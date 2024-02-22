Актер с лицом Ромео и прозрачными глазами холодного красавца: как Киллиан Мерфи сейчас живет в Ирландии

47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи не может похвастаться тысячами ролей, но вовсе не потому, что он не востребован у режиссеров. Его холодная красота с прозрачно-голубыми глазами в обрамлении темных волос, плюс безусловный талант неизменно привлекают к нему внимание. Однако сам актер очень разборчив в выборе картин, для него крайне важно, чтобы фильмы были действительно качественными и нравились ему самому.

Детство и юность

Киллиан Мерфи появился на свет 25 мая 1976 года в графстве Корк в Ирландии. Его родители, а также бабушки и дедушки — все занимались педагогикой, уделяя большое внимание обучению и воспитанию детей.

Кроме Киллиана в семье было еще две сестренки и один брат. Наш герой с детства увлекался музыкой и игрой на гитаре. В подростковом возрасте его даже заметил один серьезный музыкальный лейбл и готов был подписать с ним контракт, но что-то сорвалось.

Позже Киллиан понял, что это была судьба, душа его на самом деле лежала к актерскому мастерству. Когда ему исполнилось 16 лет, он случайно попал на мастер-класс по актерскому мастерству, внутри него прозвучал щелчок.

Тем не менее после школы Киллиану Мерфи пришлось пойти на юридический факультет из-за настояния родителей. Учеба оказалась для него сущим мучением, а вот внеклассные занятия в театральной студии, напротив, стали отдушиной для Киллиана.

На одном из студенческих выступлений его заметили постановщики спектакля «Дискосвиньи» и пригласили на главную роль. Это стало началом его великой актерской карьеры уже в профессиональном русле.

Постановку продемонстрировали на Дублинском фестивале, и она имела феноменальный успех. В 20 лет Киллиан Мерфи познал, что такое успех, у него появилось желание сниматься в кино.