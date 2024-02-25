«Отмолил прощение, зашел в нужную дверь?»: в Сети обсудили новый имидж Киркорова, в котором он предстал на шоу «Маска»

Популярный исполнитель Филипп Киркоров вновь занял кресло председателя жюри популярного проекта телеканала НТВ – шоу «Маска». В минувшее воскресенье, 18 февраля, в эфир вышла первая программа пятого сезона «Маски» с поп-королем Филиппом Киркоровым. А в это воскресенье, 25 февраля, поклонники увидят уже вторую программу «Маски».
«Новый сезон. Новый я»
Филипп Киркоров не смог обойти тему своего возвращения на экраны после паузы. В микроблоге Филипп Киркоров разместил снимки, которые были сделаны во время записи первой программы пятого сезона шоу «Маска». В эфире он предстал в очень сдержанном для себя образе. На этот раз поклонники увидели не короля эпатажа, а исполнителя в весьма сдержанном образе. Без головного убора, с аккуратной стрижкой и челочкой, в очках и черном костюме.
Филипп Киркоров теперь будет выглядеть так. Фото: НТВ
Филипп Киркоров дал понять, что теперь его имидж будет таким на всем протяжении проекта – до конца апреля.
«Новый сезон. Новый я. В добрый путь!» - подписал снимки с шоу «Маска» Филипп Киркоров.
«На человека стал похож»
Подписчики Филиппа Киркорова тут же стали жарко обсуждать его новый имидж и обстоятельства, под влиянием которых изменился исполнитель. Все прекрасно помнят, что под занавес 2023 года Филипп Киркоров угодил в жуткий скандал. Филипп Бедросович стал одним из центральных персонажей вечеринки Анастасии Ивлеевой, которую окрестили «голой». После нее Филиппу Киркорову пришлось принести публичные извинения. Но не помогло. Номера с участием Филиппа Киркорова вырезали из новогодних программ на ТВ, которые к тому моменту уже были полностью отсняты и смонтированы. Но после праздников Филипп Киркоров сумел вымолить прощение и вернулся в эфиры телеканалов. В частности, в шоу «Маска», жюри которого возглавляет уже пятый сезон подряд.
Филипп Киркоров с членами жюри шоу «Маска». Фото: НТВ
«Отхватил люлей, сразу преобразился», - сделала вывод irina_fatih.
«Как говорила Раневская, сколько фасад ни меняй, канализация по-прежнему старая», - провела параллели lisenkoo848.
«Новая версия клоунского преображения. Нутро то не поменялось! Заискивание перед публикой!» - уверена irastriga.
«Наконец-то на человека стал похож», - заждалась marina___757.
«Отмолил прощение, зашел в нужную дверь? Да, когда-то любила как певца, теперь презираю как человека», - призналась yanagongadze.
«Я даже не знала, что у Фили есть солидный костюм. Думала, только трусы прозрачные», - доложила о своем инсайте zhumakhanovadinа.
«Можно перекрасить волосы, поменять лицо, но душу не отстирать и сущность свою не изменить», -сказала, как отрезала kostina9229.
«Фантик поменялся, а суть осталась», - уверена stepanova420.
«Будьте добрее, он просто ошибся»
Преданные фанаты Филиппа Киркорова поддержали его, сделав комплименты новому имиджу знаменитости. Кроме этого, они призвали остановить поток хейта и быть добрее.
Тимур Родригез, Филипп Киркоров и Валерия на шоу «Маска». Фото: НТВ
«Новый стиль намного лучше предыдущего. Как брюнет, гораздо естественнее и моложе. Минус 30 лет», - считает vitalia_cosmetologa.
«Люди будьте добрее, он никого не убивал, а просто ошибся. Можно подумать, что вы не делали ошибок в своей жизни. Надо уметь прощать», - призвала tsybulskaiavalentina.
«Филиппчик, вам очень идет этот образ! Вы здесь выглядите даже младше Димы Билана. Просто первоклассный мальчишка!» - сделали комплимент в фанатской группе певца kirkorov_ofk.smolensk.
«В этом образе выглядит моложе и приемлемо. Люди, успокойтесь, будьте человеками. Все ошибаются, на виду быть нелегко. Легко судить, ничего не достигшим обывателям на диване», - заявила svetlana_li_sa.