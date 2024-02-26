Оператор со сложным характером: история жизни Георгия Рерберга, снявшего «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «12 стульев»

Детство и юность

Георгий Иванович Рерберг появился на свет 28 сентября 1937 год. Его родственники были представителями творческой интеллигенции.

Отец Георгия Иван Федорович Рерберг, был профессиональным художником-оформителем, как и его предки из царской России. Мать Галина Семеновна Козолупова обладала высшим академическим образованием, пела и играла на музыкальных инструментах и организовывала литературно-музыкальные вечера.

Георгий тоже стал увлекаться живописью и даже создал несколько картин, но из-за своего перфекционизма большую часть позже уничтожил.

Школьные преподаватели восхищались Рербергом. Ему больше всего нравились искусства и чтение классики, поэтому, получив аттестат, Георгий поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».