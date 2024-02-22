Судьба Любови Руденко: уроки Андрея Гончарова, брак с коллегой по цеху и трагедия сына

Последнее время об актрисе, заслуженной артистке России Любови Руденко все больше говорят как о маме актера Анатолия Руденко, угодившего в январе в скандальную историю. И это, конечно, совершенно несправедливо.
За плечами этой артистки солидная фильмография, яркие роли в Театре им. Маяковского и звание ученицы режиссера Андрея Гончарова, чье имя окутано множеством мифов и легенд.
Детство
Любовь Руденко родилась 22 октября 1961 года в Москве в актерской семье — Дины Солдатовой и Николя Руденко.
В детстве юная Люба училась во французской спецшколе с детьми сотрудников МИДа, но в то же время принимала участие в школьных спектаклях. Однако мама Любови категорически не хотела, чтобы дочь выбрала ту же стезю, что и родители. Дина Солдатова видела дочку в роли дипломата или переводчика, но никак не актрисы. Но судьбу, конечно, не обманешь.
Любовь Руденко в детстве. Фото: из открытых источников
Любовь Руденко поступила в ГИТИС, в мастерскую легендарного театрального режиссера Андрея Гончарова. Кстати, учениками Гончарова были Наталья Гундарева, Евгения Симонова , Константин Богомолов, Ольга Проковьева, Игорь Миркурбанов и другие талантливые актеры и режиссеры.
Учитель Андрей Гончаров
Личность Андрея Гончарова чрезвычайно мифологизирована. О его взрывном характере, заставляющем плакать студентов и молодых актеров, слагались легенды. Хотя многие из них, конечно, были правдой.
По словам Любови Руденко, Андрей Александрович иногда кричал так, что на репетициях ему решили не давать хороший работающий микрофон. Ведь его мощный голос было слышно не только в зале, но и в гримерках на третьем и четвертом этаже.
«Когда Гончарову что-то не нравилось, он начинал стучать микрофоном по столу и кричать: «Нет, не то, не так», но разбивал болванку, а не целый аппарат. Если колошматить по столу микрофоном или рукой режиссеру было недостаточно, он выскакивал на сцену. А в репетиционном зале мог швырнуть в сторону актера деревянный стол или стулом кинуть. Такая бешеная была у него энергетика, страсть, которая сносила все на своем пути», — рассказывала Любовь в интервью изданию «Семь дней».
К самой Любови Руденко мастер относился строго, но справедливо и старался вытащить из нее скрытые возможности. Как признавалась актриса, в студенческие годы любовного опыта у нее практически не было. Поэтому при подготовке к этюдам на эротические темы она сталкивалась с рядом сложностей. Но как «назло» застенчивой студентке то и дело поручали отрывки, где она ложится в постель или просыпается рядом с партнером.
Андрей Гончаров. Фото: телеканал ТВЦ
А когда на репетициях Любовь начинала стесняться, то Гончаров советовал: «Не бойся быть кокоточной, вульгарной, играй смелее, наглее, все равно по природе ты не такая, перебора не будет». Как рассказывала Любовь Руденко в интервью «Семи дням», чтобы она не казалась такой зажатой в откровенных сценах, нужно было пробудить в ней женское начало. Но этого не случалось, пока за Любовью не начал ухаживать один из актеров Театра имени Маяковского. До свадьбы дело не дошло, но то самое женское начало в молодой актрисе, наконец, проснулось.
И отрывок из дипломного мюзикла «Что тот солдат, что этот», где Любовь Руденко изображала вдову Леокадию Бегбик, отличающуюся достаточно фривольным поведением, она играла уже, находясь «во всеоружии».
Посмотрев этот отрывок с участием Любови, Андрей Гончаров повернулся к студентам и спросил: «Кто?» А те смущенно ответили: «Не мы».
Как вспоминала актриса, когда она читала строчки: «Хоть женщине нужен, конечно же, нужен, каждой женщине нужен самец, несомненно, Мужчина — ее идеал», то актеры умирали со смеху, но приняли показ на ура.
По словам Любови Руденко, несмотря на сложный характер, Андрей Гончаров по-настоящему любил своих студентов, и они отвечали ему взаимностью.
Как рассказывала артистка тому же изданию «Семь дней», Гончаров не хотел справлять свое 60-летие, не желал накрывать столы, однако студенты приготовили для своего мастера необычный подарок и тем самым изменили свое решение.
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Андрей Гончаров. Фото: телеканал «Культура»
Когда режиссер вышел из своего дома на Большой Бронной, то к нему подбежал ученик, назвал год его рождения — 1918-й — и сказал, что в этом году в селе Сенницы Зарайского уезда Рязанской губернии родился Андрей Александрович Гончаров, после чего вручил ему цветок. А уже у своего автомобиля Гончаров увидел второго студента, сообщившего, что в 1919 году будущий режиссер сделал свои первые шаги. И этот парень подарил своему мастеру цветок. Следом откуда ни возьмись начали появляться другие студенты с цветами и рассказами о самых значимых событиях в судьбе режиссера.
После завершения этого флешмоба, как сказали бы сегодня, все увидели, что в глазах растроганного режиссера заблестели слезы. И он сказал: «Ребята, вы сделали мне самый лучший подарок. Все, накрываем столы!» И организовал для своих учеников большой фуршет.
По словам Любови, на этом юбилее студенты увидели своего мастера совсем другим — не разгневанным и кричащим, а трогательно-растроганным большим ребенком.
В сущности он и был таким, а много неистовствовал, потому что по-настоящему любил свою профессию, а его душа болела за каждого студента и за свой театр.
«Однажды сотрудник Театра Маяковского рассказал, как незадолго до смерти Гончарова задержался на работе за полночь, — рассказывала Любовь Руденко в интервью изданию «Семь дней». — Вдруг услышал в партере какой-то шум. Тихо прошел в бельэтаж и увидел: по темной сцене ходит Гончаров, стучит своей палкой и приговаривает: «Ведь помру, все растащат». Вот так круглыми сутками он переживал за театр, жил только им одним».
Театр
После окончания ГИТИСа, в 1981 году, Любовь Руденко была принята в коллектив Театра Маяковского, которым тогда руководил Андрей Гончаров. В творческом портфолио актрисы постановки «Уроки музыки», «Закат», «Жизнь Клима Самгина», «Театральный романс», «Госпожа Министерша», «Развод по-женски», «Дети Ванюшина» и многие другие спектакли.
Она выходит на подмостки Театра Маяковского и по сей день. Сегодня Любовь Николаевну можно увидеть в спектаклях «Истории», «Блажь», «Маэстро», «Плоды просвещения», «Дядюшкин сон» и «Женитьба».
Любовь Руденко (справа) и Ольга Прокофьева в спектакле «Дядюшкин сон» на сцене Театра Маяковского. Фото: Global Look Press
Кино
Любовь Руденко дебютировала в кино еще в восьмилетнем возрасте в фильме «Корзина с еловыми шишками».
А если говорить о большой роли, то она случилась в фильме «Жизнь Клима Самгина», где Любовь сыграла Евдокию Стрешневу. Роль возлюбленной главного героя досталась Любови Руденко благодаря ее хорошему знанию репертуара Максима Горького. К тому же спектакль по этому произведению в Театре Маяковского ставил Андрей Гончаров. Единственное, что огорчало Руденко, так это то, что вместо нее в картине поет другая актриса.
Были в карьере артистки и творческие трагедии. Так, фильм «Не ждали, не гадали» с участием актрисы пролежал на полках восемь лет. Всему виной стала цензура. Картину не пропустили в прокат из-за надписи, которая шла на фоне партийного съезда: «Ослы приходят и уходят, а мы остаемся».
Любовь Руденко в молодости. Фото: кадр из фильма «Жизнь Клима Самгина»
Любовь Руденко снималась и продолжает сниматься во многих фильмах и сериалах, которые выходили на телеэкраны: «Тайга. Курс выживания», «Участок», «И все-таки я люблю», «Срочно в номер», «В отражении тебя».
Нередко артистке достаются роли мам главных героев. А в фильме «Тургенев. Сегодня» она вообще сыграла мать Ивана Тургенева Варвару Петровну. Как нередко шутит Любовь Руденко, ее самая главная роль — это мама актера Анатолия Руденко.
Любовь Руденко и Борис Галкин. Фото: кадр из сериала «Тайга. Курс выживания»
Личная жизнь
Анатолий — сын актрисы от первого и пока единственного ее брака с коллегой по цеху, выпускником МГУ и ГИТИСа Кириллом Макеенко. Когда Любовь проработала в Театре Маяковского всего лишь полгода, она узнала, что ждет ребенка. По словам Любови Руденко, тогда это был настоящий форс-мажор.
Однако, будучи беременной, актриса сыграла в фильмах «Не ждали, не гадали» и «Василий Буслаев» и успела съездить на гастроли за границу.
Тем не менее находились недоброжелатели, которые убеждали Андрея Гончарова уволить девушку из Театра Маяковского, поскольку, по их мнению, она завязнет в рутине материнства. И ей будет не до искусства. На защиту молодой актрисы встала звезда Маяковки Наталья Гундарева. Благодаря ее заступничеству Любовь не только не выгнали из театра, но и прибавили зарплату.
Когда Любовь Руденко находилась на пятом месяце беременности, возлюбленный ушел от нее. Но после того, как Анатолию исполнилось четыре года, вернулся к актрисе снова. И Любовь не стала его прогонять.
В итоге их союз продлился 23 года, пока Кирилл Макеенко не встретил другую женщину и не ушел навсегда.
В одном из интервью Любовь Руденко призналась, что решение супругов о разводе было вполне осознанным. Мол, их отношения и так уже изжили себя.
Любовь Руденко и Кирилл Макеенко. Фото: кадр из передачи «Устами младенца»
«Последние десять лет брака я много работала, ездила в киноэкспедиции и на гастроли, — признавалась Любовь Руденко в интервью изданию Sb.by. — Приезжала домой, оставляла денежки и опять на заработки. Наверное, вкладывала больше, чем получала».
По словам Любови Николаевны, еще какое-то время она жила в квартире свекра, отца Кирилла Макеенко, но потом заработала деньги на собственное жилье и переехала туда.
В жизни Любови Руденко был и гражданский брак с оператором, правда, он не продлился больше девяти месяцев. Сказались постоянные разлуки, разъезды обоих. Эти факторы и разрушили их союз.
«Нужно либо работать в одних проектах, либо служить в одном театре. Конечно, мы пытались сводить разлуки к минимуму, вместе отдыхали, но в какой-то момент стало понятно, что не получается, — отметила Любовь Руденко в интервью тому же Sb. by. — Каждому мужчине хочется возвращаться в уютный дом, где его ждет вкусный ужин. А с женой-актрисой это редко получается».
Любовь Руденко. Фото: Global Look Press
Ныне Любовь Руденко не стремится как можно скорее начать следующие отношения. По словам актрисы, многие мужчины ее возраста уже давно пристроены, а вот теми, кто значительно моложе, может двигать меркантильный интерес и желание быстрого карьерного взлета. Однако при этом сердце Любови открыто к новой любви.
Все свое время Любовь Руденко посвящает заботе о родных и близких: о сыне Анатолии, его жене, актрисе Елене Дудине, и внучке. Кстати, в 2010 году Любовь Николаевна вместе с сыном и будущей невесткой сыграла в сериале «Вчера закончилась война», а уже в 2012 году пара поженилась. В том же году на свет появилась их дочь Милена.
Рост
Рост Любови Руденко — 172 сантиметра.
Любовь Руденко сейчас
Недавно в семье Руденко случилось несчастье. 17 января Анатолий Руденко возвращался домой со съемок на такси. Машину остановили сотрудники ГАИ и при проверке документов у водителя заметили, что его пассажир ведет себя странно. Стражи порядка провели обыск, в ходе которого нашли у артиста 0,57 грамма запрещенного вещества.
Сам же актер настаивал на том, что обнаружил странный пакетик, выгуливая собаку, предположил, что это отрава, которую разбрасывают догхантеры, и захотел отдать содержимое пакетика на экспертизу.
Анатолий Руденко. Фото: Global Look Press
Позже Анатолий был отпущен под подписку об обязательной явке. Следствие продолжается, но актер не сидит дома, ожидая вердикта правоохранителей, а продолжает выходить на сцену.
Любовь Руденко, конечно, не верит в виновность сына и говорит, что не видела Анатолия даже пьяным, а уж о запрещенных веществах даже не может идти и речи.
По словам Любови Николаевны, у ее сына идеальная репутация и не исключено, что его подставили. Впрочем, материнское сердце не может говорить по-другому.
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