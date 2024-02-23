«На «Доме-2» сколько лет просидел. Что для него 1,5 года»: как в Сети отреагировали на приговор суда для Александра Гобозова

На днях был оглашен приговор бывшему участнику «Дома-2» Александру Гобозову. Суд назначил ему полтора года лишения свободы за разбойное нападение и избиение. Отбывать наказание Гобозов будет в колонии общего режима. Впрочем, его адвокат намерен обжаловать приговор суда.
Суть дела
Несколько месяцев назад Саша Гобозов попал в неприятную ситуацию. По версии Гобозова, на которой настаивал в суде его адвокат, некие люди начали вымогать деньги с экс-участника «Дома-2». Сашу Гобозова шантажировали, угрожали его семье. Он решил встретиться и разобраться с обидчиками. Те в качестве посредника прислали на переговоры даму, которая и попала под горячую руку Саши Гобозова.
По факту избиения было возбуждено уголовное дело. Сашу Гобозова поместили под домашний арест. За время следствия у него родилась дочка. Теперь Саша Гобозов будет разлучен с малышкой на полтора года.
Саша Гобозов и его адвокат в зале суда. Фото: соцсети адвоката Магамеда Исмаилова
Осужден Саша Гобозов по части второй статьи 162. Срок у него минимальный, но адвокат намерен обжаловать приговор.
Встала на защиту
Все это время Сашу Гобозова поддерживала его жена Светлана Князева. По профессии адвокат, она оказывала супругу квалифицированную помощь. После приговора мужу Светлана Князева вышла на связь с подписчиками и поблагодарила тех из них, кто все это время поддерживал ее и Александра. А вот тем, кто хейтил Гобозова, Светлана Князева напомнила о поговорке про то, что не стоит зарекаться от сумы и от тюрьмы.
«Как был непутевым, так и остался»
В Сети новость о приговоре Александру Гобозову наделала много шума. Пользователи, знающие Александра Гобозова по «Дому-2» и наблюдавшие за ним во времена участия в проекте, утверждают, что история с уголовным делом вполне вписывается в рамки поведения Гобозова.
Саша Гобозов и его жена Светлана. Фото: соцсети Саши Гобозова
Многие жалеют его детей, жену и родителей.
«Детей жалко, с судимостью родителя не на всякую работу возьмут», - написал gelya.02.
«Ему всю жизнь было плевать до остальных. Ценил только себя и своих очередных женщин. Ни о каких детях даже речи быть не может. Ему все равно! Отсюда и ответы на все вопросы», - со знанием дела ответила kazakova.nst.
«На «Доме-2» сколько лет просидел. Что для него 1,5 года. Будет на стройку ходить, сидеть на Лобном, песни под гитару петь. Чего Сашке зоны бояться», - не понимает su_sanna3962.
«Как он был непутевым на «Доме-2», таким и остался. Был у него лучший друг Черкасов. Сколько его учил жизни, так и разошлись их дорожки. У Андрея все в жизни хорошо, а у этого вечно какие-то проблемы. То он пропадает, то долги, то алименты не платит. Теперь тюрьма. Бедные родители», - пожалела семью irinasoho.
Саша Гобозов с дочкой, которая родилась в декабре. Фото: соцсети Саши Гобозова
«У него ребенок только родился, жена юрист, родители пожилые, и тут такое. Жаль его очень, уже пора бы остепениться», - считает petrova_1983.
«По 162 ч.2 ему 1,5 назначили? Пусть радуется! Это тяжкая статья. Вторая часть идет до 10 лет! Радуйся, на одной ноге простоишь», - посоветовал Гобозову khadzizhat.
«Конечно, очень жаль детей, родителей и жену. А ему уже пора задуматься, сколько можно. Уже столько лет мужику, а жизнь ничему не научила. Не умеешь пить, не пей. Пусть подумает о своей жизни», - наставляла sharipovann2205.