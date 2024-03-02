Как звезды, пережив тяжелые испытания, вернулись на работу

Журнал «Телепрограмма» рассказывает четыре истории знаменитостей, с которыми случилась беда. И после разных, но очень непростых испытаний они возвращаются на работу.
Рагозина после смерти мужа снимается в телешоу
Абсолютная чемпионка мира по боксу и телеведущая Наталья Рагозина похоронила мужа в июле 2023 года. 57-летний бизнесмен Вадим Маркин скоропостижно скончался в одной из московских больниц. По слухам, причиной смерти мужчины стал токсический гепатит.
Рагозина тяжело переживала смерть мужа: сейчас их дочери Насте всего полтора года. Наталья не обсуждает смерть Вадима. 47-летняя Рагозина впервые после семейной трагедии вышла на работу в конце февраля. Спортсменка снимается в седьмом сезоне телешоу «Удивительные люди», где она постоянный член жюри. Выглядит отлично, немного похудела.
Рагозина в соцсетях так объяснила свой первый выход на работу после смерти супруга: «Год назад я думала, соглашаться или нет, так как дочь Настенька была очень маленькой. Муж тогда сильно поддержал: сказал, соглашайся на съемку. В прошлом году случилась трагедия… Сейчас, принимая решение, соглашаться или нет, я вспомнила слова Вадима. Он хотел, чтобы я продолжила работу в этом проекте! Собралась всеми силами».
На съемках Наталья общается с коллегами по жюри и участниками - в телешоу соревнуются люди с невероятными способностями из разных сфер жизни. Увидим в эфире через полтора месяца.
Петросян после перелома будет смешить публику
Фото: личная страница Евгения Петросяна в социальной сети
78-летний народный артист Евгений Петросян 11 февраля неудачно упал на улице и сломал правую руку. Несмотря на зрелый возраст, юморист на больничный не ушел - уже 2 марта у него сольник в Москве (как попасть, читайте в «Афише» на стр. 26). Следующие концерты Петросяна намечены на 19 и 22 марта - тоже в Москве, а 29 марта - в Твери. Комик записал видео: «Шел по улице, споткнулся, упал - гипс. Ничего оригинального. Гололед у нас нынче, что делать. Сейчас уже заживает. И надеюсь, что 2 марта на сольном концерте зрители меня простят, что я буду вот так два с лишним часа с загнутой рукой».
Кудрявцева поедет в студию после операции
Фото: личная страница Леры Кудрявцевой в социальной сети
52-летняя Лера Кудрявцева упала на репетиции номера для нового телешоу канала НТВ под названием «Звезды». «По сценарию я должна была выбежать на сцену и сделать три прыжка в сторону. В итоге я рухнула на сцену от хруста и дикой боли. Как сказал врач, бедро еще не вернулось на место, а нога уже приземлилась, и произошло скручивание. В итоге связка в колене порвалась, тазобедренная кость стукнулась о голень - отсюда еще и перелом», - рассказала ведущая.
Кудрявцева передвигается по дому на костылях, на прошлой неделе ее прооперировали: «Говорят, чтобы полностью восстановить ногу, нужно более полугода. Но начинать ходить надо сразу - через неделю после операции». На работу Лера планирует выйти как можно быстрее. Уже вечером 2 марта - в эфире свежий выпуск «Секрета на миллион», а в середине марта звезда планирует вернуться в студию проекта «Звезды сошлись».
Лерчек после уплаты налогов попала на ТВ
Фото: личная страница Валерии Чекалиной в социальной сети
Семейная пара блогеров - Валерия и Артем Чекалины - попала под следствие по двум уголовным статьям. Прошлой осенью Чекалины возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей, поэтому уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов было прекращено. Но в отношении пары продолжается расследование уголовного дела по статье «легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
После оплаты налогов Чекалиным разрешили пользоваться интернетом. И 31-летняя Валерия (она же Лерчек) возобновила блогерскую деятельность - планирует запустить два онлайн-марафона. В феврале она получила бессрочную лицензию на образовательную деятельность для своего ИП. А еще осваивает новые горизонты - телевизионные. В феврале Валерия Чекалина стала вести прогноз погоды на ТНТ. Работа не постоянная - Лерчек мелькнет лишь пару раз. Интересно, что у Чекалиной исчезли дефекты речи (она слегка картавила). Кроме того, супруги уже успели сняться в качестве гостей в новом шоу Ольги Бузовой «Это нормально?».