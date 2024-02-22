Почему звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева живет в одиночестве: непростой путь актрисы

Детство и юность
Свой яркий жизненный путь Людмила Хитяева начала 15 августа 1930 года в селе недалеко от Нижнего Новгорода. Отец будущей артистки по специальности инженер, а мать во время войны служила врачом.
В Горьковское театральное училище Люда поступила случайно, она пошла на прослушивание за компанию с подругой. Ей предложили тоже выступить, в итоге зачислили на курс.
Получив образование, Хитяева присоединилась к труппе Горьковского драмтеатра, где сыграла много интересных ролей. Именно здесь ее заметил писатель Анатолий Рыбаков и порекомендовал режиссеру Исидору Анненскому.
Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». Фото: Global Look Press
Фильмы с Людмила Хитяевой
Писатель также настоял, чтобы попробовали на главную роль в картине «Екатерина Воронина» по им написанному роману. Выбор стоял между Хитяевой и Нонной Мордюковой, в итоге Людмила смогла отвоевать роль и доказала, что способна сыграть волевого руководителя.
Кроме того, актриса обладала способностью создавать на экране нешаблонный образ, что приковывало внимание зрителей. Это заметил и режиссер и взял ее на роль казачки Дарьи Мелеховой в экранизацию романа «Тихий Дон».
Хитяева на столько убедительно сыграла роль своего утопления, что даже ее родной сын подумал, будто это произошло на самом деле. После возвращения мамы домой, он долго не отпускал ее ни на минуту.
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Кадр из фильма «Тихий Дон». Фото: Global Look Press
Людмила и сама признавалась, что к этому эпизоду готовилась очень долго, потому что не умела плавать. После каждого дубля ей приходилось выходить, сушить волосы и заново накладывать грим.
Не менее знаменитыми ролями Хитяевой считаются образ Евдокии из одноименного фильма и селянки Солоха в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Артистка также появилась в сказке «Финист — Ясный сокол».
Советскую любимицу публики знали также на Западе, ее фото появлялось на страницах зарубежных изданий.
В фильме «Стряпуха» Людмила сыграла вместе с Владимиром Высоцким, чем очень гордилась. Она поддерживала барда, которым постоянно конфликтовал с режиссером.
После наступления 80-х годов популярность актрисы начала падать. Ее чаще звали на небольшие, второстепенные роли. После наступления 2000-х актриса сыграла в мелодраме «Покаянная любовь» и детективном сериале «Сыщики районного масштаба».
Кадр из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки». Фото: Global Look Press
Телевидение
Больше времени Людмила Ивановна стала уделять концертной деятельности. Она колесила по стране с эстрадными номерами. Какое-то время Хитяева выступала в роли ведущей программы «Дело ваше» на Первом канале, где вместе с участниками обсуждала насущные проблемы.
В 2021 году звезда приняла участие в съемках программ «Идеальный ремонт» и «На дачу!».
Личная жизнь
В молодости за красавицей-актрисой ухаживало много молодых и видных мужчин. В их числе оказался Евгений Евстигнеев. Но Хитяева еще со школы была влюблена в Александра Белокринкина. Молодые люди учились на артистов и на третьем курсе поженились.
Людмила была довольна своим выбором, отношения складывались замечательно. Но когда актриса начала ездить на гастроли, а супруг не был так востребован, начались проблемы. Тут же возникли слухи о его неверности. Он всю жизнь ревновал свою Людмилу, даже когда женился снова, через 14 лет после развода.
Плодом этой любви стал единственный сын Хитяевой — Павел.
Он не захотел связывать свою карьеру с творчеством и стал экономистом, после чего поселился в Таиланде с женой Юлей и занимался бизнесом. У сына актрисы родились дети: мальчик Паша и девочка Мария. Советская звезда ежегодно наведывалась к родным в Бангкок.
Людмила Хитяева не боялась расставаться со своими избранниками. Фото: Global Look Press
Второй раз Людмила вышла замуж за врача-уролога. Это произошло в конце 60-х. Ее муж стал первым хирургом, который производил операции по смене пола в СССР. Из-за измен супруга семья распалась. А через пять лет он ушел из жизни.
В 1975 году актриса познакомилась с постановщиком трюков Валерием Леонтьевым. Они не были расписаны, но прожили вместе больше 20 лет. Расставание произошло по желанию Хитяевой, которая посоветовала мужу найти женщину помоложе, чтобы обзавестись детьми.
Не менее счастливые восемь лет Людмила прожила с молодым офицером в отставке Андреем. Разница в возрасте у них составляла 30 лет. Но причиной расставания стало пристрастие бывшего военного к спиртному.
Кроме того, после этого у актрисы было еще несколько молодых и богатых поклонников, но серьезных отношений она не заводила.
За актрисой нередко ухаживали молодые поклонники. Фото: Global Look Press
Людмила Хитяева в настоящее время
Кинокритики считают, что актриса ушла из кино, потому что в нынешнее время нет достойных ее картин, а портить свою репутацию она не хочет.
Людмила живет одна в собственной квартире и не жалуется на жизнь. В середине августа 2022 года актриса получила травму головы после неудачного паления, но лечиться решила дома.
В июле 2023 года в семье актрисы произошло горе. От сердечной недостаточности умер ее единственный сын Павел, которому на тот момент было 69 лет. Смерть любимого наследника стала трагедией для Людмилы. По словам артистки, она осталась совсем одна. Внук Павел даже не смог приехать на похороны отца. Он уже давно живет в США.
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