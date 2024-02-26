Инноватор и пионер автомобилестроения: кто такой Генри Форд

Кем был Генри Форд?
Американский предприниматель Генри Форд известен прежде всего как создатель автомобиля модели Т в 1908 году, а также как новатор, усовершенствовавший конвейерное производство. Его нововведение стало настоящим прорывом в автомобильной индустрии и позволило Форду продавать миллионы автомобилей. Это сделало Форда не только успешным бизнесменом, но и влиятельным лидером в своей области.
Несмотря на то что компания Ford утратила доминирующее положение на современном рынке, ее наследие продолжает жить в других технологических разработках и в том влиянии, которое она оказала на трудовые ресурсы и инфраструктуру Америки. В целом Генри Форда можно считать ключевой фигурой в развитии экономики Америки на раннем этапе и одним из самых успешных предпринимателей в истории страны.
Генри Форд сидит за рулем изобретенного им «автомобильного катка», 1908 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и образование
Генри Форд родился 30 июля 1863 года в фермерской семье в округе Уэйн недалеко от Дирбоурна, Мичиган, США. С ранних лет он проявлял интерес к технике и механике. В возрасте 13 лет отец подарил ему карманные часы. Форд с легкостью разобрал и собрал их вновь, поразив своих друзей и соседей. Они начали обращаться к нему за помощью в ремонте своих часов.
Оставив ферму в 16-летнем возрасте, Форд отправился в Детройт, где обучался на машиниста. В течение этого времени он получил навыки работы с паровыми двигателями, а также изучил основы бухгалтерского учета. В 1888 году он женился на Кларе Брайант, и у них родился сын Эдсель в 1893 году.
Генри Форд, американский автопроизводитель, со своим сыном Эдселем, около 1920 года. В период с 1908 по 1928 год было произведено пятнадцать миллионов автомобилей модели Т. Эдсел был президентом Ford Motor Company с 1919 года до своей смерти в 1943 году. Фото: Global Look Press
Изобретения
В 1890-х годах Генри Форд начал свою карьеру в качестве инженера в Детройтской компании Эдисона, где быстро поднялся по служебной лестнице благодаря своим природным талантам, став главным инженером к 1893 году. Параллельно с работой он разрабатывал планы создания автомобиля, работающего без помощи лошадей. В 1892 году он построил свой первый самодельный бензиновый багги, оснащенный двухцилиндровым двигателем и мощностью в четыре лошадиных силы.
Спустя четыре года, в 1896 году, он представил первую модель своего автомобиля — квадрицикла Ford. Во время одной из встреч с руководством компании Edison, Форд поделился своими планами создания автомобиля с Томасом Эдисоном, который, вдохновившись его идеей, предложил создать новую, улучшенную версию автомобиля.
Предприниматель Генри Форд поздравляет изобретателя Томаса А. Эдисона с его 80-летием, которое Эдисон, как и каждый день, проводил в своих лабораториях., 11 февраля 1927 г. Фото: Global Look Press
Ford Motor Company
К 1898 году Генри Форд получил свой первый патент на конструкцию карбюратора для двигателя внутреннего сгорания. Вдохновленный успехом, он привлек инвестиции для создания третьей модели своего автомобиля и в 1899 году покинул компанию Edison Illuminating, чтобы полностью сосредоточиться на автомобилестроении. После нескольких лет экспериментов и создания новых моделей, Форд основал Ford Motor Company в 1903 году, которая стала основой его успеха и наследия.
71-летний Генри Форд сидит в первом автомобиле Ford. Его сын Эдсел Форд стоит рядом с новой моделью, 17 июня 1933 года. Фото: Global Look Press
Модель T
В 1908 году компания Ford представила свою первую массовую модель автомобиля — Model T. Этот автомобиль, также известный как «Жестяная Лиззи», быстро завоевал популярность среди американцев благодаря своей прочности, надежности и доступности. Использование сборочного конвейера позволило значительно снизить стоимость производства и ремонта автомобилей, что способствовало быстрому росту популярности Model T.
К 1918 году почти половина всех автомобилей в Америке была Model T. В 1927 году Ford представил новую модель — модель A, которая также стала очень успешной. Благодаря этим достижениям, Ford Motor Company стала одним из крупнейших производителей автомобилей в мире.
Генри Форд в двадцатимиллионном автомобиле Ford Motor Company. Это «Модель А». 1931 г. Фото: Global Look Press
Сборочная линия Генри Форда
В 1913 году Генри Форд представил революционное нововведение — движущийся сборочный конвейер, который значительно сократил время сборки автомобиля. Благодаря этому стоимость Model T снизилась с 850 долларов в 1908 году до всего лишь 310 долларов в 1926 году. В том же году Форд установил минимальную заработную плату на уровне 5 долларов в день (около 110 долларов по текущему курсу), чтобы удержать лучших сотрудников и стимулировать их лояльность к компании.
Эта идея стала основой для его видения производства доступного автомобиля, который будет собираться квалифицированными работниками с регулярной оплатой и пятидневной рабочей неделей, что впоследствии стало революцией в автомобильной промышленности и экономике в целом.
Статья в журнале о Генри Форде и автомобильной промышленности Детройта; 1920 год. Фото: Global Look Press
Философия и филантропия
Форд был ярым пацифистом и выступал против Первой мировой войны, даже финансируя отправку корабля мира в Европу. Позже, в 1936 году, Форд и его семья основали Фонд Форда для предоставления постоянных грантов на исследования, образование и разработки.
В бизнесе Форд предлагал распределение прибыли отдельным сотрудникам, которые оставались в компании в течение шести месяцев и, что наиболее важно, вели свою жизнь респектабельно.
В то же время социальный отдел компании изучал употребление алкоголя, азартные игры и другие непристойные действия сотрудника, чтобы определить право на участие.
Генри Форд закладывает фундамент завода Форда в Кельне, 2 октября 1930 года. Фото: Global Look Press
Смерть
Форд умер 7 апреля 1947 года от кровоизлияния в мозг в возрасте 83 лет недалеко от своего поместья в Дирборне, Фэр-Лейн.
Три поколения династии Фордов в Нью-Йорке: Генри Форд, его сын Эдсел Форд и его внук Генри Форд II на Всемирной выставке, 1939 год. Фото: Global Look Press
Музей Генри Форда
Форд был страстным коллекционером Americana, проявлявшим особый интерес к технологическим инновациям и жизни простых людей: фермеров, фабричных рабочих, владельцев магазинов и деловых людей. Он решил создать место, где можно было бы отмечать их жизни и интересы.
Музей Генри Форда, открытый в 1933 году в Дирборне, штат Мичиган, демонстрирует тысячи предметов, собранных Фордом, и множество более поздних дополнений, таких как часы, винермобиль Оскара Майера, президентские лимузины и другие экспонаты.
Также в обширном открытом комплексе Greenfield Village представлены действующие железнодорожные карусели и паровозы, магазин велосипедов братьев Райт, точная копия лаборатории Томаса Эдисона в Менло-Парке и место рождения Форда, перенесенное в другое место.
Видение музея Фордом было сформулировано следующим образом:
«Когда мы закончим, мы воспроизведем американскую жизнь такой, какой она была; и это, я думаю, лучший способ сохранить хотя бы часть нашей истории и традиций».
Автомобиль Ford Model T 1909 года в Музее американских инноваций Генри Форда в Детройте, США. 23 июня 2017 г. Фото: Global Look Press