Юрист - об Анне Асти, с которой хотят взыскать полмиллиона рублей: «Могут легко лишить российского гражданства»

Недавно по Сети разлетелась новость, что на музыкальный лейбл «Феникс», сооснователем которого является певица Анна Асти подали в суд и потребовали более полумиллиона рублей. Точное содержание иска неизвестно, но предположительно он может быть связан с нарушением авторских прав.

Примечательно, что в конце прошлого года, после того как исполнительница выступила на скандальной вечеринке у Насти Ивлеевой, ее хотели лишить российского гражданства.

Это можно сделать в том случае, если на певицу будет заведено уголовное или административное дело.

Teleprogramma.pro выяснила у адвоката Александра Бенхина, возможен ли такой исход.