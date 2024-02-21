Почему так рано оборвалась жизнь знаменитого советского актера: роковой трюк Евгения Урбанского

Детство и юность
Евгений Урбанский появился на свет в 1932 году в Москве, но вскоре семья обосновалась в столице Казахстана, потому что отец получил там работу по комсомольской линии.
Вскоре отец будущего артиста попал под репрессии и был выслан под Воркуту. После войны его перевели в город Инту, расположенный в Республике Коми, куда также приехала его семья. Реабилитировали осужденного только в 1955-м.
Юность Урбанский провел в Алма-Ате. Мама обеспечивала себя и двоих сыновей, зарабатывая телеграфисткой. Евгению прочили спортивное будущее, он увлекался акробатикой. В школе о нем тоже были только положительные отзывы, он имел тягу к литературе, но успешно понимал и точные науки.
После учебы Урбанский уехал в Москву, чтобы поступить в дорожный институт. Немного позже юноша понял, что профиль не подходит ему, и перевелся в горный вуз. Здесь его начали привлекать к художественной самодеятельности, и Евгений вдруг понял, что это ему ближе всего, решил стать актером.
Выбрав для поступления Школу-студию МХАТ, Урбанский немного опоздал с экзаменами, но смог уговорить комиссию послушать его, после чего был принят. Одним из однокурсников артиста оказался Олег Табаков, который считал, что секрет успеха его коллеги кроется не только в таланте, но и не менее яркой внешности.
Евгений Урбанский отличался не только талантом, но и яркой внешностью. Фото: соцсети
Театральная деятельность
Во время студенчества актер блестяще исполнил роль Лопахина в постановке «Вишневый сад». Получив диплом, молодой выпускник был принят в труппу Московского театра им. К. Станиславского, которому он посвятил всю свою жизнь.
Евгений считал, что именно на сцене актер может оттачивать свое мастерство и после того, как стал знаменитым, некоторое время посвятил спектаклям. В это время он отыгрывал по 20–25 постановок в месяц.
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Евгений Урбанский на протяжении всей деятельности играл в Московском театре им. К. Станиславского. Фото: соцсети
«Коммунист»
Когда артист услышал о запланированных съемках фильма «Коммунист», сразу же отправился на прослушивание. Режиссер доверил ему главную роль Василия Губанова. Дебют давался Урбанскому нелегко, но благодаря мудрым наставлениям постановщика смог вскоре слиться воедино со своим образом. При этом герой напоминал ему собственного отца, поскольку судьба их была схожа.
Премьера прошла успешно. Зрители восторженно приняли картину и даже считали ее одной из лучших фильмом того времени. «Коммунист» заслужил награду на Международном фестивале в Венеции и премию на Всесоюзном кинофестивале.
Урбанский стал очень знаменит, ему не давали прохода на улице, просили автограф. Но друзья артиста рассказывали, что, несмотря на признание публики, он сам всегда сомневался в своем таланте, поэтому старался отдавать своим персонажам всего себя. Это в конечном счете и стало причиной его ухода.
Евгений Урбанский прославился благодаря роли в фильме «Коммунист». Фото: kino-teatr.ru
Другие роли
Список кинематографических работ Урбанского полон заметных ролей и помимо «Коммуниста». Евгений снялся в роли фронтовика-инвалида в картине «Баллада о солдате».
После этого актер принял участие в лентах «Неотправленное письмо» и «Испытательный срок».
Но былую популярность смогла повторить его роль в драме «Чистое небо». Здесь Урбанский воплотил летчика Алексея Астахова, ставшего Героем Советского Союза. Шикарную актерскую игру отметили даже за границей, а читатели журнала «Советский экран» поставили этот проект на первое место среди всех лент года.
Драма «Чистое небо» принесла актеру новую волну популярности. Фото: kino-teatr.ru
Как и впервые оказавшись на вершине славы, Евгений решил взять перерыв после этой картины. После возвращения на экраны Урбанский появился в фильмах «Большая руда» и «Пядь земли». Последней работой артиста стала роль в драме «Царь и генерал», которая удостоилась Гран-при «Золотая роза» на Международном фестивале в Варне.
Последней работой актера в кино стала роль «Царь и генерал». Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь
Урбанский два раза вступал в официальный брак, в результате которых на свет появились две дочери. С первой супругой Ольгой Евгений познакомился, когда учился в дорожном вузе. Это была любовь с первого взгляда.
Парень принялся читать девушке стихи, и она не смогла отказать ему в свидании. Дочке дали имя Оля, хотя дома называли Аленой. После развода супруги смогли сохранить дружеские отношения, а папа принимал участие в воспитании дочери.
После этого Евгений жил в гражданском браке с актрисой Татьяной Лавровой. В то время она училась в театральном вузе. Пара жила сначала в общежитии, потом в коммуналке, но через семь лет разошлась.
Второй раз актер женился на латвийской актрисе Дзидре Ритенберге, с которой был по-настоящему счастлив. Они расписались через месяц после знакомства, поскольку Урбанский боялся, что возлюбленная уедет в Ригу.
Они прожили вместе пять лет и ждали дочь, но Евгений уже не смог увидеть свою кровиночку, названную в его честь.
Актер дважды был официально женат. Фото: кадр из фильма « Испытательный срок»
Роковой трюк
В 1965 году Урбанский участвовал в картине «Директор». В сценарии присутствовал сложный трюк, который вызвался исполнять сам актер. Здесь сыграла его привычка все доводить до совершенства. Евгению предстояло на машине перепрыгнуть с одного песчаного бурхана на другой. Дубль получился с первого раза, но второй режиссер решил, что прыжок слишком низкий.
Все упрашивали Урбанского отказаться от трюка, но он решил снова рискнуть. Автомобиль перевернулся, а Евгений скончался по пути в больницу от полученных травм.
Знаменитость похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Картину «Директор» доснимать не стали.
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