Почему звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева живет в одиночестве: непростой путь актрисы

Детство и юность

Свой яркий жизненный путь Людмила Хитяева начала 15 августа 1930 года в селе недалеко от Нижнего Новгорода. Отец будущей артистки по специальности инженер, а мать во время войны служила врачом.

В Горьковское театральное училище Люда поступила случайно, она пошла на прослушивание за компанию с подругой. Ей предложили тоже выступить, в итоге зачислили на курс.

Получив образование, Хитяева присоединилась к труппе Горьковского драмтеатра, где сыграла много интересных ролей. Именно здесь ее заметил писатель Анатолий Рыбаков и порекомендовал режиссеру Исидору Анненскому.