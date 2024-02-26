Керри Вашингтон: биография, карьера и личная жизнь одной из самых успешных актрис Голливуда

Кто такая Керри Вашингтон?

Американская актриса Керри Вашингтон, родившаяся в Нью-Йорке 31 января 1977 года, начала свою актерскую карьеру еще в школе, а затем продолжила обучение, получив степень по перформансу в Университете Джорджа Вашингтона. Дебют на большом экране состоялся в 2000 году с фильмом «Наша песня», после чего актриса снялась в нескольких фильмах, включая «За мной последний танец» и «Плохая компания».

Ее популярность возросла после участия в фильмах «Рэй» и «Последний король Шотландии». С 2012 года Вашингтон играла главную роль в телевизионной драме «Скандал», за что уже получала номинации на «Эмми». Кроме того, она сыграла юриста и академического деятеля Аниту Хилл в телефильме канала HBO «Слушание» 2016 года.