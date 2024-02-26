Из сельской девчонки — в «Барби» и мечту миллионов: путь Марго Робби, от которой млел Леонардо Ди Каприо

Жизнь Марго Робби может на первый взгляд напомнить историю Золушки. Она выросла в многодетной семье без отца, превратившись в прекрасную и богатую принцессу. Однако Феи-крестной у актрисы не было. Все хорошее, что произошло в ее жизни – это результат ее собственного труда.

Детство и юность Марго Робби

Марго Робби появилась на свет 2 июля 1990 года в Австралии. Ее отец Даг Робби был фермером и с пеленок приучал своих 4 детей к труду. Однако воспитанием наследников он занимался недолго, когда Марго исполнилось пять лет, он ушел из семьи. Актриса не простила родителю эту выходку и не общается с ним до сих пор.

Маме Марго Робби пришлось непросто. Она с утра до ночи вкалывала физиотерапевтом. Брала подработки и дежурства, лишь бы обеспечить свою семью. И, тем не менее, она успевала чутко следить за интересами своих детей.

Именно мать знаменитости заметила в Марго артистизм и сумасшедшую энергию, поэтому, когда дочке исполнилось 8 лет, она решила определить ее в цирковую школу. Когда же начинались каникулы, юная артистка уезжала к бабушке, которая держала ферму. Девочка спокойно колола дрова и доила коров, не сетуя на судьбу.