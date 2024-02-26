Из сельской девчонки — в «Барби» и мечту миллионов: путь Марго Робби, от которой млел Леонардо Ди Каприо

Жизнь Марго Робби может на первый взгляд напомнить историю Золушки. Она выросла в многодетной семье без отца, превратившись в прекрасную и богатую принцессу. Однако Феи-крестной у актрисы не было. Все хорошее, что произошло в ее жизни – это результат ее собственного труда.
Детство и юность Марго Робби
Марго Робби появилась на свет 2 июля 1990 года в Австралии. Ее отец Даг Робби был фермером и с пеленок приучал своих 4 детей к труду. Однако воспитанием наследников он занимался недолго, когда Марго исполнилось пять лет, он ушел из семьи. Актриса не простила родителю эту выходку и не общается с ним до сих пор.
Маме Марго Робби пришлось непросто. Она с утра до ночи вкалывала физиотерапевтом. Брала подработки и дежурства, лишь бы обеспечить свою семью. И, тем не менее, она успевала чутко следить за интересами своих детей.
Именно мать знаменитости заметила в Марго артистизм и сумасшедшую энергию, поэтому, когда дочке исполнилось 8 лет, она решила определить ее в цирковую школу. Когда же начинались каникулы, юная артистка уезжала к бабушке, которая держала ферму. Девочка спокойно колола дрова и доила коров, не сетуя на судьбу.
Марго Робби в детстве. Фото: соцсети М. Робби
После школы Марго Робби сала изучать драматическое искусство в Сомерсетском колледже. Одновременно она работала официанткой баре, горничной в гостинице и продавщицей в пляжном ларьке, прекрасно понимая, как тяжело маме.
Также Марго следила за объявлениями о кастингах. Еще будучи студенткой она успела сняться в нескольких фильмах и рекламных роликах. Наиболее примечательная работа того времени для нее – это триллер «Я вижу тебя» режиссера Ааша Аарона.
Марго Робби в детстве. Фото: соцсети М. Робби
Начало карьеры в кино
После окончания колледжа Марго отправилась в Мельбурн с конкретной целью – сниматься в кино. Там она попала на кастинг сериала «Соседи», но сама осталась недовольной своими пробами. Робби была уверена, что провалила конкурс и решила отдохнуть в Канаде.
Однако ее взяли в сериал, утвердив на роль Донны Фридман. Около трех лет юная актриса светилась на экранах телевидения в этом популярном ситкоме и, естественно, стала национальной героиней. Кроме того, за игру в данном сериале ее удостоили двух премий Logie Award.
Марго Робби в сериале «Соседи». Фото: кадр из фильма
Переезд в Америку
В 2011 году Марго Робби решила покорить Голливуд и улетела в США, где таких, как она оказались тысячи. Никто не встретил молодое дарование с распростертыми объятиями, она везде стала получать отказы. Во многом виноват был ее австралийский акцент.
Год Марго работала над своей речью и наконец-то получила свою первую роль в США. Ей предложили сыграть стюардессу в сериале «Пан Американ». Увы, проект оказался провальным, но не пустым для карьеры актрисы. Режиссеры успели заметить красивую девушку и стали приглашать ее на пробы.
В 2012 году Марго Робби вновь пришлось поработать над акцентом. На сей раз вместо американского требовался английский, а все для того, чтобы впервые поработать над полнометражной картиной «Бойфренд из будущего». Актрисе повезло – фильм имел успех у зрителей. При бюджете в 12 миллионов долларов он собрал в прокате свыше 87 миллионов.
Марго Робби в киноленте «Бойфренд из будущего». Фото: кадр из фильма
Робби стали узнавать на улицах и просить автографы.
Однако настоящий прорыв в творческой биографии Марго Робби случился после выхода биографической черной комедии Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». Этот фильм стал пятикратным номинантом на «Оскар» и был назван лучшим Американской киноакадемией.
Известно, что роль Наоми Марго дали благодаря ее смелости. Во время прослушиваний она решила сымпровизировать и влепила пощечину самому Леонардо Ди Каприо. Реакция режиссеров могла быть на это какой угодно, но они оценили дерзкий поступок актрисы и взяли ее на работу.
Этот фильм оказался самым кассовым в кинематографической истории Скорсезе, собрав в прокате 392 миллиона долларов. Марго Робби за этот фильм завоевала премию «Империя», как лучшая дебютантка.
Так Марго Робби стала не просто популярной актрисой, а мегазвездой. На второй день проката ей не давали шагу ступить на улице, глянцевые журналы и телевизионщики наперебой начали приглашать артистку на интервью и в шоу.
Робби могла навсегда остаться в амплуа взбалмошной блондинки, это случалось не раз с другими актрисами. Однако она прекрасно понимала, чем это может закончиться, а потому старалась максимально разнообразить свой творческий репертуар.
После «Волка с Уолл-Стрит» зрители увидели ее и в роли темноволосой фермерши в постапокалиптическом фильме «Z — значит Захария» и перевоплощенной в талантливую аферистку в картине «Фокус». За него она, к слову, заработала премию BAFTA Rising Star Award.
Марго Робби и Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-стрит». Фото: кадр из фильма
На взлете карьеры
С 2016 года в карьере Марго Робби началась череда звездных фильмов и ролей. Она очаровала публику, сыграв подругу Джокера Харли Квинн в кассовой картине «Отряд самоубийц», собравшем в прокате 750 миллионов долларов. Лента получила даже «Оскара» за грим и прически, а также сразу две номинации в «Золотой малине».
За исполнение роли фигуристки Тони Хардинг в ленте «Тоня против всех» Марго Робби чуть не дали «Оскара». Однако Фрэнсис Макдорманд за съемки в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» все-таки обогнала знаменитую блондинку.
Во второй раз Марго номинировали на «Оскар» за биографическую драму «Скандал» о начале движения против харассмента. Награду за женскую роль второго плана от американской академии ей все-таки не дали, зато она смогла завоевать премию AACTA за международную женскую роль второго плана.
В картине «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино Марго Робби вновь предстает на одной площадке с Леонардо Ди Каприо. Многим запомнилась демонстрация ног актрисы крупным планом в течение полутора минут.
В начале 2020 года Марго Робби решила вернуться к амплуа красивой злодейки и появилась в супергеройской черной кинокомедии «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» «Отряда самоубийц».
В декабре 2022 года вышла долгожданная кинокартина «Вавилон» режиссера Дэмьена Шазелла, где рассказывалось об истории жизни актрисы немого кино Клары Боу. Выход фильма не один раз переносился из-за пандемии, и зрители были рады наконец-то увидеть его. Однако их ждало разочарование – фильм не оправдал ожиданий зрителей и провалился в прокате. Тем не менее, игру Марго Робби, которая исполнила главную роль, оценили по достоинству критики, внеся ее в списки номинантов на «Золотой глобус».
Марго Робби в «Тоне против всех»: Фото: кадр из фильма
Не только актриса
Марго Робби пробует себя не только в качестве актрисы, но и продюсера. Например, она продвигала такие картины, как «Я вижу тебя» и «Тоня против всех». Также с мужем Томом Акерли она продюсировала приключенческий боевик «Страна грез».
Марго Робби сейчас
Одна из последних знаковых работ Марго Робби – это фэнтезийная комедия Греты Гервиг «Барби» 2023 года. Фильм стал не просто популярен, он ввел новую культуру, новый стиль. Кто только не изобразил Барби в Сети, кто не примерил розовое!
Марго Робби и в этот раз проявила себя не только как талантливая актриса, но и продюсер, выкупив право на экранизацию у производителя культовых кукол.
Знаменитость заработала на этом фильме 12,5 миллионов долларов и стала самой высокооплачиваемой актрисой года в Голливуде. Всего в прокате картина смогла получить около 1,5 миллиардов долларов.
Марго Робби. Фото: кадр из фильма «Барби»
Личная жизнь актрисы
В школе Марго Робби встречалась с Мэттью Томпсоном, позже бойфренд просто перешел во френд-зону звезды.
Во время обучения в колледже у нее завязался роман с Генри Эйткеном, который значился в том же образовательном заведении. По его окончании он работал арт-директором.
Также ходили упорные слухи, что актриса встречалась с Леонардо Ди Каприо, особенно после снимков папарацци, которые застукали артистов вначале вместе на вечеринке, а потом обнимающимися на балконе в Майами.
Марго Робби, с ее внешностью и профессией, могла составить гораздо более внушительный список из возлюбленных, но не стала этого делать, выбрав тихую семейную жизнь.
Своего мужа, режиссера Тома Акерли, знаменитость встретила во время съемок драматической картины «Французская сюита». В 2016 году они сыграли свадьбу, которая состоялась в узком кругу.
Марго Робби и Том Акерли. Фото: Global Look Press
Детей у пары пока нет, 33-летняя Марго Робби считает, что ей рановато, да и ее собаки отнимают слишком много времени. С мужем она живет душа в душу и предпочитает всегда быть рядом с ним. А если они вынуждены расстаться, актриса обязательно созванивается с любимым каждый день.
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