Как незрячий поэт Эдуард Асадов стал военным героем и покорителем женских сердец

Стихи Эдуарда Асадова и в наше время звучат современно, на просторах Интернета люди цитируют их, даже не зная, кто их автор. Они легкие, понятные и в то же время невероятно пронзительные, хватающие за душу, проникающие в самое сердце человека.

Кроме интересного творческого пути Эдуард Асадов прошел и полный приключений жизненный путь. Чего только стоила его слепота. И это при его профессии! Однако лишенный зрения Асадов смог не только прославиться, но и найти прекрасную красивую женщину, которая была с ним рядом до самой своей кончины. Но обо всем по порядку…

Детство и юность

Эдуард Асадов родился 7 сентября 1923 года в городе Мерве, что в Туркменистане. Папа поэта — армянин по национальности, а мама — русская. Отец Эдуарда Арташес Григорьевич Асадьянц позже сменил свое имя и фамилию на русские, в то время так делали многие по различным соображениям, и стал Аркадием Григорьевичем Асадовым.

Он был эсером, из-за политических убеждений в лихолетье получил срок на Алтае. Из тюрьмы Аркадий Григорьевич вышел уже убежденным большевиком. Работал следователем, комиссаром и командиром стрелковой роты.

В Барнауле он встретил свою будущую жену Лидию Ивановну Курдову. Аркадий Григорьевич женился на Лидии Ивановне и сменил военные погоны на мирный статус школьного учителя. Семья перебралась из Сибири в Туркменистан.

Детство в маленьком уютном туркменском городке, с милыми улочками, добрыми соседями и уютной атмосферой наложило отпечаток на мировосприятие поэта Эдуарда Асадова и его творчество. Увы в беззаботном течении светлой детской жизни было место и трагедии. Когда Эдуарду исполнилось шесть лет, умер его отец от кишечной непроходимости.

Мама Асадова приняла решение переехать ближе к своему отцу и другим родственникам в Свердловск. Здесь Лидия Ивановна устроилась учителем литературы и русского языка в местной школе, с упоением вовлекая в искусство учеников и своего сына. Именно от нее он заразился любовью к поэзии, почувствовал ее вкус.

В восемь лет Эдуард Асадов написал свое первое стихотворное произведение, а также увлекся театром, стал посещать кружок, участвовать в постановках. Учителя были в восторге от юного таланта и обещали ему великое будущее артиста.

Очередная смерть близкого человека привела вновь Лидию Ивановну к мысли о переезде. На сей раз ушел из жизни ее отец, и она вместе с сыном в 1939 году отправилась искать свое счастье в Москве.

Эдуард Асадов был потрясен столицей и ее величием. Юный поэт рождал стихи каждый час, посвящая их всему, что видел вокруг: красивым девушкам, чувствам, жизнерадостным людям.

После школы Асадов собирался заняться творчеством и определялся с вузом, выбирая между актерским ремеслом и литературой. Однако у Вселенной были свои планы…

14 июня 1941 года Эдуард Асадов отгулял на выпускном в школе, а 22 июня пошел в военкомат добровольцем, забыв о своих мечтах на мирную жизнь.

На войне