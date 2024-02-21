Почему так рано оборвалась жизнь знаменитого советского актера: роковой трюк Евгения Урбанского

Детство и юность

Евгений Урбанский появился на свет в 1932 году в Москве, но вскоре семья обосновалась в столице Казахстана, потому что отец получил там работу по комсомольской линии.

Вскоре отец будущего артиста попал под репрессии и был выслан под Воркуту. После войны его перевели в город Инту, расположенный в Республике Коми, куда также приехала его семья. Реабилитировали осужденного только в 1955-м.

Юность Урбанский провел в Алма-Ате. Мама обеспечивала себя и двоих сыновей, зарабатывая телеграфисткой. Евгению прочили спортивное будущее, он увлекался акробатикой. В школе о нем тоже были только положительные отзывы, он имел тягу к литературе, но успешно понимал и точные науки.

После учебы Урбанский уехал в Москву, чтобы поступить в дорожный институт. Немного позже юноша понял, что профиль не подходит ему, и перевелся в горный вуз. Здесь его начали привлекать к художественной самодеятельности, и Евгений вдруг понял, что это ему ближе всего, решил стать актером.

Выбрав для поступления Школу-студию МХАТ, Урбанский немного опоздал с экзаменами, но смог уговорить комиссию послушать его, после чего был принят. Одним из однокурсников артиста оказался Олег Табаков, который считал, что секрет успеха его коллеги кроется не только в таланте, но и не менее яркой внешности.