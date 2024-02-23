«На «Доме-2» сколько лет просидел. Что для него 1,5 года»: как в Сети отреагировали на приговор суда для Александра Гобозова

На днях был оглашен приговор бывшему участнику «Дома-2» Александру Гобозову. Суд назначил ему полтора года лишения свободы за разбойное нападение и избиение. Отбывать наказание Гобозов будет в колонии общего режима. Впрочем, его адвокат намерен обжаловать приговор суда.

Суть дела

Несколько месяцев назад Саша Гобозов попал в неприятную ситуацию. По версии Гобозова, на которой настаивал в суде его адвокат, некие люди начали вымогать деньги с экс-участника «Дома-2». Сашу Гобозова шантажировали, угрожали его семье. Он решил встретиться и разобраться с обидчиками. Те в качестве посредника прислали на переговоры даму, которая и попала под горячую руку Саши Гобозова.

По факту избиения было возбуждено уголовное дело. Сашу Гобозова поместили под домашний арест. За время следствия у него родилась дочка. Теперь Саша Гобозов будет разлучен с малышкой на полтора года.