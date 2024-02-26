Оператор со сложным характером: история жизни Георгия Рерберга, снявшего «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «12 стульев»

Детство и юность
Георгий Иванович Рерберг появился на свет 28 сентября 1937 год. Его родственники были представителями творческой интеллигенции.
Отец Георгия Иван Федорович Рерберг, был профессиональным художником-оформителем, как и его предки из царской России. Мать Галина Семеновна Козолупова обладала высшим академическим образованием, пела и играла на музыкальных инструментах и организовывала литературно-музыкальные вечера.
Георгий тоже стал увлекаться живописью и даже создал несколько картин, но из-за своего перфекционизма большую часть позже уничтожил.
Школьные преподаватели восхищались Рербергом. Ему больше всего нравились искусства и чтение классики, поэтому, получив аттестат, Георгий поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии.
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Георгий Рерберг рос в семьи творческой интеллигенции в нескольких поколениях. Фото: сообщество «Георгий Иванович Рерберг» во «ВКонтакте»
Карьера
Сначала молодой оператор стажировался на «Мосфильме». Первой работой Георгия стал фильм о жизненных трудностях после Гражданской войны - «Первый учитель».
Уже здесь начала проявляться индивидуальность оператора, который стремился строгости, четкости и документальности. Черно-белая лента была представлена на Венецианском фестивале, где стала обладателем нескольких престижных призов.
Георгий пытался не просто усовершенствовать свое мастерство, но и постоянно экспериментировал. В «Истории Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» не было профессиональных актеров, поэтому Рерберг предложил снимать их с разных ракурсов, а потом синхронизировать со звуком.
Оператор Георгий Рерберг любил экспериментировать. Фото: сообщество «Георгий Иванович Рерберг» во «ВКонтакте»
Особенностью ленты, 20 лет пролежавшей в архивах из-за провокационного подтекста, было отсутствие профессиональных актеров и превалирующий натурализм.
В работе над экранизацией классики «Дворянское гнездо» пришлось обойтись эффектными крупными планами. Правда, эксперты раскритиковали киноленту за излишнюю эстетичность.
Но когда на экраны вышла артхаусное произведение Андрея Тарковского «Зеркало» даже критики признали, что мастерство оператора на высоте.
Георгий Рерберг был перфекционистом и делал свои проекты безукоризненными. Фото: сообщество «Георгий Иванович Рерберг» во «ВКонтакте»
Многие проекты давали возможность творить, чем оператор пользовался с большим удовольствием. Среди таких работ комедия «Здравствуйте, я ваша тетя!», авантюрная картина «12 стульев» и драма «Безымянная звезда».
После развала Советского Союза оператор продолжил снимать фильмы, а также увлекся рекламой. Именно Георгий снял знаменитую серию роликов Тимура Бекмамбетова «Всемирная история. Банк “Империал”».
В 90-х годах Рерберг увлекся рекламными съемками. Фото: сообщество «Георгий Иванович Рерберг» во «ВКонтакте»
Скандалы
Среди проектов, над которыми трудился Рерберг, самым ярким стал «Мелодии белой ночи» 1970-х годов. Георгий показал все возможности своей профессии, но после половины работы ушел в запой. В это время он вел себя развязно, ругался, раскидывал аппаратуру и бросал съемки на ровном месте.
Такие истории случались, но быстро забывались. А вот конфликт с Андреем Тарковским, произошедший во время работы над фантастической лентой «Сталкер», запомнился многим. Оператор обвинил режиссера в порче дефицитной пленки Kodak. После скандала фильм переснимал коллега Рерберга Александр Княжинский.
Рерберг обладал сложным характером. Фото: сообщество «Георгий Иванович Рерберг» во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Георгий Иванович нравился женщинам. Рерберг стал участником многочисленных романов и слыл настоящим сердцеедом. Среди дам, ставших жертвами брутального оператора, были Марианна Вертинская и Рената Литвинова.
У Георгия есть дочь от балерины Нины Тимофеевой.
Самые долгие отношения у Георгия были с Валентиной Титовой. Они познакомились на съемках киноленты «Отец Сергий» и прожили вместе в гражданском браке 15 лет. Детей они заводить не стали, поскольку для них была важна свобода. В начале 1990-х годов Валентина стала законной супругой Рерберга и взяла его фамилию.
Георгий Рерберг всегда нравился женщинам. Фото: сообщество «Георгий Иванович Рерберг» во «ВКонтакте»
Смерть
25 июля 1999 года Георгий Рерберг умер от разрыва сердечной мышцы. Его супруга настаивала на версии об убийстве. Якобы оператор погиб от рук другой женщины.
На церемонии прощания присутствовали коллеги и близкие друзья Георгия Ивановича. Его похоронили на Введенском кладбище.
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