: «Для Никиты Кологривого, который сейчас стал звездой, эта роль - одна из интересных в его творческой биографии. Он там необычный, это его серьезная работа. И его образ Таманцева, конечно, впечатляет. И теми сложнейшими съемками, которые были, и характером героя, и тем, что он переживает, например, в истории с матерью…»
«Последний богатырь. Наследие» 12+
Фото: онлайн-кинотеатр Start
И эту роль Кологривый получил задолго до выхода сериала «Слово пацана». 8-серийная картина «Последний богатырь. Наследие» вышла сказочным сериалом. Режиссер проекта Антон Маслов амбициозно заявил: «Это будет один из самых больших фантастических сериалов мира. Сериалу всегда непросто тягаться с кино, но, я думаю, у нас получается. Мы создаем огромную вселенную, которая будет убедительной и даст зрителю новых героев, которых полюбят не меньше, чем героев всех предыдущих «Богатырей».
Никита присоединился к богатырской киновселенной и «раздвоился» - сыграл братьев-близнецов Мико и Жико: «Я не только впервые сыграл две роли, я перевоплотился в другую национальность: Мико и Жико - цыгане. Получил огромное удовольствие от работы, в том числе с лошадьми, с которыми часто оказывался в кадре. С ними, конечно, приходилось считаться: это живые существа, они живут своей жизнью. Еще одна сложность на съемках была связана с хореографическими номерами. Я усиленно готовился, осваивал тонкости танца и пластики, чтобы не отставать от ребят-танцоров, которые делают это филигранно». Премьера - в конце года.
«Комбинация»
Фото: WINK
В экранизации биографии поп-группы «Комбинация» Никита играет главную мужскую роль - продюсера группы Александра Шишина, который в Саратове в 1988 году создал этот музыкальный коллектив. Сейчас идут съемки сериала. В «Комбинации» также играют Павел Прилучный, Анна Уколова и звездочка «Слова пацана» Елизавета Базыкина. Премьера - осенью.
«Возвращение попугая Кеши»
Фото: кинокомпания «Кинотека»
Осенью увидим Кологривого в главной роли в семейной комедии, где с ним играют попугай Иннокентий и Оксана Акиньшина. Попугай помогает учителю географии вернуть любимую девушку.
«Жириновский. Взлет»
Фото: t.me/toldpr
Как только стало известно, что планируется художественный фильм об одном из самых ярких политиков современности Владимире Вольфовиче Жириновском, так сразу же в Сети решили: Кологривый - его копия в молодости. Режиссер будущей картины Александр Баранов пока не подтвердил, что Никита утвержден на роль: мол, кастинга еще не было. Возможно, что так подогревает интерес к проекту. Зато сам артист это подтвердил железобетонным аргументом.
Кологривый опубликовал видео своей встречи и общения с председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким: «Все гадают - сыграю ли я Владимира Вольфовича Жириновского? А я скажу, дорогие друзья, что не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! И я докажу вам это и покажу. Так что ждите! Большое спасибо за предложение. Я уверен, что я вас не подведу».