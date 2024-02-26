Голос школьных дискотек 2000-х: как Оксана Ковалевская стала солисткой группы «Краски», кому родила двоих сыновей и куда пропала сегодня

Талант Оксаны привел ее не раз к победе на различных конкурсах самодеятельности. И в 11 лет она выступила на конкурсе «Славянский базар в Витебске», где представляла родную Минскую область.

Начало карьеры

Первым серьезным шагом в шоу-бизнес для Оксаны стало приглашение в группу «Лето», которое она получила в 17-летнем возрасте. Это было девчачье трио, Ковалевскую взяли солисткой. Но очень скоро в коллективе возникли разногласия, Оксана ушла.