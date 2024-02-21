Судьба Светланы Амановой: брак со знаменитым журналистом и жизнь, которая не измеряется числом ролей

Когда читаешь биографию Светлана Амановой, возникает ощущение, что она всегда жила по принципу, сформированному Михаилом Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита»: «Никогда и ничего не просите — в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и все дадут!»
Она не выпрашивала роли у режиссеров, не пользовалась профессиональными связями бывшего мужа — известного журналиста Павла Гусева. Возможно, за эту самодостаточность жизнь и награждала ее различными благами.
Детство
Светлана Аманова родилась 29 апреля 1961 года в Москве. Мечта стать актрисой появилась у нее с раннего детства. И это неслучайно, поскольку ее отец трудился вторым режиссером на «Мосфильме», а мама работала музыкальным редактором. Сначала подмостками для Светланы служила квартира семьи, куда приходили друзья и знакомые Амановых. И актриса выступала перед ними с мини-представлениями.
Когда Свете было пять лет, в коридорах «Мосфильма» ее заметил режиссер Александр Зархи и спросил у ее родителей: «Что это за мальчик?» «Это не мальчик, а девочка», — покачали головами мама и папа Светланы. Но Света так понравилась режиссеру, что он утвердил ее на роль Сережи в своем фильме «Анна Каренина». Специально для юной актрисы сшили бархатный костюмчик.
В Пушкино были сняты отдельные эпизоды с ее участием, а дома родители даже стали звать Свету Сережей, как их попросил Александр Зархи. Однако, как говорится, не судьба.
Светлана Аманова в детстве. Фото: соцсети актрисы
На съемках Света чем-то отравилась и попала в больницу. Но режиссер пообещал, что ее подождут и ради этого даже перенесут съемочный график. Однако через полгода, когда дошла очередь снимать сцены с участием Светланы, она выросла из костюмчика Сережи и больше не напоминала мальчика.
Впрочем, судьба распорядилась так, что Светлана Аманова все же сыграла крестную Сережи Лидию Ивановну в фильме Карена Шахназарова «Анна Каренина». Как пояснила сама актриса, круг замкнулся.
В школе Света участвовала в кружке самодеятельности, а потом перешла в театральную школу. Помимо актерства, Светлана также занималась музыкой. Мама отвела ее в знаменитую Гнесинку, где девочка училась играть на скрипке.
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Учеба и первые успехи. Театр
В школьные годы Светлана задумывалась о том, по какой же стезе пойти, и в итоге выбрала актерскую. Так получилось, что она сумела поступить сразу в три самых престижных актерских вуза: школу-студию МХАТ, ВГИК и Щепкинское училище. И в итоге остановилась на последнем варианте, поскольку в Щепке просили подлинники документов. Светлана подумала, что раз просили, значит, берут, и решила больше не испытывать судьбу.
Светлана училась в мастерской Михаила Царева, а ее преподавателями были Римма Солнцева и Леонид Хейфец. После окончания Щепки Светлана Аманова попала в труппу Малого театра.
В Малом театре, где актриса служит до сих пор, ей довелось сыграть в спектаклях «На всякого мудреца довольно простоты», «Дети Ванюшина», «Горе от ума», «Красавец-мужчина», «Дядя Ваня», «Вишневый сад», «Волки и овцы», «Женитьба Бальзаминова», «Летят журнавли», «Капитанская дочка» и многих других постановках.
С большой благодарностью Светлана Аманова вспоминает работу с Сергеем Соловьевым, который поставил в Малом театре спектакль «Дядя Ваня». В этой постановке Светлане довелось выходить на сцену вместе с Юрием и Виталием Соломиными, Татьяной Друбич и многими другими выдающимися актерами.
Светлана Аманова на сцене Малого театра. Фото: Global Look Press
Интересно, что в спектакле принимали участие дрессированные русские борзые, которые точно выполняли все команды. Актеры припасали для них вкусную еду и должны были угощать собак в нужный момент. Такая же задача стояла и перед Светланой Амановой.
«Сергей Соловьев был большим мастером преподносить актрису публике: выстроил один мой шикарный проход через сцену в черном платье, но при этом убрал мои монологи, — вспоминала Светлана в интервью изданию «Московский комсомолец». — Я ему говорила: «Сергей Александрович, зачем же вы это сделали?» — «Зато какой проход я тебе устроил! Он стоит всех твоих монологов».
Также ярким воспоминанием Светланы можно назвать работу с основателем театра на Таганке Юрием Любимовым. Аманова сыграла Ларису в его спектакле «Доктор Живаго».
Кино
Дебютом Светланы Амановой в большом кинематографе стало участие в картине «С вечера до полудня», где она сыграла совместно с Леонидом Филатовым, Натальей Фатеевой, Всеволодом Санаевым. Затем в ее фильмографии появился фильм «Путешествие будет приятным», где ее партнером был актер Борис Галкин.
Но настоящий счастливый билет во всех смыслах Светлана Аманова вытянула, снявшись в комедии Леонида Гайдая «Спортлото-82». Светлана сыграла девушку Таню Пегову, которая едет на поезде на встречу с женихом, а в купе вместе с ней находятся спекулянт Сан Саныч (Михаил Пуговкин) и туристы Миша Голубев (Андрей Толшин) и Костя Луков (Альгис Арлаускас).
После знакомства с девушкой Константин случайно съедает запасы Татьяниной пищи и, желая искупить свою вину, покупает ей лотерейный билет «Спортлото». Потом Татьяна оставляет этот талон попутчику на хранение. Он кладет его в книгу, но, выходя из поезда, случайно берет чужую книгу.
Спустя несколько дней, когда уже все попутчики доехали до своего пункта назначения, Константин неожиданно узнает, что билет Татьяны стал выигрышным. Вот только как его теперь найти?
В 1982 году число зрителей, посмотревших фильм, составило более 55 миллионов человек. Картина выбилась в лидеры проката. А Светлана стала нарасхват в разных телепередачах, статьи о ней печатались в журналах. Впереди у нее будет еще много ролей. Но успех «Спортлото-82» оказался настолько впечатляющим, что порой Светлану начали называть актрисой одной роли. Впрочем, саму артистку совсем не удручал этот факт. Скорее, наоборот…
Кадр из фильма «Спортлото-82»
«Когда я читаю такое, я всегда думаю: «А если бы у меня не было этой роли, а было бы 128 других в неизвестных фильмах, мне было бы лучше?» И нет у меня комплекса никакого — может быть, это не актерские качества? На самом деле прекрасно, что у меня случилась такая роль, и что Гайдай выбрал меня, а не другую актрису, — признавалась Светлана Аманова в интервью «Московскому комсомольцу».
— Меня знают по имени и фамилии, а это важно для актрисы. Что в этом плохого? Все мечтают об узнаваемости, популярности и меня до сих пор узнают, причем по голосу».
В 1985 году Светлана снялась в другой знаковой картине — «Зимний вечер в Гаграх» Карена Шахназарова, где ее партнерами стали Евгений Евстигнеев, Александр Панкратов-Черный, Наталья Гундарева, Сергей Никоненко.
В хорошую актерскую компанию — Олега Меньшикова, Елены Яковлевой и Леонида Куравлева — Светлана Аманова попала, сыграв и в ленте «Лестница».
Лихие 90-е также можно назвать нелегким временем для актрисы, ведь работы у нее существенно поубавилось. Тем не менее этот период отмечен ее появлением в таких картинах, как «Ричард Львиное Сердце», «Время нашей жизни», «Барышня-крестьянка», «Рыцарь Кеннет», «Лиза и Элиза» и других фильмах.
Кадр из сериала «Маргоша»
От многих предложений Светлана Аманова просто отказывалась, считая, что выходила на одни подмостки и на одну съемочную площадку с великими людьми и попросту не хотела снижать планку.
Из более поздних работ актрисы — роль мамы Гоши в нашумевшем сериале «Маргоша», сотрудницы ленинградского журнала по имени Любовь в картине «Конец прекрасной эпохи» Станислава Говорухина, журналистки Полины Сергеевны в многосерийной мелодраме «Серафима прекрасная» и многие другие образы.
Личная жизнь
В молодости у Светланы Амановой не было отбоя от поклонников. Письма с признаниями в любви приходили актрисе со всего Советского Союза.
Однако ее мужем стал журналист Павел Гусев, с 1983 года он является главным редактором газеты «Московский комсомолец», с 1991 года Павел Николаевич — председатель Союза журналистов Москвы. А с 2018 года он заслуженный журналист Российской Федерации.
Светлана Аманова признавалась, что примером настоящей любви стали для нее взаимоотношения прабабушки и прадедушки. Она имела аристократическое происхождение, он был красным командиром. Как рассказывала Светлана, прабабушка прошла за своим избранником всю Гражданскую войну, проехала по всем военным городкам. На протяжении всей жизни они жалели, помогали и любили друг друга.
Идеал мужчины, похожего на прадеда, Светлана Аманова увидела в Павле Гусеве. Они познакомились на фестивале молодежи и студентов. Тогда Павел Гусев был еще никому не известным журналистом. Это уже потом он достигнет больших медиавысот. Молодые люди поженились, и вскоре у пары родилась дочь Екатерина.
Но, к сожалению, ничто не вечно под Луной. И спустя семь лет супруги все-таки расстались. Однако тем не менее они сохранили дружеские взаимоотношения и общаются между собой до сих пор.
Светлане Амановой часто задавали вопрос, почему она не пользовалась профессиональными связями мужа. Ведь, чтобы постоянно быть на виду, актрисе необходим пиар. Однако Светлана считала, что и она, и ее родные должны быть самодостаточными.
«Я, как и они, знала, что если рядом кто-то не считает нужным тебя продвигать, содействовать тебе, то просить об этом неловко и даже неприлично. И, как мне кажется, это мое качество муж всегда ценил», — объясняет Светлана свою позицию.
Павел Гусев. Фото: Global Look Press
Екатерина же окончила продюсерский факультет ГИТИСа и сейчас создает свое кино.
Больше Светлана Аманова замуж не выходила. Не потому что всю жизнь хранила верность Павлу Гусеву, просто так складывались обстоятельства. Однако ходили слухи о ее романе с Виталием Соломиным и некоем таинственным мужчиной, с которым актриса встречалась некоторое время, а потом он навсегда уехал за границу. А Светлана Аманова же осталась на Родине, которую не смогла бросить.
Рост и вес
Рост Светланы Амановой — 163 сантиметра, вес — 55 килограммов.
Светлана Аманова сейчас
Недавно Светлана Аманова сыграла одну из главных ролей в сериале «Пока брак не разлучит нас». Эта история о трех женщинах разных поколений — Ольге, Зое Николаевне и Маше, которые должны сплотиться для того, чтобы спасти свою семью, карьеру и любовь. Сейчас кино находится в стадии производства. А это значит, что, возможно, скоро мы увидим актрису на телеэкранах.
Несмотря на обилие ролей, Светлана Аманова всегда считала, что жизнь гораздо шире, чем профессия, и не сводится только к количеству воплощенных образов.
Светлана Аманова в программе «Пусть говорят». Фото: Первый канал
По словам актрисы, она нередко вспоминает, как однажды встретилась со своим любимым писателем Валентином Распутиным. Ведь при поступлении в театральное училище она читала его рассказ «Ия». И ей всегда хотелось сказать спасибо автору, принесшему ей удачу. К счастью, судьба предоставила артистке такую возможность.
Или, например, одним из любимых актеров Амановой является Луи де Фюнес. И придя на работу в Малый театр, Светлана узнала, что актер Владимир Кенигсон озвучивает его.
«Я не могла поверить своему счастью, что могу стоять с ним рядом, что даже могу играть вместе с ним, — поясняет Светлана. — Это намного интереснее, чем думать: сыграла я роли или не сыграла, и сколько их было? Вот что меня греет и впечатляет».
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