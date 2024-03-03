Филипп Киркоров «перезагрузился»: ни перьев, ни страз! Как менялся его образ

И его не узнать! Рассказываем, что изменилось в облике Киркорова. А заодно вспоминаем его имидж в разные годы.
2024 год
Фото: НТВ
После посещения скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой Киркорова вырезали из новогодних телеконцертов. Филипп Бедросович извинился и приступил к работе. Две недели назад он снова возглавил жюри шоу «Маска». Теперь артист подбирает одежду для эфиров в классическом стиле, но с изюминкой. Дорогие костюмы разбавляет оригинальными деталями - кожаными перчатками, брошью в виде маски или креативной бабочки. Где же стразы и перья? «Это все в прошлом», - сообщил Киркоров.
Теперь поп-король всем своим видом старается убедить публику: легкомысленное поведение осталось в прошлом вместе с эпатажными костюмами. В первом выпуске шоу Киркоров даже паричок примерил - перевоплотился в брюнета-очкарика. В другой раз пришел тоже в костюме, но уже без парика - слегка начесал свои выкрашенные под яркую седину волосы. Такой образ подходит 56-летнему отцу семейства больше, чем лосины.
2023 год
Фото: Борис Кудрявов/Экспресс газета
В прошлом году Киркоров начал носить обтягивающие водолазки и брюки. Это для того, чтобы похвастаться результатом пластических операций, с помощью которых хирург вернул ему фигуру, какой она была 30 лет назад. В одних местах Киркорову убрали жир, в других смоделировали пресс. Заодно Филиппу Бедросовичу и лицо омолодили.
2016 год
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Артист в тяжелом весе и обвесе. Филипп и в повседневной жизни всегда любил дорогие и яркие вещи, как здесь: расшитый золотом пиджак известного бренда. Стразы и лосины - это все у него на сцене. А вне сценического образа в гардеробе исполнителя исключительно бренды и последние коллекции самых модных марок.
2005 год
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Киркоров в начале нулевых возмужал, и тогда у него случились самые удачные образы - и в жизни, и на сцене. Филиппу шли классические костюмы, а чтобы сыграть мачо, было достаточно расстегнуть рубашку. И не надо никаких перьев!
1994 год
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
30 лет назад молодой певец в заграничных командировках ходил по рынкам и магазинам, выбирая самые яркие вещи. Чаще заказывал обновки в Москве в ателье - тогда найти оригинальные вещи на парня ростом 2 м 5 см было очень сложно. Киркоров вспоминал, как одевался в те годы: «Я дитя советского времени. Знаю, что такое, когда ничего нет. Лопни, но держи фасон. Сам пришивал, сам шил. Материалы - занавески, из-за границы что-то привозили друзья-дипломаты».
КСТАТИ
У Киркорова полно сценических нарядов в перьях и стразах. Но сейчас певец объявил, что все эти образы в прошлом. Видимо, дорогие вещи останутся в личном музее костюма имени Филиппа Киркорова.