Юрист - об Анне Асти, с которой хотят взыскать полмиллиона рублей: «Могут легко лишить российского гражданства»

Недавно по Сети разлетелась новость, что на музыкальный лейбл «Феникс», сооснователем которого является певица Анна Асти подали в суд и потребовали более полумиллиона рублей. Точное содержание иска неизвестно, но предположительно он может быть связан с нарушением авторских прав.
Примечательно, что в конце прошлого года, после того как исполнительница выступила на скандальной вечеринке у Насти Ивлеевой, ее хотели лишить российского гражданства.
Это можно сделать в том случае, если на певицу будет заведено уголовное или административное дело.
Teleprogramma.pro выяснила у адвоката Александра Бенхина, возможен ли такой исход.
Адвокат уверен, что Анну Асти могут лишить гражданства. Фото: Global Look Press
После вечеринки последовало множество проверок и очередной иск не вызвал у правоведа удивления. Юрист уверен, что лишить гражданства певицу не сложно.
«Сейчас если ее отменяют под общественным давлением, то это может повлиять на лишение ее гражданства Российской Федерации. Это вероятное развитие событий. Она и в Украину вернуться не сможет, так как при получении российского гражданства, она должна была отказываться от украинского».
Так что Анна Асти вполне может стать «лицом без гражданства». Бенхин уверен, что даже в самой процедуре выдачи гражданства можно найти нарушения, поскольку оно выдавалось по упрощенной схеме.
«Если найдут нарушения в процедуре, то могут легко лишить российского гражданства».
Несмотря на то, что артистка работала на этом мероприятии, а не пришла в качестве гостя, юрист уверен, что за это должно следовать еще большее наказание.
«Она знала, что от ее выступления зависит статус этого мероприятия, так как она очень популярная. Соответственно, она должна была осознавать последствия своего выступления. Певица знала, куда идет и тем не менее согласилась. На ней еще большая ответственность, чем на тех, кто просто зашел «не в ту дверь».
Анна Асти не может лишиться своих авторских прав. Фото: Global Look Press
Но авторских прав ее лишить не смогут, так как скорее всего они оформлены на юридическое лицо и сама Анна Дзюба (настоящее имя Анны Асти - прим. ред.) вряд ли может ими распоряжаться в полной мере.
«Там очень сложная игра. Artik – бывший партнер Асти уже взял к себе в коллектив брюнетку, которая очень похожа на Анну. Если до этого была блондинка, то теперь просто копия, посмотрите клип».
Адвокат считает, что возможно артист решил воспользоваться ситуацией, и пока Анна Asti в блоке он «выбрасывает свой суррогат».
«Он же все это креативил. Он ее придумал, а она все сливки снимала».
Концерты Анны Асти повсеместно отменяются. Фото: Global Look Press
Неизвестно, чем закончится эта история, но певица находится в очень критическом положении, по мнению законника.