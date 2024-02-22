Судьба Любови Руденко: уроки Андрея Гончарова, брак с коллегой по цеху и трагедия сына

Последнее время об актрисе, заслуженной артистке России Любови Руденко все больше говорят как о маме актера Анатолия Руденко, угодившего в январе в скандальную историю. И это, конечно, совершенно несправедливо.

За плечами этой артистки солидная фильмография, яркие роли в Театре им. Маяковского и звание ученицы режиссера Андрея Гончарова, чье имя окутано множеством мифов и легенд.

Детство

Любовь Руденко родилась 22 октября 1961 года в Москве в актерской семье — Дины Солдатовой и Николя Руденко.

В детстве юная Люба училась во французской спецшколе с детьми сотрудников МИДа, но в то же время принимала участие в школьных спектаклях. Однако мама Любови категорически не хотела, чтобы дочь выбрала ту же стезю, что и родители. Дина Солдатова видела дочку в роли дипломата или переводчика, но никак не актрисы. Но судьбу, конечно, не обманешь.