Как Владимир Мулявин сделал ВИА «Песняры» частью нашей истории: биография народного любимца

Ранние годы
Владимир Мулявин появился на свет 12 января 1941 года в Свердловске, нынешнем Екатеринбурге. Семья музыканта была обеспеченной до революционного времени. Дедушка и бабушка Владимира владели продуктовыми магазинами, а отец артиста работал на заводе «Уралмаш».
Когда родители развелись, матери самой пришлось поднимать троих детей, а это было очень не просто. Она работала швеей, и ее зарплаты не хватало. Женщина постоянно искала подработку и мало времени уделяла детям.
Владимир с детства имел склонность к музыке. Фото: сообщество «В. Мулявин. Песняры. Нам не забыть этих песен» во «ВКонтакте»
У маленького Володи еще в раннем детстве начала проявляться склонность к музыке. Отец мальчика неплохо играл на гитаре, и будущий исполнитель унаследовал его талант. Особенно его впечатлила опера «Травиата», после чего он стал сам учиться играть на инструментах, среди которых были балалайка и гитара. Кроме того, Мулявин стал участвовать в репетициях струнного оркестра, посещая детскую группу Дома культуры.
Там Вова быстро освоил нотную грамоту, вокал и азы дирижирования. Юный музыкант устраивал домашние концерты, выступал с ребятами во дворе.
Окончив школу, Владимир поступил в Свердловское музыкальное училище. В это время он выступал в оркестре народных инструментов, где играл на контрабасе и сочинял партитуры. Там он обзавелся новыми знакомствами, благодаря которым смог создать свой джазовый ансамбль.
Такая музыка не котировалась в то время, и артисты были исключены из училища. Позже Мулявина все же восстановили, но он сам забрал документы через пару месяцев и начал взрослую жизнь.
Мулявин не доучился в музучилище. Фото: сообщество «В. Мулявин. Песняры. Нам не забыть этих песен» во «ВКонтакте»
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Начало карьеры
Без копейки денег будущая знаменитость поехал в Калининград. Он отправился туда, спрятавшись в грузовом отсеке под вагоном. Добравшись, музыкант собрал свою группу.
В молодом возрасте Владимир постоянно менял место жительства. Он жил в Петрозаводске, на Кузбассе, в Оренбурге, а к 1963 году приехал в Минск. Артист устроился в музыкальное белорусское учреждение и стал изучать фольклорные направление в искусстве.
Владимир Мулявин собирал фольклор белорусского народа. Фото: сообщество «В. Мулявин. Песняры. Нам не забыть этих песен» во «ВКонтакте»
«Песняры»
В 1965 году Мулявин ушел служить в армию под Минск. Во время прохождения службы Владимир занимался организацией самодеятельности, тут же нашел участников первого состава знаменитого ансамбля «Песняры».
Немалую роль в судьбе музыканта сыграла встреча с Нелли Богуславской, которая считала, что Мулявину стоит заняться сольной карьерой.
В 1968 году Владимир со своими сослуживцами создали ВИА «Лявоны», который позже сменили на «Песняры». К ребятам присоединился также брат музыканта. Артисты постоянно гастролировали и пополняли свой репертуар примерами из фольклора. Всего у коллектива насчитывалось около 150 песен.
Чтобы понимать смысл народных хитов, Мулявин выучил белорусский язык. То же самое сделали все участники ансамбля, а также поклонники начали скупать белорусско-русские словари.
«Песняры» гастролировали по всему миру. Фото: сообщество «В. Мулявин. Песняры. Нам не забыть этих песен» во «ВКонтакте»
В 1970 году «Песняры» были представлены в Москве на IV Всесоюзном конкурсе эстрадных артистов. Внешне участники ВИА очень выделялись среди других артистов: на них была яркая одежда, длинные волосы и густые усы. Песня «Ты мне весною приснилась» имела большой успех.
В 1973 году во время гастролей в Ялте случилась трагедия: погиб брат Владимира от случайного падения. Через некоторое время умерла и сестра артиста.
В то время ансамбль как раз был на пике популярности. Участников приглашали на телепередачи, они постоянно гастролировали и выступали на концертах. Группу стали использовать в качестве примера патриотического настроя и даже разрешали выступать за границей, что было редкостью того времени. «Песняры» выступили в США.
Мулявин очень уважительно относился к слушателям и был неизменным руководителем коллектива, несмотря на то что за время существования группы сменилось 50 участников. К 1990 году из «Песняров» ушли музыканты самого первого состава. На них произвел большое впечатление развал Советского Союза. На концертах больше не исполнялась композиция «Беловежская пуща», потому что в этом заповеднике был подписан договор о распаде Советского Союза.
«Песняры» выступали даже в США. Фото: сообщество «В. Мулявин. Песняры. Нам не забыть этих песен» во «ВКонтакте»
Несмотря на появление новых песен, публика любила старые хиты. В1994 году в Нидерландах Мулявин смог записать собственный альбом.
У музыкантов не было своей репетиционной базы и новых музыкальных инструментов. Владимир постоянно писал письма с просьбой материально поддержать коллектив, в следствие чего его уволили с поста директора. Новым руководителем ансамбля назначили Владислава Мисевича.
Только когда вмешался белорусский президент Александр Лукашенко, ситуация вернулась на круги своя. Но к тому времени коллектив уже распался. Владимир Георгиевич начал собирать новый состав. К 30-летию ансамбля организовали концерт в «Олимпийском». Мулявин был награжден орденом Франциска Скорины.
К 30-летию ансамбля был организован концерт в «Олимпийском». Фото: сообщество «В. Мулявин. Песняры. Нам не забыть этих песен» во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Семейную жизнь Владимир Мулявин начал очень раною В 18 лет он женился на Лидии Кармальской, которая была старше на три года. Избранница музыканта была артисткой необычного жанра — мастером художественного свиста.
В этом браке на свет появилось двое детей. В 1961 году у них родилась дочь Марина, а в 1973 году семья пополнилась сыном Владимиром.
Когда родился наследник, Мулявин ушел из семьи.
В 1975 году музыкант женился на Светлане Слизской. У них родилась дочь Ольга, но и это союз распался.
Третий раз артист связал себя брачными узами в 1981 году. Его брак с актрисой Светланой Пенкиной продлился 20 лет. В отношениях появился на свет сын Валерий, который не стал связывать свою жизнь с искусством и стал программистом.
В браке со Светланой Пенкиной Мулявин прожил около 20 лет. Фото: сообщество «В. Мулявин. Песняры. Нам не забыть этих песен» во «ВКонтакте»
Смерть
В 2002 году страшная авария обездвижила и приковала музыканта к постели.
Во время ДТП Мулявин получил травму позвоночника и лишился возможности самостоятельно передвигаться. Это же стало причиной его ухода из жизни. Реабилитация не принесла желаемого результата, и 26 января 2003 года Владимир скончался.
Его смерть стала ударом для родных и близких, а также многочисленных поклонников таланта музыканта. С артистом прощались в Москве и Минске, а могила исполнителя находится в столице Беларуси на Восточном кладбище.
Владимир Мулявин похоронен в Минске. Фото: сообщество «В. Мулявин. Песняры. Нам не забыть этих песен» во «ВКонтакте»
Память
О заслугах артиста и ансамбля «Песняры» можно говорить бесконечно. Это и многочисленные награды, в том числе первая «Золотая пластинка» СССР, звание «Народный артист СССР».
В 2014 году на его родине установили памятник недалеко от филармонии, с которой Владимир сотрудничал 40 лет своей жизни. Именем артиста назвали бульвар в центре Минска. В Беларуси выпустили марке с изображением фото певца. Некоторые песни знаменитого ансамбля звучат в кино, в том числе в фильме «Олеся».
В 2023 году на экраны вышел сериал «За полчаса до весны», повествующий об истории ВИА «Песняры», а также о самом Владимире Мулявине.
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