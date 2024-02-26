Как Владислав Дворжецкий за 39 лет жизни успел 4 раза жениться

Советский актер Владислав Дворжецкий умер в 39 лет, но до сих пор фильмы с его участием помнят зрители. Да и можно ли забыть мужчину с такими инопланетными глазами? Говорят, что актер предчувствовал, что ему суждено прожить недолго. А потому жил сразу за семерых – торопился успеть все, пытался впитать все счастье мира за тот короткий срок, что ему отпущен.
Он четырежды был женат только официально, успел создать трех наследников, однако внезапная смерть вмешалась в его любовь, красоту и наслаждение миром.
Детство Дворжецкого
Владислав Дворжецкий родился в Омске 26 апреля 1939 года в семье польского актера Вацлава Дворжецкого и балерины Таисии Рэй.
Владислав Дворжецкий в детстве и его родители. Стоп-кадр: программа «Роковое везение»/ Центральное телевидение
В 1941 году его отца обвинили в противореволюционных высказываниях и взяли под арест. Маме Владислава Дворжецкого пришлось буквально выживать в это время. Ее перестали принимать в постановки, заработки пропали. Поэтому о своем детстве Владислав вспоминал, как о бесконечном голоде и холоде.
Владислав Дворжецкий в детстве. Стоп-кадр: программа «Роковое везение»/ Центральное телевидение
Папа Владислава Дворжецкого постарался наладить жизнь в ссылке и сошелся там с одной их служащих колонии, которая родила ему дочку.
Родители Владислава Дворжецкого разошлись, однако мама не противилась общению Вацлава Дворжецкого с сыном. Они с отцом всегда были в прекрасных отношениях.
После отбывания срока Вацлав Дворжецкий женился на актрисе и режиссере саратовского театра Риве Левите, от которой у него родился сын Евгений. Он тоже пойдет по стопам отца и стает актером. Владислав принял решение переехать к папе в Саратов, где окончил школу.
Евгений Дворжецкий, Владислав Дворжецкий, Вацлав Дворжецкий. Стоп-кадр: документальный фильм «Дворжецкие. Три уникальные актерские судьбы и продолжение династии»/ Центральное телевидение
Владислав Дворжецкий всегда отличался импульсивностью и эмоциональностью. Поэтому его следующий поступок можно назвать для него типичным. После получения общего среднего образования он вдруг сорвался и, никому не сообщая об этом, перебрался в Омск, где поступил в медучилище.
В 1959 году его забрали в армию на остров Сахалин, после службы он решил остаться на Курилах, устроившись на работу заведующим в аптеку.
Проработав на Дальнем Востоке некоторое время, Дворжецкий вновь импульсивно рванул в Омск, решив поступить в медицинский институт, но опоздал к началу экзаменов.
Тут в его судьбу вмешалась мама-артистка, она посоветовала сыну пойти в актерскую студию при Омском детском театре, поскольку ее сын и раньше увлекался самодеятельными постановками, пробовал себя как актерском ремесле, так и в роли режиссера... После завершения обучения в студии в 1965 году, Дворжецкого приняли на службу в детский театр.
Владислав Дворжецкий с мамой. Стоп-кадр: программа «Роковое везение»/ Центральное телевидение
Однако театр не стал для Дворжецкого родной стихией. Роли ему давали эпизодические, на сцене он не мог полностью проявить свой талант. А талантлив он был именно как киноактер, где важны крупные планы, в которых он отыгрывал великолепно.
Работа в кино
В чарующий мир кинематографа Владислав Дворжецкий попал благодаря ассистенту «Мосфильма» Наталье Кореневой, которая заглянула в Омский театр в поисках актеров для киноролей.
Она была очарована внешностью Владислава Дворжецкого, сделала несколько фотокадров с ним и увезла их в Москву.
Благодаря этим фотографиям, о нем узнали московские режиссеры и стали приглашать на пробы в кино. Первой его работой стал фильм Александра Алова и Владимира Наумова «Бег», где он сыграл генерала Владимира Хлудова в 1970 году.
Владислав Дворжецкий в роли генерала Александра Хлудова. Стоп-кадр: фильм «Бег»/ режиссеры Александр Алов, Владимир Наумов/ 1970 г
Сразу по завершении съемок в этой картине Владислава Дворжецкого приглашают сняться в кинодетективе «Возвращение "Святого Луки"». Оба фильма имели большой успех у советской публики и красавца-актера сразу заметили, он превратился в настоящего кумира жителей СССР.
С этого момента у актера Дворжецкого начался короткий, но эффектный путь славы. Роли сыпались на него как из рога изобилия.
Работой мечты для него стал фильм Андрея Тарковского «Солярис», в котором он сыграл пилота Анри Бертона в 1972 году. Эта картина до сих пор пользуется популярностью у мировой публики, а игра Дворжецкого неизменно вызывает восхищение у зрителей.
Параллельно Владислав Дворжецкий работает в не менее знаковой картине «Земля Санникова», в которой он мастерски перевоплощается в путешественника и руководителя экспедиции Александра Ильина.
Известно, что во время съемок этой картины актерский состав, включая Владислава Дворжецкого, Олега Даля и Сергея Шакурова разругался с режиссерами картины Альбертом Мкртчяном и Леонидом Поповым, обвинив их в непрофессионализме.
Юрий Назаров, Олег Даль, Владислав Дворжецкий. Фото: кадр из фильма «Земля Санникова»/ режиссеры Альберт Мкртчян и Леонид Попов/ 1973 г
Они даже написали письмо на «Мосфильм», требуя их увольнения и замены, но руководство ответило твердо, что ничего менять не будет. В итоге с Дворжецким и Далем «Мосфильму» удалось договориться, а вот Шакуров навсегда вычеркнул актеров из списка своих товарищей и гордо покинул съемочную площадку.
Вместо него роль заново исполнил Юрий Назаров. Не обошлось и без киноляпа. В одном эпизоде фильма, при передаче воды можно увидеть лицо Шакурова.
Однако все эти перипетии мало известны обычному зрителю, которые просто увидели на экранах талантливую картину с талантливыми актерами.
В 1976 году актер закрепил за собой романтический образ странника в картине «Капитан Немо», где он очаровал советского зрителя своей неподражаемой игрой и фантастической красотой, представ в образе принца Даккара (капитана Немо). Женщины СССР стали писать ему письма пачками, признаваясь в любви.
Были в послужном списке Дворжецкого и идеологические рои, без которых нельзя было существовать в ту эпоху. Например, он сыграл писателя Ярослава Галана в 1974 году в киноленте «До последней минуты», который даже получил Госпремию СССР. Однако зрители приняли эту картину прохладно, чего не скажешь о таких героических проникновенных фильмах как «Земля Санникова», «Капитан Немо», «Возврата нет».
Владислав Дворжецкий. Фото: кадр из фильма «Капитан Немо»/ режиссер Василий Левин/ 1976 г
Всего Владиславу Дворжецкому проработать в кино довелось каких-то 8 лет. За это время он успел сняться в 18 фильмах. Замкнул этот небольшой, но значимый по глубине и смыслу список фильм «Однокашники».
Личная жизнь Дворжецкого
Первый раз Владислав Дворжецкий женился на Сахалине, после окончания службы в армии. Молодой, романтично настроенный и соскучившийся по женской красоте Дворжецкий, пришел на танцы, где встретил очаровательную девушку Альбину. Пара быстро поженилась (после армии такое бывает) и столь же быстро разошлась, оставив на этом свете прекрасный след в виде сына Саши.
По слухам, Владислав Дворжецкий заподозрил свою жену Альбину в измене и с болью в сердце сбежал от семейных неурядиц на родину Омск.
Пытаясь зализать душевные раны, он довольно быстро сошелся в омской театральной студии со своей коллегой по сцене Светланой, они узаконили брак и вместе служили в театре. Вторая жена родила актеру дочку Лидию. Но и эти отношения были обречены на провал.
Третья жена Владислава Дворжецкого Ираида оказалась уже из московской жизни. Она работала манекенщицей и была потрясающе красива. Несмотря на профессию, она пошла на определенную жертву ради любимого мужа и родила ему сына Дмитрия.
С четвертой женой Натальей Литвиненко, сотрудницей исполкома, Владиславу Дворжецкому довелось прожить всего два года. Их брак разлучила смерть актера.
Владислав Дворжецкий и Наталья Литвиненко. Стоп-кадр: программа «Роковое везение»/ Центральное телевидение
Смерть Владислава Дворжецкого
Внезапный успех и наплыв работы, конечно, сильно радовали актера. Однако они сыграли и зловещую роль в его судьбе. Незаметно для него самого его сердце пошло на износ, не выдерживая нагрузок, стрессов, сильных эмоций.
В 1976 году во время съемок в фильме «Встреча на далеком меридиане» Дворжецкому вдруг стало плохо, он попал в больницу, где выяснилось, что он до этого успел пережить за последний месяц два инфаркта на ногах. При этом артист ни разу никому не пожаловался на самочувствие, ни разу не обратился к врачам – было некогда, впереди столько ролей, рядом такие прекрасные женщины…
Выйдя из клиники, Дворжецкий даже не думал сделать перерыв и тут же приступил к работе. В итоге актер принял на себя удар очередного приступа и 28 мая 1978 года скончался от острой сердечной недостаточности в расцвете карьеры.
Печальный факт
Брат Владислава Дворжецкого по отцу актер Евгений Дворжецкий, с не менее выразительными глазами и столь же яркой актерской харизмой, также умер в 39 лет (1 декабря 1999 года).
Евгений Дворжецкий. Стоп-кадр: фильм «Узник замка Иф»/ режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич/ 1988 г
Исполнитель роли Эдмона Дантеса в картине «Узник замка ИФ» попал в автокатастрофу, пытаясь позвонить жене, находясь за рулем. Он хотел порадовать любимую новостью – подозрения в том, что он болен астмой не подтвердились. В итоге актер не увидел знак «Уступи дорогу», его автомобиль разбился под колесами грузовика. Смерть была мгновенной.
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