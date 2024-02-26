Как София Вергара стала самой высокооплачиваемой актрисой на телевидении

Кто такая София Вергара?
София Вергара родилась в Колумбии, работала моделью, прежде чем переехать в Соединенные Штаты и стать уважаемой телеведущей программ на Univision. Она начала сниматься в кино в 2000 году и много лет спустя стала известной благодаря роли Глории Дельгадо-Притчетт, номинированной на премию «Эмми», в популярном ситкоме «Американская семейка». Дополнительные проекты включали фильмы «Делай ноги – 2», «Смурфики», «Повар на колесах» и «По горячим следам».
София Вергара, участница актерского состава «Американской семейки», победительница в номинации «Выдающееся выступление ансамбля в категории комедийного сериала» в пресс-центре на 18-м ежегодном фестивале «Экран». Награды Гильдии актеров в Shrine Auditorium. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
София Вергара родилась в Барранкилье, Колумбия, 10 июля 1972 года в многодетной семье. Она выучила английский в двуязычной начальной школе и в конечном итоге изучала стоматологию. Обнаруженная фотографом на пляже, Вергара начала свою карьеру на экране в рекламе Pepsi для рынков Латинской Америки, а затем стала моделью и снялась в мексиканской теленовелле.
Вергара стала телеведущей Univision в середине 1990-х после переезда в Соединенные Штаты, где вела шоу о путешествиях Fuera de Serie, а затем варьете A Que No Te Atreves. Она также привлекла внимание англоязычной аудитории своим коротким, завораживающим появлением на церемонии вручения премии American Comedy Awards 1995 года.
К концу десятилетия грозная Вергара получила награду «Испаноязычная женщина года». Однако и в это время произошла трагедия: брат Вергары был убит в результате перестрелки в ее родной стране в 1996 году.
«Большие неприятности», «Знакомcтво с Браунами», «Мэдея в тюрьме»
Вергара стала известна как киноактриса после своего дебюта в 2002 году в фильме «Большие неприятности» вместе с Тимом Алленом и Рене Руссо. Следующим вышел фильм 2003 года «В погоне за Папи», в котором Вергара играет одну из трех подружек Томаса Фуэнтеса. К концу десятилетия она снялась в двух фильмах режиссера Тайлера Перри — «Знакомство с Браунами» (2008) и «Мэдея в тюрьме» (2009) — и дебютировала на бродвейской сцене, сыграв маму Мортон в Чикаго.
София Вергара и Анжела Бассетт в фильме «Знакомство с Браунами» 2008 г. Фото: Global Look Press
«Американская семейка»
Также в 2009 году Вергара начала свою роль сексуальной и напористой Глории Дельгадо-Притчетт, жены старшего Джея (его играет Эд О'Нил), в ситкоме «Американская семейка». Сериал мгновенно стал коммерческим хитом и получил пять премий «Эмми» за выдающийся комедийный сериал. Вергара получила четыре номинации подряд на премию «Эмми» и «Золотой глобус» в категории актрис второго плана и выиграла приз зрительских симпатий в 2017 году в номинации «Любимая комедийная актриса».
Актерский состав сериала «Американская семейка» 2009-2020 г. Фото: постер сериала
«Смурфики», «Делай ноги – 2», «Повар на колесах»
В 2011 году Вергара снялась в фильме «Смурфики» и озвучила роль Кармен в фильме «Делай ноги – 2» — продолжении оригинального анимационного фильма 2006 года. Она была частью актерского состава «Старый» Новый год». Последующие проекты включали экшн-фильм «Мачете убивает» (2013), а также артхаусные проекты «Под маской жиголо» (2013) и «Повар на колесах» (2014), режиссером последнего из которых выступил Джон Фавро с одной из главных ролей.
Эмджей Энтони, Джон Легуизамо, Джон Фавро, София Вергара. Фото: кадр из к/ф «Повар на колесах» 2014 г.
«Красотки в бегах», «Эмоджи фильм»
После совместной работы с Риз Уизерспун в 2015 году в комедии «Красотки в бегах», Вергара появилась в другой комедии «Женский мозг: инструкция по применению», а в 2017 году озвучила анимационный фильм «Эмоджи фильм». Переключив передачу, она снялась в криминальном триллере «Под подозрением» в 2018 году.
В начале 2020 года было объявлено, что Вергара присоединится к предстоящему сезону сериала «Америка ищет таланты» в качестве судьи, хотя производство шоу было отложено из-за вспышки коронавируса.
Риз Уизерспун, София Вергара в кадре из фильма «Красотки в бегах» 2015 г. Фото: Global Look Press
Бизнес и мода
Вергара посеяла семена финансового успеха задолго до того, как стала самой высокооплачиваемой актрисой на телевидении, став соучредительницей Latin World Entertainment в 1994 году.
Актриса запустила собственную линию одежды Kmart в 2011 году, а три года спустя выпустила коллекцию ароматов и ювелирных украшений. В 2019 году она объединилась с Walmart, чтобы дебютировать под джинсовым брендом.
Актриса и модель София Вергара представляет свою линию модной одежды Kmart в магазине Mart Astor Place, Нью-Йорк, 27 сентября 2012 г. Фото: Global Look Press
Мужья и сын
Вергара была замужем за возлюбленным своего детства Джо Гонсалесом, и у них есть сын Маноло, родившийся в 1992 году. Пара развелась в 1993 году. В июле 2012 года Вергара обручилась с Ником Лебом, жителем Нью-Йорка и совладельцем кинопроизводственной компании. Однако в мае 2014 года пара объявила о расставании.
В 2015 году Вергара оказалась в центре судебной тяжбы с Лебом. Леб подал на нее в суд за контроль над замороженными эмбрионами, созданными парой, когда они были парой. Он утверждал, что она собиралась их уничтожить, но она отвергла обвинения. В заявлении для журнала People ее адвокат заявил, что Вергара «довольна тем, что оставляет эмбрионы замороженными на неопределенный срок».
Тем же летом Вергара начала встречаться с «Настоящей кровью» и «Супер Майком» Джо Манганьелло. В декабре 2014 года Вергара и Манганьелло объявили о своей помолвке. В том же месяце во время выступления на Jimmy Kimmel Live она рассказала, что получила американское гражданство. Вергара вышла замуж за Манганьелло 22 ноября 2015 года в Палм-Бич, Флорида. В 2023 году София Вергара и Джо Манганьелло объявили, что расстаются после восьми лет брака.
Джо Манганьелло с женой Софией Вергарой на вечеринке Vanity Fair Oscar Party 2023 в честь 95-й премии в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг Беверли-Хиллз, 12 марта 2023 г. Фото: Global Look Press