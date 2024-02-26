Как София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой на телевидении

Ранняя жизнь и карьера

София Вергара родилась в Барранкилье, Колумбия, 10 июля 1972 года в многодетной семье. Она выучила английский в двуязычной начальной школе и в конечном итоге изучала стоматологию. Обнаруженная фотографом на пляже, Вергара начала свою карьеру на экране в рекламе Pepsi для рынков Латинской Америки, а затем стала моделью и снялась в мексиканской теленовелле.

Вергара стала телеведущей Univision в середине 1990-х после переезда в Соединенные Штаты, где вела шоу о путешествиях Fuera de Serie, а затем варьете A Que No Te Atreves. Она также привлекла внимание англоязычной аудитории своим коротким, завораживающим появлением на церемонии вручения премии American Comedy Awards 1995 года.

К концу десятилетия грозная Вергара получила награду «Испаноязычная женщина года». Однако и в это время произошла трагедия: брат Вергары был убит в результате перестрелки в ее родной стране в 1996 году.