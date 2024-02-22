Как незрячий поэт Эдуард Асадов стал военным героем и покорителем женских сердец

Стихи Эдуарда Асадова и в наше время звучат современно, на просторах Интернета люди цитируют их, даже не зная, кто их автор. Они легкие, понятные и в то же время невероятно пронзительные, хватающие за душу, проникающие в самое сердце человека.
Кроме интересного творческого пути Эдуард Асадов прошел и полный приключений жизненный путь. Чего только стоила его слепота. И это при его профессии! Однако лишенный зрения Асадов смог не только прославиться, но и найти прекрасную красивую женщину, которая была с ним рядом до самой своей кончины. Но обо всем по порядку…
Детство и юность
Эдуард Асадов родился 7 сентября 1923 года в городе Мерве, что в Туркменистане. Папа поэта — армянин по национальности, а мама — русская. Отец Эдуарда Арташес Григорьевич Асадьянц позже сменил свое имя и фамилию на русские, в то время так делали многие по различным соображениям, и стал Аркадием Григорьевичем Асадовым.
Он был эсером, из-за политических убеждений в лихолетье получил срок на Алтае. Из тюрьмы Аркадий Григорьевич вышел уже убежденным большевиком. Работал следователем, комиссаром и командиром стрелковой роты.
В Барнауле он встретил свою будущую жену Лидию Ивановну Курдову. Аркадий Григорьевич женился на Лидии Ивановне и сменил военные погоны на мирный статус школьного учителя. Семья перебралась из Сибири в Туркменистан.
Детство в маленьком уютном туркменском городке, с милыми улочками, добрыми соседями и уютной атмосферой наложило отпечаток на мировосприятие поэта Эдуарда Асадова и его творчество. Увы в беззаботном течении светлой детской жизни было место и трагедии. Когда Эдуарду исполнилось шесть лет, умер его отец от кишечной непроходимости.
Мама Асадова приняла решение переехать ближе к своему отцу и другим родственникам в Свердловск. Здесь Лидия Ивановна устроилась учителем литературы и русского языка в местной школе, с упоением вовлекая в искусство учеников и своего сына. Именно от нее он заразился любовью к поэзии, почувствовал ее вкус.
В восемь лет Эдуард Асадов написал свое первое стихотворное произведение, а также увлекся театром, стал посещать кружок, участвовать в постановках. Учителя были в восторге от юного таланта и обещали ему великое будущее артиста.
Очередная смерть близкого человека привела вновь Лидию Ивановну к мысли о переезде. На сей раз ушел из жизни ее отец, и она вместе с сыном в 1939 году отправилась искать свое счастье в Москве.
Эдуард Асадов был потрясен столицей и ее величием. Юный поэт рождал стихи каждый час, посвящая их всему, что видел вокруг: красивым девушкам, чувствам, жизнерадостным людям.
После школы Асадов собирался заняться творчеством и определялся с вузом, выбирая между актерским ремеслом и литературой. Однако у Вселенной были свои планы…
14 июня 1941 года Эдуард Асадов отгулял на выпускном в школе, а 22 июня пошел в военкомат добровольцем, забыв о своих мечтах на мирную жизнь.
На войне
На войне и в госпитале Асадов бесконечно писал стихи. Фото: архив КП
Юного Асадова на фронте поставили наводчиком миномета, потом он служил помощником командира батареи «катюш» и дослужился до командира батальона гвардейских минометов. Поэт прошел фронт под Москвой и Ленинградом, воевал на Волховском, Северо-Кавказском, Ленинградском направлениях. Однополчане помнят о нем, как об отважном и мужественном воине, который сумел пройти героический путь.
В 1944 году, в то время, когда запах победы уже витал в воздухе, в жизнь Асадова подкралось несчастье. На подходе к Севастополю, доставляя боевые припасы к линии фронта на грузовике, его настиг минометный обстрел. Осколки попали прямо в голову.
Но даже с таким ранением Асадов принял решение не ехать в госпиталь и выполнить для начала приказ. За этот поистине героический поступок поэта позже наградили орденом Красной Звезды.
Врачи сделали все возможное для того времени, провели 12 сложнейших операций. Но все равно до последнего сомневались, что Эдуард Асадов останется в живых. Поэт выжил, навсегда лишившись зрения.
Поэзия
Эдуард Асадов продолжал писать стихи даже на войне. В поэзии он сам находил отдушину и уносил в чарующий мир красивых картинок и фантазий своих сослуживцев, которые в перерывах между боями слушали его произведения, затаив дыхание.
Уже слепым, вернувшись домой, Асадов продолжил писать не только стихи, но и прозу. Но он не мог оценить свое творчество объективно, стеснялся своих произведений, сомневался в них. В какой-то момент он все-таки решился отослать их на суд Корнею Чуковскому. Тот прочитал их и дал подробную критическую оценку.
В начале письма знаменитый поэт не постеснялся прямолинейно изложить все, что на его взгляд стоило доработать в произведениях Асадова, но в конце резюмировал, что увидел стихи настоящего поэта, чьи стихи обладают «подлинным поэтическим дыханием».
«Стихи о рыжей дворняге» стали хитом того времени. Фото: архив КП
Для Эдуарда Асадова эта оценка стала настоящим благословением. Он решился исполнить свою юношескую мечту и поступил в Московский литературный университет им. А.М. Горького, закончив его в 1951 году. В тот же год он выпустил свой первый сборник под названием «Светлая дорога». Вступил в коммунистическую партию, стал членом Союза писателей СССР.
Эдуард Асадов стал поистине народным поэтом. Он собирал полные залы на своих литературных встречах. В непростое для страны время люди зачитывались и заслушивались его стихами, забывая про сложности. Со всех уголков страны ему писали письма со словами благодарности за творчество.
А в это время литературные критики брезгливо называли автора поэтом для кухарок, рифмовщиком строк. Асадов знал про это, но пропускал злые насмешки мимо ушей, он понимал, что народу нужны именно такие стихи — простые, но проникновенные, доходящие до самого сердца. Писатель даже не стеснялся сравнивать себя с Есениным, которого также обожали миллионы.
Личная жизнь
Эдуард Асадов был женат дважды. Наладить личную жизнь ему помогло именно творчество. Во время лечения в госпитале поэт неожиданно узнал, что его стихи разошлись по фронтам в виде переписанных бумажек. Их рассказывали друг другу наизусть, записывали под диктовку. Мало того, у слепого Асадова появились поклонницы, которые, узнав о его нахождении, приходили навещать в больничной палате.
Среди них и оказалась первая жена Эдуарда Асадова Ирина Викторова. Она стала его глазами, проводником в нормальный активный мир. Именно с ее помощью Асадов получил высшее литературное образование. Ирина читала ему учебники, при этом сама успевала учиться в вузе.
После получения образования Викторова работала в детской редакции Всесоюзного радио, потом в Центральном детском театре.
В 1955 году Ирина родила Эдуарду Асадову единственного сына Аркадия.
«Я на ладонь положил без усилия
Туго спеленатый теплый пакет
Отчество есть у него и фамилия,
Только вот имени все еще нет», — трогательно написал поэт тогда про малыша.
Увы, но довольно скоро он признался, что с Ириной они поспешили пожениться. При этом Асадов не считал, что потерял любовь. Своему другу он со скорбью сообщил, что для своей жены он стал всего лишь увлечением.
После тяжелого развода сын остался с матерью, из-за чего Эдуард Асадов сильно страдал.
Со своей второй женой, актрисой Галиной Разумовской, он познакомился в 1961 году во время концерта, в котором участвовали оба. Его будущая жена попросила Асадова пропустить ее выступить перед ним, раньше, чем планировалось, поскольку она опаздывала на самолет. Завязался разговор, который перетек в теплое общение, а затем в искреннюю любовь.
Эдуард Асадов. Фото: архив КП
Галина Разумовская стала верной спутницей Эдуарда Асадова. Она сопровождала его везде, выводила на сцену и служила для него конферансье. Даже стихи он писал с ее помощью. Вначале поэт зачитывал свои произведения на диктофон, потом вслепую печатал на машинке, а Разумовская вычитывала и редактировала их.
В их доме часто звучало радио, пластинки с классической музыкой. Галина Разумовская читала своему супругу стихи Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. А вот телевизора у них не было никогда. Эдуарду Асадову он был ни к чему, а его жена не покупала модную технику из солидарности к мужу.
Вместе супруги прожили счастливых 36 лет. Галина умерла в 1997 году, Асадов больше не стал жениться, обслуживал полностью себя сам, вставая каждый день в 5 утра и делая зарядку.
Он хорошо зарабатывал, поэтому смог себе позволить купить автомобиль, дачу, нанял домработницу.
Умер Эдуард Асадов в 2004 году, в 80 лет, от сердечного приступа. Как истинный поэт, он завещал свое сердце захоронить в Севастополе, где получил тяжелую травму, однако родственники знаменитости не пошли на это.
Могила Асадова располагается на Кунцевском кладбище, рядом с ним нашли также вечное пристанище жена Галина и его мама.
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