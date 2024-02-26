Голос школьных дискотек 2000-х: как Оксана Ковалевская стала солисткой группы «Краски», кому родила двоих сыновей и куда пропала сегодня

Оксана Олеговна Ковалевская родилась в семье педагогов 6 мая 1983 года в городе Смиловичи Белорусской ССР, став средним ребенком – разница в возрасте со старшим братом составляет 9 лет, с младшим - 6.
Маленькая Оксана Ковалевская с братом Ярославом. Фото: страница Оксаны Ковалевской в "Вконтакте"
Девочка с детства тянулась к творчеству, и родители уже в четыре годика отвели ее в хоровой коллектив. Правда, столь юный возраст был, скорее, помехой для ученицы на фоне более старших ребят, и тогда мама с папой отдали девочку в музыкальную школу учиться игре на фортепиано.
Оксана Ковалевская с братьями в детстве. Фото: соцсети Оксаны Ковалевской
Талант Оксаны привел ее не раз к победе на различных конкурсах самодеятельности. И в 11 лет она выступила на конкурсе «Славянский базар в Витебске», где представляла родную Минскую область.
Начало карьеры
Первым серьезным шагом в шоу-бизнес для Оксаны стало приглашение в группу «Лето», которое она получила в 17-летнем возрасте. Это было девчачье трио, Ковалевскую взяли солисткой. Но очень скоро в коллективе возникли разногласия, Оксана ушла.
Оксана Ковалевская в юности пела в группе "Лето". Фото: соцсети Оксаны Ковалевской
Начинающей артистке к тому же не нравилось исполнять чужие песни. Она талантливо писала сама, и ей хотелось, чтобы мир слышал ее собственные тексты. После одного из выступлений в клубе «Реактор» Ковалевская познакомилась с продюсером, отметившим ее талант и пригласившим к совместному творчеству. Это была судьбоносная встреча – Алексей Воронов оказался ее будущим мужем.
«Краски»
Долго ждать звонка Воронову от талантливой исполнительницы не пришлось. Очень скоро они стали сотрудничать, в 2001 году создали группу «Краски», в первый состав которой, кроме Оксаны, вошли Екатерина Боровик (хореография), Василий Богомья (клавиши), Андрей Чигир (клавиши).
Оксана Ковалевская в группе "Краски". Фото: соцсети Оксаны Ковалевской
Стартовали сразу с альбомом «Ты уже взрослый», который презентовали осенью в Минске, а зимой следующего года переиздали в Москве под названием «Старший брат: желтый альбом». Успех был ошеломительный, группа сразу отправилась в белорусский тур, а затем стала покорять российскую публику.
Оксана Ковалевская в группе "Краски". Фото: соцсети Оксаны Ковалевской
Хиты рождались один за другим: «Сегодня к маме я приехала домой», «Он не знает ничего», «Старший брат», «Мамочка», «Я люблю тебя, Сергей» и другие гремели тогда на многих российских радиостанциях, и без них не обходилась ни одна школьная дискотека.
Оксана Ковалевская в клипе "Брат". Кадр из клипа
Всего группа записала пять альбома, и все – в период первой волны популярности – с 2001 по 2005 годы. Коллектив стал бешено востребованным в те годы, Ковалевская писала тексты для песен о том, что ее лично волновало в те годы, и это находило большой отклик у поклонниц.
Покинула коллектив Ковалевская, уйдя в декрет в 2007 году. А вернуться на сцену пожелала как сольная артистка.
Сольная карьера
Начало сольной карьеры совпало с рождением второго ребенка и разводом с его отцом. Оксана создала проект Kovalevskaya, записала несколько синглов, в 2013 году – сольный альбом «Весна в сердце». Но повторить тот успех, которого в первые годы достигла группа «Краски», певица не смогла.
Оксана Ковалевская на сцене. Фото: страница Оксаны Ковалевской в "ВКонтакте"
На свет появились такие треки, как «Другая», «Я знаю, о чем ты молчишь» и «Океаны», в 2016-м записан дуэт с Тимуром TIMBIGFAMILY «Бесконечность». Через два года состоялась премьера сингла «Отражение» в дуэте с V1NCENT.
В 2018 году Ковалевская вернулась к репертуару группы «Краски», однако за этим последовала череда судебных тяжб. Экс-муж и продюсер Алексей Воронов запрещал певице исполнять хиты нулевых, но попытки закрепить за ним единоличное использование репертуара не увенчались успехом – Оксана была их соавтором и имела точно такое же право на песни. На гастролях Ковалевская использовала англоязычное название группы – Kraski.
Личная жизнь
Продюсер и композитор Алексей Воронов стал законным мужем Ковалевской в 2001 году. В тот же период в их семье произошло пополнение – родился сын Владимир. Всю беременность Оксана активно выступала, а рождение первенца не сказалось на ее дальнейшем графике выступлений.
Оксана Ковалевская с сыновьями Владимиром и Алексеем. Фото: соцсети Оксаны Ковалевской
Второго ребенка Ковалевская родила в 2007 году уже в статусе разведенной. В 2007 году на свет появился мальчик, его она назвала Алексеем. Декретный отпуск также продлился недолго.
Сегодня Ковалевская при росте 172 см весит 58 кг. Свою личную жизнь не афиширует, предпочитая освещать только творческую сторону.
Карьера сегодня
На сцене Ковалевская появляется регулярно. Она не мыслит себя без творчества, много гастролирует как с репертуаром группы «Краски», так и с сольными хитами, а также в составе дискотек 2000-х.