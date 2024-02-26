Керри Вашингтон: биография, карьера и личная жизнь одной из самых успешных актрис Голливуда

Кто такая Керри Вашингтон?
Американская актриса Керри Вашингтон, родившаяся в Нью-Йорке 31 января 1977 года, начала свою актерскую карьеру еще в школе, а затем продолжила обучение, получив степень по перформансу в Университете Джорджа Вашингтона. Дебют на большом экране состоялся в 2000 году с фильмом «Наша песня», после чего актриса снялась в нескольких фильмах, включая «За мной последний танец» и «Плохая компания».
Ее популярность возросла после участия в фильмах «Рэй» и «Последний король Шотландии». С 2012 года Вашингтон играла главную роль в телевизионной драме «Скандал», за что уже получала номинации на «Эмми». Кроме того, она сыграла юриста и академического деятеля Аниту Хилл в телефильме канала HBO «Слушание» 2016 года.
Коммон и София Буш на 23-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров, объявляющей номинации в Тихоокеанском центре дизайна в среду. Выдающаяся роль актрисы в телевизионном фильме или мини-сериале: Керри Вашингтон в «Слушание», 14 декабря 2016 г. — Западный Голливуд, Калифорния, США — Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и родители
Американская актриса Керри Вашингтон, которая родилась в Нью-Йорке 31 января 1977 года в семье брокера по недвижимости и преподавателя, в детстве занималась балетом. Однако ее первые карьерные устремления были связаны с определенным видом крупных млекопитающих.
«Я хотела работать с Шаму в Sea World, — сказала Вашингтон Giant. — Я думала, что это лучшая работа в мире — ухаживать за танцующими китами и кормить их».
Вашингтон посещала престижную частную школу Спенс в Манхэттене и участвовала в школьных спектаклях. Она также была членом театральной труппы, которая занималась социальной проблематикой. Впоследствии Вашингтон получила театральную стипендию в Университете Джорджа Вашингтона и получила там степень в области перформанса.
«За мной последний танец» и «Плохая компания»
Хотя дебют Вашингтон в кино состоялся в 2000 году, с фильмом «Наша песня», ее следующий прорыв в карьере произошел в следующем году. Она привлекла внимание зрителей своей ролью в фильме «За мной последний танец» (2001), где в главной роли снялась Джулия Стайлз. Вскоре после выпуска этой популярной молодежной драмы, Вашингтон перешла к комедиям. Она появилась в комедийном боевике «Плохая компания» (2004), где главные роли исполнили Крис Рок и Энтони Хопкинс.
Керри Вашингтон в фильме «Наша песня» 2000 г. Фото: Global Look Press
«Рэй» и «Она ненавидит меня»
Карьера Вашингтон по-настоящему пошла в гору в 2004 году. В том году она сыграла несколько главных ролей в фильмах, включая роль Деллы Би Робинсон, жены слепого певца и музыканта Рэя Чарльза, в биографической ленте «Рэй». Вашингтон получила положительные отзывы за свое исполнение, а партнер Вашингтон по фильму, Джейми Фокс, был удостоен премии «Оскар» за роль Чарльза. В том же году она появилась вместе с Энтони Маки в драматическом комедийном фильме Спайка Ли «Она ненавидит меня».
Джейми Фокс и Керри Вашингтон в фильме «Рэй» 2004 г. Фото: Global Look Press
«Фантастическая четверка» и «Король Шотландии»
Многогранная актриса испытала свои силы в области боевиков по комиксам в 2005 году с фильмом «Фантастическая четверка», где она сыграла скульптора Алисию Мастерс наряду с такими актерами, как Йохан Граффудд, Джессика Альба, Крис Эванс и Майкл Чиклис. В следующем году, Вашингтон вновь продемонстрировала свое мастерство в драматическом жанре с фильмом «Последний король Шотландии», за что завоевала восторженные отклики за свое тонкое исполнение роли жены угандийского диктатора, сыгранного Форестом Уитакером. Примерно в то же время, у Вашингтон также была постоянная роль в популярном телевизионном сериале «Юристы Бостона».
Керри Вашингтон в «Последнем короле Шотландии» 2006 г. Фото: Global Look Press
«Кажется, я люблю свою жену» и «Добро пожаловать в Лэйквью»
В 2007 году Вашингтон вновь объединилась с Роком в фильме «Кажется, я люблю свою жену», сыграв мегеру, которая связывается с женатым мужчиной. Эта роль дала Вашингтон возможность отказаться от многих ролей преданной жены, которыми она занималась в прошлом.
Она продолжила исследовать межрасовые отношения в триллере «Добро пожаловать в Лэйквью» (2008), в котором она играет афроамериканку, вышедшую замуж за белого мужчину (Патрик Уилсон). Пара подвергается преследованиям со стороны афроамериканского полицейского (Сэмюэл Л. Джексон).
Керри Вашингтон и Крис Рок в кадре из фильма «Кажется, я люблю свою жену» 2007 г. Фото: Global Look Press
«Песни о любви»
В фильме «Песни о любви» (2010) Вашингтон работала с впечатляющим ансамблем актрис, включая Вупи Голдберг, Филисию Рашад, Джанет Джексон и Тэнди Ньютон. Фильм, снятый режиссером и сценаристом Тайлером Перри, был экранизацией пьесы Нтозаке Шанге.
«Джанго освобожденный»
В 2012 году Вашингтон воссоединилась с Джейми Фоксом, исполнителем главной роли в вестерне Квентина Тарантино «Джанго освобожденный». Она сыграла Брумхильду фон Шафт, рабыню, вышедшую замуж за главного героя Фокса. В фильме пара расстается, и Джанго объединяется с охотником за головами (Кристоф Вальц), чтобы найти ее. В следующем году Вашингтон была показана в комедийно-драматическом сериале «Мы — семья Пиплз».
Джейми Фокс в роли Джанго и Керри Вашингтон в роли Брумхильды фон Шафт в фильме «Джанго освобожденный» 2012 г. Фото: Global Look Press
«Скандал»
Также в 2012 году Вашингтон перешла на малый экран, чтобы сняться в политической драме «Скандал», созданной влиятельной актрисой ABC Шондой Раймс. В сериале Вашингтон сыграла Оливию Поуп, «наладчицу», или человека, который расхлебывает скандалы и прочий беспорядок для своих клиентов. Актриса получила две номинации на премию «Эмми» и награду NAACP Image Award за эту роль. Финал сериала «Скандал» вышел в эфир в апреле 2018 года.
Тони Голдуин и Керри Вашингтон. Фото: кадр из сериала «Скандал» (2012–2018)
«Слушание»
Вашингтон добавила еще одно достижение в свой список актерских подвигов, когда она сыграла юриста/академика Аниту Хилл в фильме 2016 года HBO «Слушание». Фильм инсценировал слушания в Конгрессе 1991 года, на которых Хилл утверждала, что кандидат в судьи Верховного суда Кларенс Томас сексуально домогался ее на рабочем месте. Вашингтон получила номинации на премию «Эмми» и «Золотой глобус» за свое выступление.
Керри Вашингтон в роли Аниты Хилл в фильме «Слушание» 2016 г. Фото: Global Look Press
«И повсюду тлеют пожары»
Вашингтон присоединилась к ностальгическим слушаниям, когда ABC запустил свой двухсерийный прямой эфир перед аудиторией студии в 2019 году, сыграв Хелен Уиллис в одноразовом возрождении «Джефферсонов». В марте следующего года она снялась в мини-сериале Hulu «И повсюду тлеют пожары» в роли художницы-кочевницы, которая переворачивает идиллическую жизнь героини Риз Уизерспун.
Риз Уизерспун и Керри Вашингтон на постере мини-сериала «И повсюду тлеют пожары» 2020 г. Фото: Global Look Press
На сцене
Вашингтон дебютировала на Бродвее в 2009 году в составе ансамбля «Гонка» Дэвида Мэмета. В 2018 году, после завершения «Скандала», было объявлено, что она возвращается в «Великий белый путь», чтобы сняться в новой пьесе «Американский сын» вместе со Стивеном Паскуале. Постановка была адаптирована для полнометражного фильма, выпущенного Netflix в ноябре 2019 года.
Муж и дети
В июне 2013 года Вашингтон вышла замуж за профессионального футболиста Ннамди Асомугху, и в следующем году у них родилась девочка Изабель. Пара встречалась около года, прежде чем связать себя узами брака. В октябре 2016 года у пары родился сын Калеб.
Ранее Вашингтон была помолвлена с актером Дэвидом Москоу.
Ннамди Асомуга, Керри Вашингтон, Эмили Блант, Кейтлин Девер, Майкл Корс, Эшли Парк, Лэнс Лепер, Леа Мишель, Ванесса Хадженс отправляются на Met Gala 2023 года на тему «Карл Лагерфельд: линия красоты». 1 мая 2023 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press