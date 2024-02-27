Как рэпер на инвалидной коляске Рем Дигга ездит в горячие точки и посвящает песни любимой женщине

За высокую скорость текста рэпера Рема Диггу называют «русским Эминемом». Однако любые сравнения, даже с этим гением рэпа, будут неуместны. У отечественного певца свой тернистый путь, как у самурая.

Однажды он иронично пошутил, что первое время был немодным, а потом упал… Рем Дигга повредил позвоночник, пересел в инвалидную коляску, но не бросил концертную деятельность. Почему после трагедии выросло число его поклонников? Потому что сила духа всегда привлекает…

Псевдоним и детство

Настоящее имя музыканта — Роман Воронин. История его псевдонима связана с шахтерским городком, в котором он появился на свет. Ведь «шахтер» с английского языка переводится как digger. А Рем — это одно из производных имени Роман.

Роман Воронин родился 1 февраля 1987 года в небольшом городе Гуково, что в ста километрах от Ростова-на-Дону. Окончил школу № 23 по классу фортепиано и гитары.

Как рассказывал Роман в одном из своих интервью, в детстве он слушал рэп, увлекался творчеством Onyx. Затем у него появился синтезатор. Парень стал записывать треки на магнитофон, сводить все на компьютерах. Учился читать речитатив. Уже в 11 лет записал первые песни и начал выступать перед друзьями.