Почему после Зиночки из «Весны на Заречной улице» Валентине Пугачевой пришлось играть второстепенные роли

Детство и юность

Валентина Пугачева начала свой яркий жизненный путь 14 мая 1935 года в украинском поселке Малиновка. Семья кинозвезды была далека от искусства. Отец актрисы служил военным техником, а мама воспитывала дочь и вела домашнее хозяйство.

Когда Вале исполнилось пять лет, семья переехал в Ленинград. Именно там их застала новость о начале войны. Отец ушел на фронт, а мать забрала дочь и отправилась в эвакуацию в Пермский край. Когда освободили Харьков, Валя с мамой вернулась на свою малую родину в малиновку. После победы они вновь перебрались в Северную столицу.

Здесь будущая артистка окончила школу. А в 1953 году Ленинград посетили Сергей Герасимов и Тамара Макарова с целью найти талантливую молодежь во всех уголках страны. Валентина тоже решила пройти прослушивание и, понравившись мэтрам, отправилась в Москву.

Учеба давалась Пугачевой легко, в 1958 году она получила диплом актрисы и занялась поиском работы. В Москве не сложилось. Ее взяли в штат ленинградской Студии киноактера при «Ленфильме».