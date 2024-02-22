«Какой же он красавчик, бальзам для глаз!»: что произошло после приезда Бурака Озчивита в Россию

Россию посетил любимец поклонниц турецких сериалов, звезда «Черной любви» и «Великолепного века» Бурак Озчивит. Актера ждал теплый прием, его встречал русский хор с караваем под песни «Калинка» и «Смуглянка».
В столице турецкий артист выступил на большом концерте «Музыка турецких сериалов» в Crocus City Hall, а на следующий день отправился на поезде в Санкт-Петербург, где его ждало такое же мероприятие.
Артист поделился подробностями со съемок картины «Основание: Осман», где он играет главную роль. Более 600 человек принимают участие в съемках проекта, 15- из них в основном составе.
Озчивит рассказал прессе, что у него всего один выходной в неделю, а один съемочной день длится от 18 до 20 часов.
Это не первый визит актера в Россию, он уже бывал в нашей стране. Но каждый его приезд вызывает у фанаток массу эмоций, которыми они спешат поделиться в Сети. Даже некоторые знаменитости не укрылись от очарования Бурака. Летом 2022 года, когда Озчивит приезжал в Москву, Ольге Бузовой удалось сделать с ним фото. А Ксения Бородина и вовсе ездила в Турцию, где смогла сфотографироваться со звездой.
Бурак Озчивит стал гостем на концерте музыки из турецких кинофильмов. Фото: соцсети Бурака Озчивита
«Что за цирк»
Однако не все поклонницы в интернете также млеют от улыбки и взгляда красавца-турка, есть и те, кто относится к нему безразлично и совсем не оценили русского гостеприимства. Вероятно, они просто не смотрели сериалы с участием Бурака.
Яна Александровна: «Опять Бородина проходу не даст, ничего особенно в этом типа горячем мужике нет, обычный, и его роли не о чем».
Александра Шахматова: «Никогда не понимала идеализации обычного человека».
Marie Volkova: «Если на какого-нибудь Ашота накинуть пальто и напялить очки, он тоже зайдет за звезду! Обращайтесь!»
Илия Торбо: «Стыдно как! Бурак подумал, что у нас тут отсталая страна, наверняка. Еще бы медведя выпустили для правдоподобности! Кто же сейчас эти песни поет? Нельзя было что-то более креативное придумать, чтобы не оплошать».
Елена Юркошкина: «Что за цирк устроили, тоже мне президента нашли, ну актер, ну прилетел, цирк то зачем этот? Глупо».
Анна Таран: «Обычный актер, а его с хлебом и солью встречают».
Екатерина Сакова: «Интересно, что в этом актере такого, что его так встречают?»
Арина Приходько: «Как так можно? Что он такого сделал, что его так встречают? Что за лизоблюдство! Никакого самоуважения».
Гузалия Бикитеева я из Дукента: «Ну песня меня насмешила, можно было и другую выбрать».
Фантаки встречали Бурака Озчивита в Москве и Питере. Фото: соцсети Бурака Озчивита
Красавчик Бурак
От внешних данных Бурака мало, кто остается равнодушным. В Сети много восторженных комментариев по поводу красоты и харизматичности актера.
Лариса Ананьева: «Какой же он красавчик, бальзам для глаз!»
Ирина Данилкович: «Красавчик Кемаль».
Рита Дарок: «Смотрю объективно, он очень брутальный и мужественный герой. Таких мало. Он самый красивый не только в Турции, но и во всем мире!»
Роза Лимански: «За эти глаза полмира отдала бы, только бы на меня смотрели. Жене повезло несказанно!»
Александра Адам: «Когда пишут, что он так себе, очень смешно. Сомневаюсь, что мужчины подобных дам выглядят привлекательнее».
Ирина Таирова: «Нравился его герой в «ВВ», очень понравился «Королек» и «Черная любовь» конечно вау! Он реально талантливый актер»
Любовь Курганникова: «Самый красивый их актер. Новых ролей!»
Бурак Озчивит посетил Санкт-Петербург. Фото: соцсети Бурака Озчивита
В начале марта звезда турецких сериалов снова прибудет в Россию. Бурак Озчивит станет одним из спикеров «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи, который пройдет на федеральной территории «Сириус» в Сочи.