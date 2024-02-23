«Ему дали неприлично мало»: юрист о решении суда по делу экс-участника «Дома-2» Александра Гобозова

Одна из версий преступления

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов стал фигурантом уголовного дела, хотя еще совсем недавно был потерпевшим. Теперь стало известно, что Гобозова приговорили к тюремному заключению.

Версий, за что осудили Гобозова несколько. По одной из них, официальной, началось все с того, что Александр стал получать угрозы от неизвестных людей, в отношении себя и своих близких. Затем эти же люди стали вымогать у него деньги. Экс-участник телепроекта решил найти их для того, чтобы встретиться с ними и разобраться. В итоге он вышел на женщину, являющуюся посредником между Гобозовым и вымогателями. Александр хотел выяснить у нее, как ему связаться с преступниками, но она угрозами пыталась напугать парня. Тот в ответ несколько раз ударил женщину и отобрал телефон, чтобы она не смогла связаться с подельниками.

В результате этого поступка Гобозов стал обвиняемым по статье «Разбой», где ему грозил немалый срок лишения свободы. До суда Александр находился под домашним арестом, сейчас его осудили на 1,5 года. Но бывший участник «Дома-2» не согласен и планирует обжаловать это решение.