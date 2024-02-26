Стремительный взлет молодой актрисы: кто такая Айо Эдебири

Кто такая Айо Эдебири?
Актриса Айо Эдебири наиболее известна по своей роли шеф-повара Сидни Адаму на телевидении в сериале FX «Медведь», за которую она получила премию «Золотой глобус» в 2024 году и премию «Эмми Прайм-тайм». До этой прорывной роли Эдебири выступала в качестве стендап-комика и работала сценаристом в нескольких телевизионных шоу, включая сериал Apple TV+ «Дикинсон» и анимационную комедию Netflix «Большой рот».
Эдебири получила свою первую крупную актерскую возможность в последнем фильме в роли голоса Мисси. Совсем недавно она снялась в подростковом комедийном фильме «Неудачницы» 2023 года вместе со своей подругой по колледжу и коллегой по комедии Рэйчел Сеннотт.
Айо Эдебири в пресс-центре 81-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус» в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, Калифорния. 7 января 2024 года, Беверли-Хиллз, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и образование
Айо Эдебири родилась 3 октября 1995 года в Бостоне и выросла в городском районе Дорчестер. Оба ее родителя — иммигранты, причем ее отец родом из Нигерии, а мать — с Барбадоса.
Будучи единственным ребенком в семье, Айо в детстве находилась под сильным влиянием религии. Она посещала пятидесятническую церковь со своей семьей по крайней мере два раза в неделю и рассказала The New Yorker в июне 2023 года, что Библия помогла пробудить в ней интерес к рассказыванию историй. Она часто писала рассказы в свой дневник и к тому времени, когда ей было около 8 или 9 лет, написала фантастический роман о девочке-сироте.
Затем у нее появилась страсть к визуальному повествованию после просмотра вестернов со своим отцом, в том числе «За пригоршню долларов» (1964) и «Хороший, плохой, злой» (1966), в обоих главную роль исполнил Клинт Иствуд. Но что касается ее будущего,
«На самом деле я не думала о актерстве как о работе, которой я могла бы заниматься. Я хотела настоящую работу, которая приносила бы мне деньги», — сказала она.
Тем не менее она реализовала свои творческие инстинкты, импровизируя в средней и старшей школе. Эдебири посещала учебные заведения преимущественно для белых и получила среднее образование в Бостонской латинской школе, основанной в 1635 году и в настоящее время являющейся старейшей государственной школой в Соединенных Штатах. Родители посоветовали ей учиться на преподавателя, и она поступила в Нью-Йоркский университет.
Через два года она начала пересматривать свое будущее. Она сменила специализацию на драматургию и начала выступать в жанре стендап-комедии по настоянию своей подруги Рэйчел Сеннотт. К тому времени, когда Эдебири окончила Школу искусств Тиш при Нью-Йоркском университете в 2017 году, она была полна решимости продолжить комедийную карьеру.
Ранняя карьера сценариста комедий и телевидения
После окончания учебы Эдебири осталась в Нью-Йорке и продолжила выступать в стиле стендап. Она подписывалась на открытые микрофоны и другие концерты по всему Манхэттену и Бруклину, иногда выступая по нескольку раз за один день.
Эдебири рассказала Forbes в 2019 году, что дала себе два года — пока не истечет срок действия ее диплома преподавателя бакалавриата — на то, чтобы попытаться сниматься в комедии, иначе она вернется в школу и будет готовиться к получению степени магистра.
«Я бросила себе небольшой вызов, и все получилось хорошо», — сказала она, поскольку в том же году она участвовала в съемках следующего сериала Comedy Central.
Несмотря на признание во время своего выступления, Эдебири начала привлекать интерес своими писательскими способностями. Вскоре она переехала в Лос-Анджелес и начала писать для телевизионных шоу, таких как ситком NBC «Саннисайд», комедия FX «Что мы делаем в тени» и комедийно-драматический сериал Apple TV + «Дикинсон», в котором Хейли Стейнфелд сыграла вымышленную версию Эмили Дикинсон в главной роли.
На одной из своих комедийных съемок Эдебири также привлекла внимание комика Ника Кролла, соавтора мультсериала Netflix «Большой рот», комедии о взрослении подростков, вступающих в период полового созревания.
«Ей было около 24 лет, и она уже так хорошо контролировала свой голос», — сказал Кролл The New Yorker,
И поэтому он пригласил Эдебири на собеседование, чтобы получить место в студии сценаристов шоу. Эдебири получила работу и начал писать сценарий для пятого сезона шоу, когда открылась возможность для расширенной роли.
Телешоу
Во время четвертого сезона сериала «Большой рот» в 2020 году Эдебири начала озвучивать персонажа Мисси в ее первой крупной актерской роли. Она взяла на себя роль комика Дженни Слейт, которая объявила в июне 2020 года, что больше не будет озвучивать Мисси, потому что персонаж был двухрасовым, но она белая.
«Чернокожих персонажей в анимационном шоу должны играть чернокожие люди», — написал Слейт в популярной соцсети.
Создатели шоу также извинились за свое первоначальное решение о кастинге.
Соавтор шоу Эндрю Голдберг рассказал Variety, что Эдебири, которая проходила прослушивание и неоднократно перезванивалась со съемочной группой, в конечном итоге была выбрана потому, что она «так много от себя» привнесла в роль и отождествила себя с персонажем.
«Я определенно была очень неуютным ребенком, поэтому я думаю, что шоу говорит об этом и о многих тех чувствах, которые все еще находят отклик во мне, став взрослой», — сказала Эдебири в августе 2020 года.
К сожалению, по данным The New Yorker, решение о кастинге сделало актрису и ее родителей объектом домогательств, что вынудило Эдебири удалить информацию о своей семье из Интернета.
Несмотря на это, она озвучивала Мисси в 32 сериях шоу и, как ожидается, повторит эту роль в восьмом и последнем сезоне «Большого рта» в 2024 году. Дата релиза пока не объявлена,
С успехом «Большого рта» Эдебири также начала регулярно появляться перед камерой. Она снялась со своей подругой Рэйчел Сеннотт в мини-сериале Comedy Central «Айо и Рэйчел одиноки» в 2020 году, сыграв вымышленные версии самих себя.
Она также сыграла Хэтти в шести сериях сериала «Дикинсон» в 2021 году и появилась в сериале-антологии «Предпосылка» (2021) и ток-шоу HBO «Пауза с Сэмом Джеем» (2022). Эдебири явно была на подъеме и к этому моменту присматривалась к роли, которая вознесла бы ее к славе.
Айо Эдебири. Фото: кадр из сериала «Дикинсон» 2019-2021 г.
«Эмми» и «Золотой глобус» за «Медведя»
В 2021 году Эдебири получила уведомление о прослушивании в «Медведь», новый комедийно-драматический сериал об одаренном шеф-поваре (его играет Джереми Аллен Уайт), который возвращается в Чикаго, чтобы возглавить разоряющуюся закусочную, которой ранее управлял его покойный брат. Создатель сериала Кристофер Сторер, который обедал с Эдебири в 2019 году и пообещал, что когда-нибудь они будут работать вместе, в конце концов предложил ей роль начинающего су-шефа Сидни Адаму.
Чтобы подготовиться, Эдебири использовала свой прошлый опыт работы в ресторанах Нью-Йорка на заре своей комедийной карьеры. По словам People, она также обучалась у Уайта в Институте кулинарного образования в Пасадене, Калифорния, и работала на кухнях нескольких ресторанов, отмеченных звездой Мишлен.
«Это должно выглядеть по-настоящему. И если мы практикуемся в этом, вы могли бы с таким же успехом придать ему настоящий вкус», — сказала она New York Times.
«Медведь» сразу же стал хитом, критики высоко оценили его сценарий и актерскую игру. Шоу победило в номинации «Лучший телесериал — мюзикл или комедия» на «Золотом глобусе» 2024 года и получило 13 номинаций на премию «Эмми», в том числе за «выдающийся комедийный сериал».
Эдебири сама получила множество наград, выиграв в номинации «Лучшая женская роль в музыкальном или комедийном сериале» на «Глобус». Несколько дней спустя она была названа выдающейся актрисой второго плана в комедийном сериале на 75-й церемонии вручения премии «Эмми», перенесенной с 2023 года из-за забастовок сценаристов и актеров.
В дополнение к «Медведю» Эдебири появилась во множестве популярных телешоу в 2023 году, включая сериал-антологию Netflix «Черное зеркало», анимационную комедию Max «Школа клонов» и ситком ABC «Начальная школа «Эбботт».
Айо Эдебири. Фото: кадр из сериала «Медведь» (с 2022 года)
Фильмы: «Неудачницы», «Черепашки-ниндзя» и предстоящие проекты
Воодушевленная своим успехом на телевидении, Эдебири появилась в ряде крупных фильмов, выпущенных в 2023 году, включая озвучивание ролей в анимационных супергеройских фильмах «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», а также участие в театральном лагере мокьюментари.
Она и Рэйчел Сеннотт снова объединились для комедийного фильма «Неудачницы» 2023 года, в котором они играют странных старшеклассников, которые организуют бойцовский клуб, чтобы потерять девственность с популярными чирлидершами.
В ноябре 2023 года Deadline сообщил, что Эдебири сыграет главную роль в фильме ужасов 2024 года «Опус», распространяемом компанией A24. У нее также была нераскрытая роль в предстоящем фильме студии Marvel «Молнии», выход которого в настоящее время запланирован на июль 2025 года, но ей пришлось отказаться от проекта из-за конфликта в расписании, согласно Deadline.
Рэйчел Сеннотт в роли ПиДжея и Айо Эдебири в роли Джози в фильме «Неудачницы» 2023 г. Фото: Global Look Press