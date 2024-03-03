Филипп Киркоров «перезагрузился»: ни перьев, ни страз! Как менялся его образ

После посещения скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой Киркорова вырезали из новогодних телеконцертов. Филипп Бедросович извинился и приступил к работе. Две недели назад он снова возглавил жюри шоу «Маска». Теперь артист подбирает одежду для эфиров в классическом стиле, но с изюминкой. Дорогие костюмы разбавляет оригинальными деталями - кожаными перчатками, брошью в виде маски или креативной бабочки. Где же стразы и перья? «Это все в прошлом», - сообщил Киркоров.

Теперь поп-король всем своим видом старается убедить публику: легкомысленное поведение осталось в прошлом вместе с эпатажными костюмами. В первом выпуске шоу Киркоров даже паричок примерил - перевоплотился в брюнета-очкарика. В другой раз пришел тоже в костюме, но уже без парика - слегка начесал свои выкрашенные под яркую седину волосы. Такой образ подходит 56-летнему отцу семейства больше, чем лосины.

2023 год