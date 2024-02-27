Как рэпер на инвалидной коляске Рем Дигга ездит в горячие точки и посвящает песни любимой женщине

За высокую скорость текста рэпера Рема Диггу называют «русским Эминемом». Однако любые сравнения, даже с этим гением рэпа, будут неуместны. У отечественного певца свой тернистый путь, как у самурая.
Однажды он иронично пошутил, что первое время был немодным, а потом упал… Рем Дигга повредил позвоночник, пересел в инвалидную коляску, но не бросил концертную деятельность. Почему после трагедии выросло число его поклонников? Потому что сила духа всегда привлекает…
Псевдоним и детство
Настоящее имя музыканта — Роман Воронин. История его псевдонима связана с шахтерским городком, в котором он появился на свет. Ведь «шахтер» с английского языка переводится как digger. А Рем — это одно из производных имени Роман.
Роман Воронин родился 1 февраля 1987 года в небольшом городе Гуково, что в ста километрах от Ростова-на-Дону. Окончил школу № 23 по классу фортепиано и гитары.
Как рассказывал Роман в одном из своих интервью, в детстве он слушал рэп, увлекался творчеством Onyx. Затем у него появился синтезатор. Парень стал записывать треки на магнитофон, сводить все на компьютерах. Учился читать речитатив. Уже в 11 лет записал первые песни и начал выступать перед друзьями.
Рем Дигга в детстве (на фото справа). Фото: личная страница певца во «ВКонтакте»
Травма и первые успехи
После окончания школы решил организовать собственную группу и, объединив усилия с рэпером Шамом, создал проект «Суисайд».
Первый альбом коллектива получил название «Брутальная тематика». И записывался он на студии группы «Каста», с участниками которой удалось познакомиться молодым артистам. Спустя год рэпер поставил карьеру на паузу, поскольку ушел в армию.
Отслужив положенный срок, Роман вернулся домой и приступил к работе над первым сольным альбомом «Периметр». А в 2009 году в жизни Романа Воронина случилось несчастье. Он получил травму позвоночника и стал инвалидом. Можно сказать, что по дурацкой случайности и из-за своей любви к эстриму. Увлечением Романа было взбираться на многоэтажные постройки и балконы без страховки. И вот однажды риск не оправдал себя…
«Вернулся из армии, работал — а потом вот упал. С балкона, с четвертого этажа, — рассказал Роман Воронин в интервью изданию Vice.
— И я не бросался из окна, как пишут некоторые, это все лажа. Просто упал неудачно на асфальт. Сам не понял, как так получилось — наверное, сам виноват. Лазил вечно по домам, любил по пятиэтажкам, по балконам без страховки, дурачился».
Рем Дигга. Фото: личная страница певца во «ВКонтакте»
По словам Романа Воронина, первое время он просто лежал в кровати, у него двигалась только голова. Ничего не хотелось. Но артиста спасала музыка. В это время он записал песни «Верю», «Давай сделаем так», «Головы, которые», «Убитые параграфы», которые отличались мощностью и мрачностью звучания. Трагедия, случившаяся с музыкантом, имела и обратный эффект: его жизнью стали всерьез интересоваться поклонники, продюсеры предлагали сотрудничество.
В 2011 году вышел новый альбом Рема Дигги «Глубина», гораздо менее злой, чем предыдущий. Диск создавался в соавторстве с солистом группы «Каста» Влади, певца из группы «Триада» и американского рэп-исполнителя Hell Razah. В это же время прозвучал и его хит «Милая моя, карие глаза».
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Выступление с кумирами и не только
Тогда же, несмотря на проблемы со здоровьем, Роман решил принять участие в двух рэп-баттлах — Indabattle 3 и «IX Баттл» от Hip-hop.ru. В первом конкурсе музыкант прошел до пятого тура, а во втором завоевал второе место. Также можно отметить его совместную работу над альбомом «Убитые параграфы» с группой Black Market с Сахалина.
В 2012 году в жизни Романа Воронина произошло большое событие: он выступил на одной сцене со своими кумирами — американской группой Onyx — в ростовском клубе Tesla.
Также этот год ознаменовался выходом лирического альбома «Черника», трека «Тайна», записанного совместно с Гуфом, первым сольным концертом артиста в Санкт-Петербурге и номинацией «Прорыв года» на вручении премии Stadium RUMA 2012.
Рем Дигга. Фото: личная страница певца во «ВКонтакте»
В 2013 году у артиста вышел сборник «Корень», через год появился диск с пугающим названием «Людоед». В 2015 году был выпущен альбом артиста «Граната», в 2016-м — «Черника и циклоп».
В альбом «42/37» вошел трек «Шахта», в котором рэпер коснулся социальной проблематики. Так, незадолго до появления композиции в Гуково закрыли последнюю шахты, и многие люди лишились работы. При создании клипа на этот трек Рем Дигга использовал кадры шахтерской забастовок.
Громкой премьерой также можно назвать песню «В огне», клип на которую появился после поездки Романа на Донбасс. Количество просмотров этого видео, снятого в истерзанном Донецке, перевалило за миллион просмотров. Конечно, это не единственная поездка музыканта в горячие точки. Он бывал в них неоднократно.
Рем Дигга не раз записывал дуэты с другими исполнителями, например, с группой «Каста», певицей Елкой, рэпером Звонким, певицей Maniaи группой «Каспийский груз», а также рэп-исполнителями из Осетии Эндшпилем и Мiyagi.
В 2019 году вышел клип на песню артиста «Почему дрожит осина», вошедший в альбом 2018 года «Тюльпан».
Рем Дигга. Фото: личная страница певца во «ВКонтакте»
Свой стиль Рем Дигга называет «хамелеон», поскольку в своем творчестве он сочетает разные виды музыки. Поет он как о себе, так и о об окружающем мире, в том числе и о социальных проблемах. Владеет гитарой, синтезатором, фортепиано, драм-машиной, семплером, благодаря чему может создавать не только рэп, но и инструментальную музыку.
Лирический герой его треков может быть, как мрачным мизантропом, так и нежным романтиком. То самое сочетание, которое магически действует на представительниц слабого пола.
Личная жизнь
Кстати, что касается личной жизни артиста, то по некоторым сведениям его девушку зовут Вика Нальчикова. Она родом из Душанбе, фотограф по профессии и владеет собственной фотостудией. Артист посвятил ей композицию под названием «Вика», которую обычно исполняет на своих концертах.
Рем Дигга и Виктория Нальчикова. Фото: личная страница певца во «ВКонтакте»
Поженилась ли пара официально, неизвестно. Как пишут СМИ, оба вместе живут в Гуково. Артист признается, что его не привлекают большие города, поскольку он неуютно себя чувствует там. Музыкант любит спокойствие.
«Но меня и тут фанаты одолевают, едут из Москвы. Вчера только приезжала какая-то сумасшедшая, поговорить хотела», — вздыхает Рем Дигга.
Хобби
Кстати, у Романа необычное хобби. Он собирает тюбетейки и четки, любит все восточное, хотя сам по национальности русский. Певец — православный христианин, но интересуется и другими религиями, например буддизмом и иудаизмом. Мечтает побывать в Индии и Израиле.
Роман Воронин ведет здоровый образ жизни: не курит, не пьет, умерен в пище. Кроме того, Рему Дигге интересна живопись, он и сам немного умеет рисовать.
Рисунок Рема Дигги. Фото: личная страница певца во «ВКонтакте»
Любит читать, например, произведения британского писателя Джеймса Хедли Чейза, Михаила Шолохова, Николая Гоголя и других авторов. Увлечение чтением помогает ему в собственном творчестве. Ведь понравившиеся цитаты, метафоры, любые словосочетания он выписывает, а потом использует при создании стихов к своим трекам.
Рем Дигга сейчас
Сейчас Роман Воронин продолжает записывать альбомы, песни и ездить с гастролями по России. Так, на 13 и 14 апреля у него намечены выступления в Москве и Санкт-Петербурге.
У Рема Дигги теплые отношения с публикой. Фото: личная страница певца во «ВКонтакте»
Музыкант признается, что до сих пор волнуется перед каждым выходом на сцену. Но та теплота, с которой его встречает публика в залах выступлений, помогает преодолевать не только волнение, но и находить смысл в жизни.
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