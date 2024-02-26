Один из самых значимых джазовых композиторов: кто такой Дюк Эллингтон

Кем был Дюк Эллингтон?
Карьера Дюка Эллингтона, крупной фигуры в истории джазовой музыки, длилась более полувека, за это время он сочинил тысячи песен для сцены, экрана и современного песенника. Он создал одно из самых характерных ансамблевых звуков в западной музыке и продолжал играть то, что он называл «американской музыкой», незадолго до своей смерти в 1974 году.
Пианист Дюк Эллингтон в Гамбурге, 1964 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Эллингтон родился 29 апреля 1899 года, его воспитывали двое талантливых родителей-музыкантов в районе среднего класса Вашингтона, округ Колумбия. В возрасте семи лет он начал изучать фортепиано и получил прозвище Дюк за свои джентльменские манеры. Вдохновленный своей работой любителя газировки, он написал свою первую композицию Soda Fountain Rag в возрасте 15 лет. Несмотря на то, что Эллингтон получил художественную стипендию Института Пратта в Бруклине, штат Нью-Йорк, он последовал своей страсти к рэгтайму и начал профессионально играть в возрасте 17 лет.
Оркестр Дюка Эллингтона
В 1920-х годах Эллингтон выступал в ночных клубах Бродвея в качестве бэндлидера секстета, группы, которая со временем разрослась до ансамбля из 10 человек. Эллингтон искал музыкантов с уникальным стилем игры, таких как Баббер Майли, который использовал поршень для создания звука «ва-ва», и Джо Нантон, подаривший миру свой тромбон «гроул». В разное время в его ансамбль входили трубач Кути Уильямс, корнетист Рекс Стюарт и альт-саксофонист Джонни Ходжес. Эллингтон сделал сотни записей со своими группами, появлялся в кино и на радио, а в 1930-х годах дважды гастролировал по Европе.
Песни
Слава Эллингтона достигла небес в 1940-х годах, когда он сочинил несколько шедевральных произведений, в том числе «Концерт для Кути», «Хлопковый хвост» и «Ко-Ко». Некоторые из его самых популярных песен включали «Это ничего не значит, если в нем нет такого размаха», «Утонченная леди», «Прелюдия к поцелую», «Одиночество» и «Атласная куколка». Ряд его хитов исполнила впечатляющая Айви Андерсон, любимая вокалистка группы Эллингтона.
Дюк Эллингтон. Фото: Global Look Press
«Сесть на поезд А»
Пожалуй, самой известной джазовой мелодией Эллингтона была Take the a Train, которую сочинил Билли Стрейхорн и записал в коммерческих целях 15 февраля 1941 года. Take the A Train, буква «А», обозначающая линию метро в Нью-Йорке, заняла место предыдущей фирменной мелодии Эллингтона Sepia Panorama.
Именно чувство музыкальной драмы Эллингтона выделяло его из толпы. Его сочетание мелодий, ритмов и тонких звуковых движений подарило слушателям новый опыт — сложный, но доступный джаз, от которого замирает сердце. Автобиография Эллингтона «Музыка — моя любовница» была опубликована в 1973 году. С 1959 по 2000 год Эллингтон получил 12 премий «Грэмми», девять из которых при жизни.
Последние годы
В возрасте 19 лет Эллингтон женился на Эдне Томпсон, которая была его девушкой со средней школы, и вскоре после их свадьбы она родила их единственного ребенка, Мерсера Кеннеди Эллингтона.
24 мая 1974 года в возрасте 75 лет Эллингтон умер от рака легких и пневмонии. Его последними словами были: «Музыка — это то, как я живу, зачем я живу и как меня будут помнить». На его похоронах присутствовало более 12 000 человек. Он был похоронен на Вудлонском кладбище в Бронксе, штат Нью-Йорк.
Американский джазовый музыкант Дюк Эллингтон, СССР, Москва, 1971 год. Фото: Global Look Press