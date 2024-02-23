«Ему дали неприлично мало»: юрист о решении суда по делу экс-участника «Дома-2» Александра Гобозова

Одна из версий преступления
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов стал фигурантом уголовного дела, хотя еще совсем недавно был потерпевшим. Теперь стало известно, что Гобозова приговорили к тюремному заключению.
Версий, за что осудили Гобозова несколько. По одной из них, официальной, началось все с того, что Александр стал получать угрозы от неизвестных людей, в отношении себя и своих близких. Затем эти же люди стали вымогать у него деньги. Экс-участник телепроекта решил найти их для того, чтобы встретиться с ними и разобраться. В итоге он вышел на женщину, являющуюся посредником между Гобозовым и вымогателями. Александр хотел выяснить у нее, как ему связаться с преступниками, но она угрозами пыталась напугать парня. Тот в ответ несколько раз ударил женщину и отобрал телефон, чтобы она не смогла связаться с подельниками.
В результате этого поступка Гобозов стал обвиняемым по статье «Разбой», где ему грозил немалый срок лишения свободы. До суда Александр находился под домашним арестом, сейчас его осудили на 1,5 года. Но бывший участник «Дома-2» не согласен и планирует обжаловать это решение.
Александр Гобозов намерен обжаловать решение суда. Фото: личная страница Александра Гобозова во «ВКонтакте»
Мнение юриста
Teleprogramma.pro решила уточнить у юриста, есть ли вероятность, что Гобозову удастся добиться смягчения наказания или вовсе изменить меру своего пресечения.
Адвокат Юрий Шель уверен, что решение такое решение суда – это компромиссный вариант.
«В этой статье даже по первой части грозит до 8 лет лишения свободы, поэтому ему дали неприлично мало. У него следующие варианты: быть оправданным, что почти невероятно, или переквалифицировать это дело на самоуправство».
Юрист считает, что нужно учитывать совокупность всех факторов, в том числе психотравмирующую ситуацию, как смягчающее обстоятельство.
В том случае, если Гобозову не удастся переквалифицировать статью «Разбой» на «Самоуправство», то обжаловать этот срок Шель не рекомендует.
«У нас теперь может апелляционная инстанция по жалобе прокурора добавить срок и еще изменить режим».
При обжаловании Александру Гобозову могут увеличить срок. Фото: личная страница Александра Гобозова во «ВКонтакте»
Поэтому Юрий Шель не советует Александру делать первые шаги. В случае если прокуратура запросила больший срок, она может обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Вот тогда-то правозащитник рекомендует выступить с заявлением переквалифицировать дело на другую статью.
«Тогда Гобозов сможет через год после начала отбывания срока выйти по УДО», - добавил адвокат.
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Александр Гобозов может попробовать переквалифицировать дело по другой статье. Фото: личная страница Александра Гобозова во «ВКонтакте»
Личная жизнь Гобозова
Напомним, в прошлом году Александр Гобозов смог наладить свою личную жизнь и сочетался браком со Светланой, юристом по профессии. В этом союзе на свет появилась дочь.
Александр женился на женщине по имени Светлана. Фото: соцсети Светланы Гобозовой
Кроме нее у бывшего жильца телестройки растет сын Роберт от его экс-супруги Алианы. Девушка уже прокомментировала новость, заявив, что не знает, как сказать сыну, что папу осудили.
К слову, недавно Гобозов судился с самой Алианой, чтобы определить порядок встреч с сыном. Выходец из «Дома-2» утверждал, что из-за запретов бывшей жены не видел Роберта почти год, а по телефону общался несколько месяцев назад.
Александр Гобозов считает, что бывшая жена препятствует его общению с сыном. Фото: соцсети фан-страницы Александра Гобозова
Еще одна прежняя пассия героя реалити Надежда Ермакова одной из первых отреагировала на новость, пояснив, что не собирается проявлять сочувствие к Гобозову, поскольку никак с ним не связана.
В настоящее время Александр Гобозов закрыл свою страницу в соцсети и предлагает по всем вопросам о сложившейся ситуации обращаться к его адвокату.