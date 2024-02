Один из самых значимых джазовых композиторов: кто такой Дюк Эллингтон

«Сесть на поезд А»

Пожалуй, самой известной джазовой мелодией Эллингтона была Take the a Train, которую сочинил Билли Стрейхорн и записал в коммерческих целях 15 февраля 1941 года. Take the A Train, буква «А», обозначающая линию метро в Нью-Йорке, заняла место предыдущей фирменной мелодии Эллингтона Sepia Panorama.

Именно чувство музыкальной драмы Эллингтона выделяло его из толпы. Его сочетание мелодий, ритмов и тонких звуковых движений подарило слушателям новый опыт — сложный, но доступный джаз, от которого замирает сердце. Автобиография Эллингтона «Музыка — моя любовница» была опубликована в 1973 году. С 1959 по 2000 год Эллингтон получил 12 премий «Грэмми», девять из которых при жизни.