Как Владимир Мулявин сделал ВИА «Песняры» частью нашей истории: биография народного любимца

У маленького Володи еще в раннем детстве начала проявляться склонность к музыке. Отец мальчика неплохо играл на гитаре, и будущий исполнитель унаследовал его талант. Особенно его впечатлила опера «Травиата», после чего он стал сам учиться играть на инструментах, среди которых были балалайка и гитара. Кроме того, Мулявин стал участвовать в репетициях струнного оркестра, посещая детскую группу Дома культуры.

Там Вова быстро освоил нотную грамоту, вокал и азы дирижирования. Юный музыкант устраивал домашние концерты, выступал с ребятами во дворе.

Окончив школу, Владимир поступил в Свердловское музыкальное училище. В это время он выступал в оркестре народных инструментов, где играл на контрабасе и сочинял партитуры. Там он обзавелся новыми знакомствами, благодаря которым смог создать свой джазовый ансамбль.

Такая музыка не котировалась в то время, и артисты были исключены из училища. Позже Мулявина все же восстановили, но он сам забрал документы через пару месяцев и начал взрослую жизнь.