Как Владислав Дворжецкий за 39 лет жизни успел 4 раза жениться

Советский актер Владислав Дворжецкий умер в 39 лет, но до сих пор фильмы с его участием помнят зрители. Да и можно ли забыть мужчину с такими инопланетными глазами? Говорят, что актер предчувствовал, что ему суждено прожить недолго. А потому жил сразу за семерых – торопился успеть все, пытался впитать все счастье мира за тот короткий срок, что ему отпущен.

Он четырежды был женат только официально, успел создать трех наследников, однако внезапная смерть вмешалась в его любовь, красоту и наслаждение миром.

Детство Дворжецкого

Владислав Дворжецкий родился в Омске 26 апреля 1939 года в семье польского актера Вацлава Дворжецкого и балерины Таисии Рэй.