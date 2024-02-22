«Какой же он красавчик, бальзам для глаз!»: что произошло после приезда Бурака Озчивита в Россию

Россию посетил любимец поклонниц турецких сериалов, звезда «Черной любви» и «Великолепного века» Бурак Озчивит. Актера ждал теплый прием, его встречал русский хор с караваем под песни «Калинка» и «Смуглянка».

В столице турецкий артист выступил на большом концерте «Музыка турецких сериалов» в Crocus City Hall, а на следующий день отправился на поезде в Санкт-Петербург, где его ждало такое же мероприятие.

Артист поделился подробностями со съемок картины «Основание: Осман», где он играет главную роль. Более 600 человек принимают участие в съемках проекта, 15- из них в основном составе.

Озчивит рассказал прессе, что у него всего один выходной в неделю, а один съемочной день длится от 18 до 20 часов.

Это не первый визит актера в Россию, он уже бывал в нашей стране. Но каждый его приезд вызывает у фанаток массу эмоций, которыми они спешат поделиться в Сети. Даже некоторые знаменитости не укрылись от очарования Бурака. Летом 2022 года, когда Озчивит приезжал в Москву, Ольге Бузовой удалось сделать с ним фото. А Ксения Бородина и вовсе ездила в Турцию, где смогла сфотографироваться со звездой.