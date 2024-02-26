Дочь актеров и лауреат многочисленных наград: как Лора Дерн стала знаменитой

Кто такая Лора Дерн?

Родившаяся в 1967 году в Лос-Анджелесе, Калифорния, Лора Дерн последовала примеру родителей Брюса Дерна и Дайан Лэдд в актерском бизнесе. Она снялась в таких фильмах, как «Маска», «Дикая сердцем» и «Беспутная Роза», прежде чем завоевать широкую аудиторию в блокбастере Стивена Спилберга «Парк юрского периода».

Позже Дерн получила свою первую премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «История о супружестве». Актриса также получила признание за свои телепроекты, получив награды за роли в сериалах HBO «Просветленный» и «Большая маленькая ложь».