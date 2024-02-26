Дочь актеров и лауреат многочисленных наград: как Лора Дерн стала знаменитой

Кто такая Лора Дерн?
Родившаяся в 1967 году в Лос-Анджелесе, Калифорния, Лора Дерн последовала примеру родителей Брюса Дерна и Дайан Лэдд в актерском бизнесе. Она снялась в таких фильмах, как «Маска», «Дикая сердцем» и «Беспутная Роза», прежде чем завоевать широкую аудиторию в блокбастере Стивена Спилберга «Парк юрского периода».
Позже Дерн получила свою первую премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «История о супружестве». Актриса также получила признание за свои телепроекты, получив награды за роли в сериалах HBO «Просветленный» и «Большая маленькая ложь».
Лора Дерн позирует в пресс-зале со своим «Оскаром» за лучшую женскую роль второго плана в фильме «История о супружестве» во время 92-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар» в отеле Loews Hollywood. 9 февраля 2020 года, Голливуд, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Предыстория актерской игры
Лора Элизабет Дерн родилась 10 февраля 1967 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Внучка политика Джорджа Дерна и дочь актеров Брюса Дерна и Дайан Лэдд, Лора Дерн сыграла всех — от гибких инженю до наркоманок. Проучившись один семестр в Университете Южной Калифорнии и всего два дня в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, Дерн поступила в престижный Институт Ли Страсберга для изучения методического актерского мастерства.
Брюс Дерн, Лора Дерн и Дайан Лэдд удостоены звезд на «Аллее славы» в Голливуде. Голливудский бульвар, Голливуд, Калифорния. 1 ноября 2010 г. - Голливуд, Калифорния, США - Фото: Global Look Press
«Лисы», «Маска», «Приятный разговор», «Синий бархат»
После нескольких эпизодических ролей в детстве Дерн получила свою первую главную роль в 1980 году в фильме Адриана Лайна «Лисы». Последующие роли включали «Учителя» (1984) и «Маска» (1985), после чего она удивила зрителей в роли бунтующего подростка, стремящегося испытать сексуальное пробуждение в фильме «Приятный разговор» (1986).
Смелая роль принесла Дерн премию «Новое поколение» от кинокритиков Лос-Анджелеса. В том же году она продвинулась еще дальше к бахроме в фильме Дэвида Линча «Синий бархат».
Кайл Маклахлан и Лора Дерн. Фото: кадр из фильма «Синий бархат» 1986 г.
«Дикие сердцем», «Блуждающая роза»
Дерн вновь объединилась с Линчем в 1990 году для новаторского фильма «Дикие сердцем», сыграв 20-летнего подростка в бегах напротив Николаса Кейджа. В следующем году Дерн появилась со своей матерью в получившем признание критиков фильме «Блуждающая роза» (1991). Ее тонкое исполнение роли трудного подростка привело к номинации на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Лэдд также был номинирован на премию «Оскар», что стало первым случаем, когда команда матери и дочери получила две номинации в одном и том же году.
Николас Кейдж в роли Сейлор Рипли, Лора Дерн в роли Лулы Форчун в фильме «Дикие сердцем» 1990 г. Фото: Global Look Press
«Парк юрского периода», «Форсаж»
В 1993 году Дерн привлекла внимание широкой аудитории как отважная ученая в блокбастере Стивена Спилберга «Парк юрского периода», основанном на одноименной популярной книге Майкла Крайтона. В том же году она получила премию «Золотой глобус» (лучшая женская роль в телевизионном мини-сериале или кинофильме) за свою роль в сериале HBO «Форсаж».
Сцена из фильма Стивена Спилберга из «Парка Юрского периода», 1993 год с Лорой Дерн в роли доктора Элли Сэттлер. Фото: Global Look Press
«Гражданка Рут», «Октябрьское небо», «Папаша и они»
За этим последовало множество ролей, Дерн сыграла обиженную беременную женщину в фильме 1996 года «Гражданка Рут», поддерживающую учительницу средней школы в фильме 1999 года «Октябрьское небо» и члена нетрадиционной семьи из Алабамы в фильме Билли Боба Торнтона «Папаша и они» (2001). Тем временем она получила номинацию на премию «Эмми» за роль в знаковом эпизоде сериала «Эллен» в 1997 году.
«Внутренняя империя», «Пересчет»
Оставаясь постоянным персонажем как на большом, так и на малом экранах, Дерн вернулся в царство динозавров в «Парке Юрского периода III» (2001) и присоединился к Линчу в «Внутренней империи» (2006). В 2009 году Дерн получила еще один «Золотой глобус» (лучшая женская роль второго плана в телесериале, мини-сериале или кинофильме) за роль в телефильме «Пересчет» (2008), в котором она появилась вместе с Кевином Спейси и Денисом Лири.
Актриса Лора Дерн позирует в пресс-зале с наградой за лучшую женскую роль в телевизионной комедии на 69-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус», проходившей в отеле Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, 15 января 2012 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США. - Фото: Global Look Press
«Просветленная»
В 2011 году Дерн получила «Золотой глобус» (лучшая женская роль в телесериале, мюзикле или комедии) за роль в сериале HBO «Просветленная». В дополнение к главной роли главной героини сериала, Эми Джеллико, Дерн была соавтором и исполнительным продюсером сериала (вместе с Майком Уайтом). Дебютировав в октябре 2011 года, сериал получил признание критиков, но имел низкие рейтинги и закончился в 2013 году после двух сезонов.
«Дикая», «С Значит Семья»
Дерн снялась в 2014 году в фильмах «Виноваты звезды» и «Игра на высоте». Она также сыграла преданную, любящую мать в фильме «Дикая», экранизации знаменитых мемуаров Шерил Страйд с Риз Уизерспун в главной роли, за который она получила свою вторую номинацию на премию «Оскар». Переключив передачу, в следующем году она взяла на себя роль закадрового голоса в мультсериале «С Значит Семья».
Лора Дерн в роли Бобби и Риз Уизерспун в роли Шерил Стрэйд в фильме «Дикая» 2014 г. Фото: Global Look Press
«Большая маленькая ложь», «Твин Пикс», «Звездные войны: Последние джедаи»
В 2017 году Дерн воссоединилась с Уизерспун в сериале HBO «Большая маленькая ложь». Ей удалось выделиться, несмотря на присутствие Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли и других выдающихся актеров, заработав премии «Эмми» и «Золотой глобус» за роль волевой Ренаты Кляйн. В том же году Дерн присоединился к возрождению культового классического сериала «Твин Пикс» и появился в качестве союзника культовой принцессы Леи в «Звездных войнах: Последние джедаи».
Лора Дерн, Дэвид Линч, Кайл Маклахлан. Премьера сериала «Твин Пикс» канала Showtime состоялась в театре The Ace Hotel в Лос-Анджелесе. 19 мая 2017 г. – Лос-Анджелес, Калифорния – Фото: Global Look Press
«История о супружестве», «Маленькие женщины»
Затем актриса снялась в небольших ролях в таких фильмах, как «Рассказ», «Испытание огнем» и Джей Ти Лерой, премьеры которых состоялись на фестивалях 2018 года, прежде чем присоединиться к Лиаму Нисону в мрачной комедии «Снегоуборщик» в 2019 году.
Позже в том же году она сыграла заметную роль второго плана в фильме Ноя Баумбаха «История о супружестве», за которую получила еще один «Золотой глобус» и свою первую премию «Оскар», а также появилась в роли Марми Марч в экранизации «Маленьких женщин» Греты Гервиг.
Лора Дерн в роли Норы Фэншоу, Скарлетт Йоханссон в роли Николь в фильме «История о супружестве» 2019 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Дерн вышла замуж за музыканта Бена Харпера 23 декабря 2005 года. У пары было двое детей, сын Эллери Уокер и дочь Джая, до развода в 2010 году.
Актриса ранее была помолвлена с другими актерами — Торнтоном и Джеффом Голдблюмом, а также имела связи со знаменитостями, такими как Кейдж и Кайл Маклахлан.
Джая Харпер с мамой Лорой Дерн на 2-м гала-вечере Академии в музее кино, Лос-Анджелес, 15 октября 2022 года. Фото: Global Look Press