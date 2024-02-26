Как Дарья Повереннова страдала от измен мужчин и нашла личное счастье с миллионером в 48 лет

51-летняя заслуженная артистка России Дарья Повереннова то и дело заставляет о себе говорить публику. Ее незаурядность и внутренний стержень неизменно привлекают к себе внимание.
При росте 170 см звезда кино и театра весит всего 58 кг, всю жизнь она держит себя в форме, следит за внешностью, а в 48 лет смогла удачно выйти замуж за миллионера.
Детство Дарьи Поверенновой
Дарья Повереннова стала актрисой совсем не случайно, ее корни идут из российского актерского рода.
Звезда появилась на свет 15 июня 1972 года в Москве в семье актрисы Театра на Таганке Татьяны Лукьяновой переводчика Владимира Повереннова.
Бабушка Дарьи Поверенновой Надежда Тышкевич по линии мамы была балериной театра оперы и балета в Киеве. А дедушка Сергей Лукьянов был народным артистом России, большой советской знаменитостью. Публика особенно его любила за участие в таких фильмах, как «Кубанские казаки», «Дело Румянцева», «Капитанская дочка».
Сергей Лукьянов. Стоп-кадр из фильма «Кубанские казаки»/ режиссер Иван Пырьев/ 1950 г
Он оставил свою жену, поддавшись увлечению Кларой Лучко. Но Дарья Повереннова все равно очень любила деда и гордилась им, несмотря на то, что ни разу его не видела – он умер еще до ее появления на свет.
Отец Дарьи тоже развелся с ее матерью. И именно этот поступок родителя предрешил ее судьбу. Дело в том, что и Владимир Поверенной, и Татьяна Лукьянова не хотели, чтобы их дочь стала актрисой, они прочили ей карьеру переводчицы. А потому отдали в школу с углубленным изучением английского языка.
Но после того, как папа ушел из семьи, мама Дарьи стала чаще ее брать в театр. Там, глядя на игру актеров из-за кулис, будущая звезда поняла, что желает заниматься только этим и ничем другим больше.
Дарья Повереннова в детстве с родителями. Фото: соцсети Д. Поверенновой
Испытание мечты на прочность произошла после окончания школы, когда она не смогла сдать вступительные испытания в Щукинское училище. Но Дарья не опустила руки, не пошла в другой вуз, а устроилась помощником режиссера Александра Митты «Затерянный в Сибири», которому понадобился специалист со знанием иностранного языка. Через год в 1990-м Повреннова все-таки прошла в «Щуку».
Дарья Повереннова в школе. Фото: соцсети Д. Поверенновой
Начало работы в театре и кино
Уже на втором курсе вуза Дарью Повереннову заметили американские кинодеятели и пригласили сниматься в нашумевшем в 90-е годы сериале «Дневники „Красной туфельки“» Залмана Кинга.
А через два года у Дарьи Поверенновой произошел успешный дебют в российском кинематографе. Она снялась в фильме «Я люблю».
По завершении учебы в театральном училище Повереннову взяли на службу в Театр имени Владимира Маяковского, где она числится в составе труппы по сей день.
Повереннова моментально полюбилась театральной публике в роли Маши в спектакле «Три сестры» по Чехову, Аграфены Александровны в «Карамазовых» по Достоевскому.
Дарья Повереннова в театре. Фото: Global Look Press
Но о настоящей славе Дарьи Поверенновой можно говорить после выхода в свет сериала «День рождения Буржуя» в 1999 году. В картине артистка сыграла сестру главного героя Веру. После этого Дарья Повереннова стала не только любимицей широкой публики, но и режиссеров-постановщиков. От предложений сняться в многосерийных фильмах у знаменитости отбоя не было.
Далее для Дарьи Поверенновой последовала череда интересных полнометражек и сериалов, в которых актриса отлично проявляла себя как профессионал: в 2000 году вышел первый сезон «Марша Турецкого, через два года мир увидел «Бригаду» с Поверенновой в том числе, еще спустя два года актриса снялась в «Парижской любви Кости Гуманкова», потом вышла «Девочка с севера», далее детективный фильм «Об этом лучше не знать», в 2007 году – картина «Оплачено смертью», через год – «Петровка, 38».
Дарья Повереннова. Стоп-кадр: сериал «Бригада»/ режиссер Алексей Сидоров/ 2002 г
С 2009 по 2015 года Дарья Повереннова снималась в криминальном сериале «Меч», играя врача Елену Журову, который транслировался на Украине и на нескольких каналах в России.
Знаменитость великолепно смогла проникнуться детективной атмосферой, и режиссеры оценили это. А потому не удивительно, что через год после выхода на экраны «Меча» ее пригласили играть в многосерийном фильме тоже криминальной направленности под названием «Игра». И вновь звезде достается одна из главных ролей – на сей раз она изображает жену гроссмейстера сыска Пава Белова, бизнес-леди Наталью Кравцову. Сериал транслировали по многим каналам до 2016 года.
В 2016 году Дарья Повереннова стала участницей телепроекта канала НТВ «КиношоУ», показав публике, что она не только невероятно артистична, но и обладает красивым голосом и притягательно умеет исполнять песни.
Личная жизнь актрисы
Первый раз Дарья Повереннова вышла замуж еще студенткой в 1991 году. Такие отношения, как правило редко бывают до гробовой доски. Так и произошло в жизни актрисы. Скоротечно выйдя замуж за актера Александра Жигалкина, который учился курсом выше, через год она уже родила наследницу Полину, а через 10 лет влюбилась в другого.
Сейчас Александр Жигалкин счастлив в браке со Светланой Антоновой. Фото: Global Look Press
Во время работы над фильмом «Буржуй» Дарья Повереннова не смогла устоять перед харизмой своего партнера по съемочной площадке Валерия Николаева и закрутила с ним роман.
Для актрисы было все серьезно, ради знаменитого красавца она рассталась с мужем. Дочку Полину отправила жить к родителям ее отца.
Однако для Николаева Повереннова оказалась одной из многих. Известный ловелас даже не скрывал, что встречается с несколькими женщинами одновременно. Как всегда, об этом Повереннова узнала последней… Прожив пару лет в иллюзии счастья актриса потом два года расплачивалась депрессией, по ее личному признанию.
Валерий Николаев и Дарья Повереннова. Стоп-кадр: фильм «День рождения Буржуя»/ режиссер Анатолий Матешко/ 2000 г
Своего нового возлюбленного Анатолия Руденко Дарья Повереннова тоже встретила на работе. Они вместе снимались в сериале «Ангел-хранитель» в 2010 году. Ее не смущало, что любимый на 10 лет моложе нее. Однако и этому союзу не суждено было продлиться долго.
Вскоре молодой актер оставил знаменитость ради другой коллеги – Елены Дудиной, которая была на 16 лет младше Дарьи Поверенновой. Анатолий Руденко женился на ней, а звезде «Ангела-хранителя» пришлось вновь зализывать раны от очередного предательства.
Анатолий Руденко и Дарья Повереннова. Стоп-кадр из сериала «Ангел-хранитель»/ режиссер Бата Недич/ 2007 г
Тем не менее, личное счастье все-таки настигло актрису в 48 лет. В 2015 году она впервые появилась на публике со своим будущим вторым мужем Андреем Шароновым, экономистом, государственным деятелем, президентом Московской школы управления «Сколково». Эти отношения звезда особо не афишировала, но и не скрывала. Как позже призналась артистка, они встречались до свадьбы 8 лет.
И вот в День святого Валентина в 2021 году Повереннова сообщила поклонникам в соцсетях, что вышла за Андрея Шаронова замуж. Звезда похвасталась фотографиями из Дворца бракосочетаний, представ с мужем в элегантном молочном брючном костюме, вместо традиционного свадебного платья. В руках у артистки был свадебный букет, от фаты невеста воздержалась.
Дарья Повереннова и Андрей Шаронов в день свадьбы. Фото: соцсети Д. Поверенновой
Общих детей у пары нет, однако муж Дарьи Поверенновой воспитывает двоих детей от первой жены Ольги Шароновой, скончавшейся от инсульта в 2012 году.
Известно, что муж Поверенновой – человек очень состоятельный. Как сообщает журнал Forbes, он владеет более чем 160 миллионами рублей.
Вместе с тем актриса не только не оставляет работу в театре и кино, но и зарабатывает на рекламе в социальных сетях. Хейтеры ее периодически упрекают за это, подозревая супруга в жадности. Но Дарья Повереннова объясняет свое поведение личной самостоятельностью.
Дарья Повереннова сейчас
Актриса старается как можно больше времени уделить своему мужу, прекрасно понимая, что не совсем правильно выстраивала свою личную жизнь раньше. Много уделяет внимания своему здоровью и уходу за собой, системно посещает косметолога и не скрывает, что использует косметологические препараты для поддержания молодости, но без ботулотоксина.
Дарья Повереннова с дочкой и мужем. Фото: соцсети Д. Поверенновой
Ее стройность – не генетика, а постоянная работа над собой. Повереннова каждый день делает пробежку, системно занимается в тренажерном зале, а также конным спортом и придерживается диеты. Она не скрывает, что после 50 лет весит даже меньше, чем в старших классах школы.
Вместе с тем звезда продолжает активно работать, она по-прежнему очень востребована как актриса. Ее последние фильмы (2023 год): «Арабские тайны», «Счастье не за горами».
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