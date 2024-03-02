Как звезды, пережив тяжелые испытания, вернулись на работу

Журнал «Телепрограмма» рассказывает четыре истории знаменитостей, с которыми случилась беда. И после разных, но очень непростых испытаний они возвращаются на работу.

Рагозина после смерти мужа снимается в телешоу

Абсолютная чемпионка мира по боксу и телеведущая Наталья Рагозина похоронила мужа в июле 2023 года. 57-летний бизнесмен Вадим Маркин скоропостижно скончался в одной из московских больниц. По слухам, причиной смерти мужчины стал токсический гепатит.

Рагозина тяжело переживала смерть мужа: сейчас их дочери Насте всего полтора года. Наталья не обсуждает смерть Вадима. 47-летняя Рагозина впервые после семейной трагедии вышла на работу в конце февраля. Спортсменка снимается в седьмом сезоне телешоу «Удивительные люди», где она постоянный член жюри. Выглядит отлично, немного похудела.

Рагозина в соцсетях так объяснила свой первый выход на работу после смерти супруга: «Год назад я думала, соглашаться или нет, так как дочь Настенька была очень маленькой. Муж тогда сильно поддержал: сказал, соглашайся на съемку. В прошлом году случилась трагедия… Сейчас, принимая решение, соглашаться или нет, я вспомнила слова Вадима. Он хотел, чтобы я продолжила работу в этом проекте! Собралась всеми силами».

На съемках Наталья общается с коллегами по жюри и участниками - в телешоу соревнуются люди с невероятными способностями из разных сфер жизни. Увидим в эфире через полтора месяца.

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