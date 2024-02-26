Оперная дива, которая покорила мир своим неповторимым голосом и артистизмом: путь к успеху Марии Каллас

Кем была Мария Каллас?
Оперная певица Мария Каллас дебютировала на профессиональном поприще в Афинской королевской опере в постановке Боккаччо 1941 года и вскоре получила свою первую главную роль в «Тоске». В конце концов, получив международное признание, Каллас дебютировала в итальянской опере на арене Вероны в 1947 году, позже последовал ее американский дебют 1954 года в «Норме». В 1960-е годы качество и частота ее выступлений снизились. Каллас умерла в 1977 году в возрасте 56 лет в своем доме в Париже.
Оперная певица Мария Каллас благодарит за 18-минутные аплодисменты на ее концерте в Берлине, 21 октября 1959 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Мария Каллас родилась Марией Сесилией Софией Анной Калогеропулос в Нью-Йорке 2 декабря 1923 года, дата родов подтверждена лечащим врачом и, как полагают, ее свидетельством о рождении. С годами возникли расхождения и путаница в отношении даты рождения Каллас. Сама Каллас, наряду со школьными записями, указала, что родилась 3-го числа, в то время как ее мать утверждала, что 4-го.
Ее родители, Джордж и Эванджелия, были греческими иммигрантами, которые в конце концов сократили свою фамилию до Каллас ко времени крещения Марии.
Каллас начала брать уроки классического фортепиано, когда ей было 7 лет. Ее затмевала ее старшая сестра Джеки, которая считалась красивой и харизматичной, но Мария проявила себя искусной исполнительницей музыки с драматическим талантом, и мать подтолкнула ее к продолжению вокальной карьеры.
В 1937 году, когда Мария была подростком, ее родители развелись, и она, ее мать и сестра вернулись в Грецию. В Афинах Каллас изучала вокал у Эльвиры де Идальго в знаменитой консерватории.
Будучи студенткой, Каллас дебютировала на сцене в 1939 году в школьной постановке «Деревенской кавалерии». Консерватория наградила ее за ослепительное исполнение роли Сантуццы.
Концерт Марии Каллас в Концертгебау в Амстердаме. Мария Каллас благодарит за аплодисменты. 11 июля 1959 г. Фото: Global Look Press
Оперная карьера
В 1941 году Каллас дебютировала на профессиональном поприще в Афинской королевской опере скромной партией в опере Франца фон Суппе «Боккаччо». Позже в том же году она сыграла свою первую главную роль в фильме «Тоска».
Во время Второй мировой войны Каллас изо всех сил пыталась найти роли. В середине 1940-х годов она вернулась в Нью-Йорк, чтобы провести время со своим отцом и поискать работу, но столкнулась с рядом отказов. В конце концов она переехала в Верону, Италия, где познакомилась с богатым промышленником Джованни Менегини. Они поженились в 1949 году.
Дебют Каллас в итальянской опере состоялся на арене Вероны в августе 1947 года в постановке «Джоконды». В течение следующих нескольких лет под руководством своего мужа Каллас продолжала выступать в Вероне и Флоренции, Италия, получая признание критиков. Ее голос покорил аудиторию, хотя по мере роста ее славы Каллас приобрела репутацию темпераментной, требовательной дивы и получила прозвище Тигрица. Отчаянно стойкая, Каллас сказала о насмешках зрителей:
«Шипение с галерки — часть сцены. Это опасность на поле боя. Опера — это поле битвы, и с этим нужно смириться».
Мария Каллас во время репетиции Амины из оперы «Сомнамбула», 1957 г. Фото: Global Look Press
В 1954 году Каллас дебютировала в Америке в партии Нормы в Чикагской лирической опере. Спектакль имел триумфальный успех и считался коронной ролью. В 1956 году у нее наконец появилась возможность спеть в Метрополитен-опера в ее родном городе Нью-Йорке. Однако в 1958 году режиссер Рудольф Бинг уволил ее.
Брак Каллас тоже начал разваливаться. Каллас и Менегини расстались в конце десятилетия, за это время у нее завязался роман с судовым магнатом Аристотелем Онассисом. Их отношения продолжались несколько лет, хотя его женитьба в 1968 году на бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди вызвала у Каллас много грусти. Тем не менее Онассис все еще пытался добиться расположения певицы после свадьбы.
В 1960-е годы некогда звездный певческий голос Каллас заметно дрогнул. Ее выступления становились все реже, а промежутки между ними увеличивались из-за частых отмен. Хотя формально она ушла со сцены в начале 1960-х, Каллас ненадолго вернулась к выступлениям в Метрополитен-опера в середине десятилетия. Ее последнее оперное выступление состоялось в «Тоске» в лондонском Ковент-Гардене 5 июля 1965 года в присутствии королевы-матери Елизаветы. В 1969 году она также снялась в главной роли в фильме «Медея».
Оперная певица Мария Каллас, Джузеппе ди Стефано и актриса Лиз Тейлон 25 октября 1973 года в Гамбурге. Фото: Global Look Press
Более поздние годы и смерть
В начале 1970-х Каллас попробовала свои силы в преподавании. В 1971 и 1972 годах она проводила мастер-классы в Джульярдской школе в Нью-Йорке. Несмотря на ухудшающееся здоровье, Каллас сопровождала друга в международном сольном турне в 1973 году, чтобы помочь ему собрать деньги для его больной дочери. После тура Каллас переехала в Париж и стала затворницей.
16 сентября 1977 года в возрасте 53 лет Каллас внезапно и загадочно скончалась в своем парижском доме в результате, как считалось, сердечного приступа.
Мария Каллас во время тура «Мария Каллас - голограмма» в Gran Teatro Geox в Падуе, Италия, 15 ноября 2019 г. Фото: Global Look Press