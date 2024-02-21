Почему после Зиночки из «Весны на Заречной улице» Валентине Пугачевой пришлось играть второстепенные роли

Детство и юность
Валентина Пугачева начала свой яркий жизненный путь 14 мая 1935 года в украинском поселке Малиновка. Семья кинозвезды была далека от искусства. Отец актрисы служил военным техником, а мама воспитывала дочь и вела домашнее хозяйство.
Когда Вале исполнилось пять лет, семья переехал в Ленинград. Именно там их застала новость о начале войны. Отец ушел на фронт, а мать забрала дочь и отправилась в эвакуацию в Пермский край. Когда освободили Харьков, Валя с мамой вернулась на свою малую родину в малиновку. После победы они вновь перебрались в Северную столицу.
Здесь будущая артистка окончила школу. А в 1953 году Ленинград посетили Сергей Герасимов и Тамара Макарова с целью найти талантливую молодежь во всех уголках страны. Валентина тоже решила пройти прослушивание и, понравившись мэтрам, отправилась в Москву.
Учеба давалась Пугачевой легко, в 1958 году она получила диплом актрисы и занялась поиском работы. В Москве не сложилось. Ее взяли в штат ленинградской Студии киноактера при «Ленфильме».
Валентина Пугачева начала сниматься в кино еще в студенчестве. Фото: кадр из фильма «Надежда»
Кинокарьера
Сниматься в кино актриса начала сразу же, как только поступила учиться. Тогда Герасимов снимал весь свой курс в короткометражном фильме «Надежда» 1954 года. Молодежь играла в эпизодах.
Но в тот раз имя Пугачевой не вошло в титры, поэтому дебютом считается роль, которая мгновенно сделала ее знаменитой — образ девушки Зины, волею судьбы попавшей в любовный треугольник.
Актеры, сыгравшие главных героев, стали любимцами публики, настоящими кумирами молодежи. Валентине досталась меньшая часть успеха, но ее узнавали на улице, просили автограф.
Все предрекало Пугачевой отличную карьеру, но после окончания ВГИКа ее доверяли в основном эпизодические или второстепенные роли.
В драме «Высота» Валентина снова сыграла вместе с Николаем Рыбниковым, но, как и в их первой совместной работе, главной роли не удостоилась, а мелькнула в эпизоде.
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Валентина сыграла в драме «Высота». Фото: kino-teatr.ru
А вот в картине «Тугой узел» ей все же досталась главная роль, правда, она снова была связана с любовным треугольником.
В ленте «Ночной гость» Пугачевой довелось играть на одной площадке с именитыми актерами того времени: Иннокентием Смоктуновским, Георгием Жженовым, Любовью Соколовой.
В 1968 году Валентина приняла участие в съемке фильма-сказки Павла Кадочникова «Снегурочка» по пьесе А. Островского. Актриса воплотила образ Радушки.
Не менее яркими стали роли в картинах «Свет в окне», «Вот моя деревня», «После свадьбы», «Мать и мачеха».
В 1990-х Валентина Ивановна продолжала сниматься в незначительных ролях. Последним проектом в фильмографии актрисы стал сериал «Улицы разбитых фонарей», где она появилась в четырех эпизодах.
Валентина Пугачева в фильме «Мать и мачеха». Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь
Со своим будущим мужем актриса познакомилась во время работы над фильмом «Ночной гость» в 1958 году. Владимир Бурыкин трудился оператором «Ленфильма» и был старше супруги на семь лет. Яркий роман закончился свадьбой. Через год на свет появилась дочь Ксения. В будущем она не стала связывать свою жизнь с искусством, а поступила в технический вуз.
Семейная жизнь Пугачевой сложилась счастливо, она дожила до рождения внуков — Алии, Дамира и Тимура и подружилась с мужем дочери — Шамилем.
Актриса Валентина Пугачева была счастлива в семейной жизни и прожила с мужем около 40 лет. Фото: kino-teatr.ru
Уход из жизни
Последние годы жизни артистки омрачили приступы астмы и легочной недостаточности. Когда не была занята работой, то ухаживала за своей престарелой мамой, нянчила внуков, которые обожали бабушку.
Смерть настигла Валентину весной 2008 года. Она умерла в кругу родных от легочной недостаточности.
Мама Пугачевой не смогла пережить смерть дочери и тоже вскоре последовала за ней. Муж прожил еще девять лет.
Валентину Пугачеву похоронили на Репинском кладбище под Санкт-Петербургом. Рядом упокоилась и ее мама.
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