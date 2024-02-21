Судьба Светланы Амановой: брак со знаменитым журналистом и жизнь, которая не измеряется числом ролей

Когда читаешь биографию Светлана Амановой, возникает ощущение, что она всегда жила по принципу, сформированному Михаилом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита»: «Никогда и ничего не просите — в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и все дадут!»

Она не выпрашивала роли у режиссеров, не пользовалась профессиональными связями бывшего мужа — известного журналиста Павла Гусева. Возможно, за эту самодостаточность жизнь и награждала ее различными благами.

Детство

Светлана Аманова родилась 29 апреля 1961 года в Москве. Мечта стать актрисой появилась у нее с раннего детства. И это неслучайно, поскольку ее отец трудился вторым режиссером на «Мосфильме», а мама работала музыкальным редактором. Сначала подмостками для Светланы служила квартира семьи, куда приходили друзья и знакомые Амановых. И актриса выступала перед ними с мини-представлениями.

Когда Свете было пять лет, в коридорах «Мосфильма» ее заметил режиссер Александр Зархи и спросил у ее родителей: «Что это за мальчик?» «Это не мальчик, а девочка», — покачали головами мама и папа Светланы. Но Света так понравилась режиссеру, что он утвердил ее на роль Сережи в своем фильме «Анна Каренина». Специально для юной актрисы сшили бархатный костюмчик.

В Пушкино были сняты отдельные эпизоды с ее участием, а дома родители даже стали звать Свету Сережей, как их попросил Александр Зархи. Однако, как говорится, не судьба.