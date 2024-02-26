Как Дарья Повереннова страдала от измен мужчин и нашла личное счастье с миллионером в 48 лет

51-летняя заслуженная артистка России Дарья Повереннова то и дело заставляет о себе говорить публику. Ее незаурядность и внутренний стержень неизменно привлекают к себе внимание.

При росте 170 см звезда кино и театра весит всего 58 кг, всю жизнь она держит себя в форме, следит за внешностью, а в 48 лет смогла удачно выйти замуж за миллионера.

Детство Дарьи Поверенновой

Дарья Повереннова стала актрисой совсем не случайно, ее корни идут из российского актерского рода.

Звезда появилась на свет 15 июня 1972 года в Москве в семье актрисы Театра на Таганке Татьяны Лукьяновой переводчика Владимира Повереннова.

Бабушка Дарьи Поверенновой Надежда Тышкевич по линии мамы была балериной театра оперы и балета в Киеве. А дедушка Сергей Лукьянов был народным артистом России, большой советской знаменитостью. Публика особенно его любила за участие в таких фильмах, как «Кубанские казаки», «Дело Румянцева», «Капитанская дочка».