Актер с лицом Ромео и прозрачными глазами холодного красавца: как Киллиан Мерфи сейчас живет в Ирландии

47-летний ирландский актер Киллиан Мерфи не может похвастаться тысячами ролей, но вовсе не потому, что он не востребован у режиссеров. Его холодная красота с прозрачно-голубыми глазами в обрамлении темных волос, плюс безусловный талант неизменно привлекают к нему внимание. Однако сам актер очень разборчив в выборе картин, для него крайне важно, чтобы фильмы были действительно качественными и нравились ему самому.
Детство и юность
Киллиан Мерфи появился на свет 25 мая 1976 года в графстве Корк в Ирландии. Его родители, а также бабушки и дедушки — все занимались педагогикой, уделяя большое внимание обучению и воспитанию детей.
Кроме Киллиана в семье было еще две сестренки и один брат. Наш герой с детства увлекался музыкой и игрой на гитаре. В подростковом возрасте его даже заметил один серьезный музыкальный лейбл и готов был подписать с ним контракт, но что-то сорвалось.
Позже Киллиан понял, что это была судьба, душа его на самом деле лежала к актерскому мастерству. Когда ему исполнилось 16 лет, он случайно попал на мастер-класс по актерскому мастерству, внутри него прозвучал щелчок.
Тем не менее после школы Киллиану Мерфи пришлось пойти на юридический факультет из-за настояния родителей. Учеба оказалась для него сущим мучением, а вот внеклассные занятия в театральной студии, напротив, стали отдушиной для Киллиана.
На одном из студенческих выступлений его заметили постановщики спектакля «Дискосвиньи» и пригласили на главную роль. Это стало началом его великой актерской карьеры уже в профессиональном русле.
Постановку продемонстрировали на Дублинском фестивале, и она имела феноменальный успех. В 20 лет Киллиан Мерфи познал, что такое успех, у него появилось желание сниматься в кино.
Киллиан Мерфи в юности. Фото: Global Look Press
Фильмы
Мерфи дебютировал в кино в фильме «Солнечный ожог» в 1999 году, сыграв прожигателя жизни, который сбежал от беременной подруги в США.
Уже через два года он вынес на суд зрителей комедию «Наблюдатели», где не только исполнил главную роль, но и стал автором сценария. На фестивале в Эдинбурге картину очень тепло приняли зрители, а также судейская коллегия.
Быстрый карьерный скачок Мерфи пережил, когда появился на экранах в мини-сериале «Дороги, которые мы выбираем», который показали на ВВС. После этого Мерфи обрел уже мировую славу.
Известно, что Киллиан Мерфи пробовался на роль главного героя в картине «Бэтмен. Начало», но не подошел по типажу. Однако Кристофер Нолан был так впечатлен артистом, что прописал специально для него новую роль — доктора Джонатана Крэйна.
Роль Патрика Брейдена в «Завтраке на Плутоне» показала его с совершенно иной стороны — драматической и дала возможность получить «Золотой глобус», а также приз Ирландской телеакадемии. По мнению критиков, эта работа артиста — самая сильная в его карьере.
Впрочем, некоторые эксперты настаивают, что наиболее примечательной для Киллиана Мерфи все-таки является лента «Ветер, который колышет вереск» о борьбе ирландцев за независимость. Для Киллиана Мерфи она точно стала знаковой, поскольку снимали ее в графстве Корк. Где он родился и жил в детские годы.
Киллиан Мерфи на премии «Золотой глобус». Фото: Global Look Press
Большой успех у зрителей и высокие оценки кинокритиков завоевала картина «Запретная любовь» с Киллианом Мерфи, которая вышла на экраны в 2007 году. Она основана на реальных событиях из биографии поэта Дилана Томаса и повествует о непростых отношениях двух семейных пар.
Через год Кристофер Нолан пригласил Киллиана Мерфи на съемки очередной истории про Бэтмена. Это была картина «Темный рыцарь», а еще через четыре года вышел фильм про антигероя «Темный рыцарь. Возрождение легенды».
Далее, спустя пару лет Кристофер Нолан вновь позвал Киллиан Мерфи в своей проект — на сей раз для съемок в триллере «Начало» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Актер мастерски исполнил роль главы могущественной финансовой корпорации, и вновь получил высокие оценки профессиональных критиков за свою игру.
Киллиан Мерфи в фильме «Запретная любовь». Фото: Global Look Press
Огромный успех ждал Киллиана Мерфи в 2013 году, когда он снялся в сериале «Острые козырьки» режиссера Стивена Найти о криминальной группировке семейства Шелби из Бирмингема в XIX–XX века. Актер перевоплотился в главаря банды.
Сценарий для фильма написал сам Стивен Найти, отец которого работал в детстве посыльным в этой группировке.
Киллиан Мерфи позже признался, что его герой ни одной струной своей души не тронул его, то есть оказался его полнейшим антиподом. Он не понимает ни одного его жестокого поступка, является ярым противником курения (а бандит все время дымит в кадре). Оказалась ненавистна Мерфи даже прическа главаря группировкам. Ее, к слову, после выхода сериала, многие поклонники стали копировать, что сильно раздражало артиста.
Тем не менее Мерфи удалось сыграть своего героя очень убедительно. На премии BAFTA TV Awards 2018 фильм «Острые козырьки» получил награду за «лучший драматический сериал».
Киллиан Мерфи. Кадр из фильма «Острые козырьки» / режиссер Стивен Найти
Личная жизнь
К великому сожалению поклонников желтой прессы и светских сплетен, личная жизнь Киллиана Мерфи скучна и чиста до предела. Актер уже 20 лет женат на одной женщине — Ивонн Макгиннесс, с которой встречался до брака восемь лет.
Ивонн занимается видеоартом, не слишком любит богемную жизнь, но периодически появляется с мужем на красных дорожках мероприятий.
Они воспитывают двоих сыновей: Малахи, который родился в 2005 году, и Каррика, появившегося на свет через год.
Ранее семья Мерфи жила в Лондоне возле Королевского парка, однако в 2015 году перебралась в Дублин, где приобрела пентхаус.
Мерфи и Макгиннесс посчитали, что им лучше жить в менее шумном и заселенном городе. Они ведут закрытый образ жизни. В свободное время артист собирает свою семью вокруг и играет им на гавайской гитаре и поет. А еще он очень любит делать пробежку по утрам вдоль линии моря в компании своей собаки.
По его признанию, он больше всего на свете опасается участи Брэда Питта, каждый шаг которого контролируется папарацци.
Афиша фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» с Киллианом Мерфи. Фото: Global Look Press
Киллиан Мерфи сегодня
В 2024 году Киллиан Мерфи получил «Золотой глобус» как лучший актер за роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» о физике-ядерщике Джулиусе Роберте Оппенгеймере.
Премьера киноленты состоялась в 2023 году, собрав в прокате более 900 миллионов долларов.
В настоящее время Киллиан Мерфи работает над фильмом «Стив», в которой исполняет главную роль, также является продюсером картины.
Лента ставится по роману Макса Портера Shy о судьбе директора коррекционной школы.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.