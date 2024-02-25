«Отмолил прощение, зашел в нужную дверь?»: в Сети обсудили новый имидж Киркорова, в котором он предстал на шоу «Маска»

Популярный исполнитель Филипп Киркоров вновь занял кресло председателя жюри популярного проекта телеканала НТВ – шоу «Маска». В минувшее воскресенье, 18 февраля, в эфир вышла первая программа пятого сезона «Маски» с поп-королем Филиппом Киркоровым. А в это воскресенье, 25 февраля, поклонники увидят уже вторую программу «Маски».

«Новый сезон. Новый я»

Филипп Киркоров не смог обойти тему своего возвращения на экраны после паузы. В микроблоге Филипп Киркоров разместил снимки, которые были сделаны во время записи первой программы пятого сезона шоу «Маска». В эфире он предстал в очень сдержанном для себя образе. На этот раз поклонники увидели не короля эпатажа, а исполнителя в весьма сдержанном образе. Без головного убора, с аккуратной стрижкой и челочкой, в очках и черном костюме.