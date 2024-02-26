Стремительный взлет молодой актрисы: кто такая Айо Эдебири

Ранняя жизнь и образование

Айо Эдебири родилась 3 октября 1995 года в Бостоне и выросла в городском районе Дорчестер. Оба ее родителя — иммигранты, причем ее отец родом из Нигерии, а мать — с Барбадоса.

Будучи единственным ребенком в семье, Айо в детстве находилась под сильным влиянием религии. Она посещала пятидесятническую церковь со своей семьей по крайней мере два раза в неделю и рассказала The New Yorker в июне 2023 года, что Библия помогла пробудить в ней интерес к рассказыванию историй. Она часто писала рассказы в свой дневник и к тому времени, когда ей было около 8 или 9 лет, написала фантастический роман о девочке-сироте.

Затем у нее появилась страсть к визуальному повествованию после просмотра вестернов со своим отцом, в том числе «За пригоршню долларов» (1964) и «Хороший, плохой, злой» (1966), в обоих главную роль исполнил Клинт Иствуд. Но что касается ее будущего,

«На самом деле я не думала о актерстве как о работе, которой я могла бы заниматься. Я хотела настоящую работу, которая приносила бы мне деньги», — сказала она.

Тем не менее она реализовала свои творческие инстинкты, импровизируя в средней и старшей школе. Эдебири посещала учебные заведения преимущественно для белых и получила среднее образование в Бостонской латинской школе, основанной в 1635 году и в настоящее время являющейся старейшей государственной школой в Соединенных Штатах. Родители посоветовали ей учиться на преподавателя, и она поступила в Нью-Йоркский университет.

Через два года она начала пересматривать свое будущее. Она сменила специализацию на драматургию и начала выступать в жанре стендап-комедии по настоянию своей подруги Рэйчел Сеннотт. К тому времени, когда Эдебири окончила Школу искусств Тиш при Нью-Йоркском университете в 2017 году, она была полна решимости продолжить комедийную карьеру.