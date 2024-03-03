Какие пенсии получают Наталья Гулькина, Юрий Лоза, Ангелина Вовк и другие звезды с учетом надбавок

60-летняя Лолита тоже любит прибедняться. Концертный тур певицы отменили после ее участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, и Милявская иронизирует в соцсетях: «Всем, кто писал под моими постами «бабка», - подтверждаю с гордостью: вот мое пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 тыс. 856 руб. 55 коп.». Певица утверждает, что содержит семью и помогает другим на эти деньги и прежние накопления. Говорят, что выступления Лолиты на частных мероприятиях активно продолжаются. А это в среднем 2 млн руб. за вечер. Вот только эти заработки артисты не афишируют в социальных сетях.

Есть артисты с большим стажем, которые не иронизируют над своей пенсией. Главная киношная бабушка 83-летняя Галина Стаханова рассказала журналу «Телепрограмма»: «Получаю пенсию около 25 тыс. руб. Этого хватает, чтобы оплатить все коммунальные услуги и купить лекарства». Поэтому Галина Константиновна до сих пор подрабатывает съемками.

86-летний телеведущий Николай Николаевич Дроздов активно снимается в рекламе, потому что помогает незамужней дочери поднимать двоих детей. Пенсия у Дроздова базовая, но есть надбавка - как почетный гражданин Рязанской области он получает раз в год около 110 тыс. руб. С учетом этого и надбавки за возраст у Николая Николаевича выходит около 38 тыс. руб. в месяц.

Пенсию в размере 33 - 38 тыс. руб. получают Лариса Рубальская, Михаил Боярский, Дмитрий Дибров, Лион Измайлов, Эдита Пьеха, Жанна Агузарова.

От 70 тыс. руб.: с учетом надбавки за звания

Москвичи, которые имеют звание заслуженного или народного артиста, получают надбавку к пенсии. Эти артисты в интервью часто говорят, что им добавляют за звание 30 тыс. руб. Однако эта сумма уже выше, так как ежегодно индексируется. В 2024 году она составила 39 тыс. 767 руб. Если бы только знали некоторые наши актеры, певцы и телеведущие с московской пропиской, что с 2018 года им станут платить такую компенсацию, то многие приложили бы массу усилий, чтобы собрать соответствующие документы и подать их на получение звания.

У категории заслуженных и народных пенсионеров с учетом компенсации за звание выходит в среднем 70 тыс. руб. в месяц, а иногда и больше, так как есть еще надбавки - за награды, за возраст после 70 лет и 80 лет и т. д.

Народный артист Юрий Назаров: «У меня пять детей, десять внуков и четыре правнука. И всем хочется помочь, поэтому активно работаю. Мне 86 лет, но умирать я точно не собираюсь! Правнуков еще на ноги ставить…»

70-летняя Татьяна Кравченко снимается, гастролирует по стране с антрепризой и служит в театре. Народная артистка - одна из ведущих актрис «Ленкома»: «Не буду лукавить: я не живу на пенсию. Снимаюсь в кино, играю в антрепризе, работаю в театре - и мне хватает. Моя пенсия идет на оплату коммунальных услуг в двух моих квартирах».