Оперная дива, которая покорила мир своим неповторимым голосом и артистизмом: путь к успеху Марии Каллас

Ранняя жизнь

Мария Каллас родилась Марией Сесилией Софией Анной Калогеропулос в Нью-Йорке 2 декабря 1923 года, дата родов подтверждена лечащим врачом и, как полагают, ее свидетельством о рождении. С годами возникли расхождения и путаница в отношении даты рождения Каллас. Сама Каллас, наряду со школьными записями, указала, что родилась 3-го числа, в то время как ее мать утверждала, что 4-го.

Ее родители, Джордж и Эванджелия, были греческими иммигрантами, которые в конце концов сократили свою фамилию до Каллас ко времени крещения Марии.

Каллас начала брать уроки классического фортепиано, когда ей было 7 лет. Ее затмевала ее старшая сестра Джеки, которая считалась красивой и харизматичной, но Мария проявила себя искусной исполнительницей музыки с драматическим талантом, и мать подтолкнула ее к продолжению вокальной карьеры.

В 1937 году, когда Мария была подростком, ее родители развелись, и она, ее мать и сестра вернулись в Грецию. В Афинах Каллас изучала вокал у Эльвиры де Идальго в знаменитой консерватории.

Будучи студенткой, Каллас дебютировала на сцене в 1939 году в школьной постановке «Деревенской кавалерии». Консерватория наградила ее за ослепительное исполнение роли Сантуццы.