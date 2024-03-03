Какие пенсии получают Наталья Гулькина, Юрий Лоза, Ангелина Вовк и другие звезды с учетом надбавок

Знаменитости не любят афишировать свои гонорары за съемки, спектакли, концерты. А вот пожаловаться на низкую пенсию - это пожалуйста. Иногда могут «забыть» о солидной надбавке к денежному пособию по старости. Журнал «Телепрограмма» рассказывает о больших и не очень пенсиях певцов, актеров и телеведущих.
17 - 38 тыс. руб.: минимальная столичная выплата
На авторские отчисления и гонорары Юрий Лоза может жить безбедно, еще и коту хватит! Фото: личная страница Юрия Лозы в социальной сети
На днях автор и исполнитель Юрий Лоза пожаловался, что получает только базовую пенсию без надбавок: «Мне сняли доплату москвича, потому что я получаю дополнительный доход». Минимальная пенсия у москвичей с надбавками - 24 тыс. 500 руб., без столичных надбавок - 16 964 руб. Почти 17 тыс. руб. и получает Лоза - активно работающий пенсионер. У него - концерты, съемки за гонорар в телепрограммах, написание музыкальных композиций на заказ. Еще одна стабильная статья доходов 70-летнего Юрия Эдуардовича - авторские отчисления, которые он получает всякий раз, когда на ТВ, радио, в сериалах и спектаклях поют его «Плот» или «Заповедные места».
Певица Наталья Гулькина говорит, что несколько раз пыталась собрать документы, чтобы получить звание заслуженной артистки, но у нее ничего не вышло. 60-летняя исполнительница отмечает: «Я работающая пенсионерка, потому что на 17 тыс. руб., которые мне начислили с моим стажем, прожить нереально». Такую же московскую «минималку» получают Ефим Шифрин, Регина Дубовицкая, Михаил Муромов, Елена Ханга, Роза Сябитова.
Розе Сябитовой выплачивают только московскую «минималку», но она не жалуется. Фото: Михаил Фролов/КП
60-летняя Лолита тоже любит прибедняться. Концертный тур певицы отменили после ее участия в скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, и Милявская иронизирует в соцсетях: «Всем, кто писал под моими постами «бабка», - подтверждаю с гордостью: вот мое пенсионное удостоверение. Моя пенсия составляет 23 тыс. 856 руб. 55 коп.». Певица утверждает, что содержит семью и помогает другим на эти деньги и прежние накопления. Говорят, что выступления Лолиты на частных мероприятиях активно продолжаются. А это в среднем 2 млн руб. за вечер. Вот только эти заработки артисты не афишируют в социальных сетях.
Есть артисты с большим стажем, которые не иронизируют над своей пенсией. Главная киношная бабушка 83-летняя Галина Стаханова рассказала журналу «Телепрограмма»: «Получаю пенсию около 25 тыс. руб. Этого хватает, чтобы оплатить все коммунальные услуги и купить лекарства». Поэтому Галина Константиновна до сих пор подрабатывает съемками.
86-летний телеведущий Николай Николаевич Дроздов активно снимается в рекламе, потому что помогает незамужней дочери поднимать двоих детей. Пенсия у Дроздова базовая, но есть надбавка - как почетный гражданин Рязанской области он получает раз в год около 110 тыс. руб. С учетом этого и надбавки за возраст у Николая Николаевича выходит около 38 тыс. руб. в месяц.
Пенсию в размере 33 - 38 тыс. руб. получают Лариса Рубальская, Михаил Боярский, Дмитрий Дибров, Лион Измайлов, Эдита Пьеха, Жанна Агузарова.
От 70 тыс. руб.: с учетом надбавки за звания
Москвичи, которые имеют звание заслуженного или народного артиста, получают надбавку к пенсии. Эти артисты в интервью часто говорят, что им добавляют за звание 30 тыс. руб. Однако эта сумма уже выше, так как ежегодно индексируется. В 2024 году она составила 39 тыс. 767 руб. Если бы только знали некоторые наши актеры, певцы и телеведущие с московской пропиской, что с 2018 года им станут платить такую компенсацию, то многие приложили бы массу усилий, чтобы собрать соответствующие документы и подать их на получение звания.
У категории заслуженных и народных пенсионеров с учетом компенсации за звание выходит в среднем 70 тыс. руб. в месяц, а иногда и больше, так как есть еще надбавки - за награды, за возраст после 70 лет и 80 лет и т. д.
Народный артист Юрий Назаров: «У меня пять детей, десять внуков и четыре правнука. И всем хочется помочь, поэтому активно работаю. Мне 86 лет, но умирать я точно не собираюсь! Правнуков еще на ноги ставить…»
70-летняя Татьяна Кравченко снимается, гастролирует по стране с антрепризой и служит в театре. Народная артистка - одна из ведущих актрис «Ленкома»: «Не буду лукавить: я не живу на пенсию. Снимаюсь в кино, играю в антрепризе, работаю в театре - и мне хватает. Моя пенсия идет на оплату коммунальных услуг в двух моих квартирах».
Ангелина Вовк получает от государства около 57 тыс. руб. в месяц. Фото: Persona Stars
Народная артистка Ангелина Вовк (81 год) на пенсию живет, а заработанное на съемках и ведении мероприятий тратит на поездки по санаториям: «Сама пенсия, как у всех советских людей, составляет 17 тыс. руб. с небольшим. И еще надбавка за звание. Плюс есть льгота по оплате ЖКХ».
93-летняя Людмила Хитяева - одна из немногих, кто не жалуется. «У меня очень хорошая пенсия. Я всем довольна! Я всегда была востребована, умела зарабатывать», - говорит народная артистка.
Заслуженная артистка 65-летняя Елена Кондулайнен тоже не в обиде. После инсульта она отказалась от работы и посвятила все время самой себе - приличную пенсию тратит на хорошее питание, поездки по курортам и санаториям.
В эту категорию народных и заслуженных с приличной пенсией посчастливилось также попасть Ларисе Долиной, Елене Сафоновой, Ирине Розановой, Наталье Варлей, Елене Яковлевой, Юрию Стоянову, Юрию Куклачеву, Татьяне Васильевой, Елене Прокловой, Татьяне Догилевой, Барри Алибасову, Лидии Федосеевой-Шукшиной, Надежде Кадышевой, Екатерине Шавриной, Вячеславу Малежику, Вячеславу Добрынину, Владимиру Кузьмину, Юрию Антонову, Ларисе Гузеевой, Елене Степаненко, Евгению Петросяну, Юрию Николаеву, Льву Лещенко, Леониду Якубовичу, Евгении Симоновой, Ларисе Удовиченко, Александру Панкратову-Черному, Ирине Аллегровой и другим артистам со званиями.