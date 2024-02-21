Пела в группе у Матвиенко, сыграла Таню в «Универе»: как Валентина Рубцова стала звездой сцены, эстрады и кино

Валентина Павловна Рубцова появилась на свет 3 октября 1977 года в Макеевке в многодетной семье донецкого шахтера и учительницы, по национальности русская. Она стала третьим ребенком, всего детей было пятеро. Но родной отец ребятишек не воспитывал, так как родители развелись, мама повторно вышла замуж.
Дедушка по маминой линии был главным режиссером театра местной самодеятельности, и маленькая Валя часто бывала у него на работе. И очень рано стала мечтать о профессии актрисы. С трех лет устраивала родным концерты, пела песни дома и в детском саду.
Юная Валентина Рубцова с товарищем в театральной студии Макеевки. Фото: соцсети В.Рубцовой
Затем с шести лет Валя стала заниматься в цирковой студии акробатикой, достигла больших успехов, выступала на соревнованиях и в 10 лет стала чемпионкой Макеевки и КМС по спортивной гимнастике. Параллельно занималась в театральной студии «Штрих» Макеевского Дворца пионеров и готовилась к поступлению в профильный вуз Москвы.
Но после выпускного уехать в столицу не получилось – Рубцова попала в ДТП и долго восстанавливалась. Ее пригласил на работу Донецкий ТЮЗ, и девушка не раздумывая согласилась
Валентина Рубцова работала в Донецком ТЮЗе. Фото: соцсети В.Рубцовой
Начало карьеры
В ТЮЗе Рубцова проработала год, сыграла в двух спектаклях – «Маскарад», «Два клена». И еще больше загорелась желанием стать профессиональной актрисой. В 1996 году она поехала в столицу и смогла стать студенткой ГИТИС, правда, платно. В многодетной семье денег не было, в итоге помог мамин начальник.
Музыка
Прежде чем прославиться на телевидении, Рубцова стала певицей. Это было время студенчества, девушка искала подработку. И ее подруга наткнулась на объявление о кастинге в группу, которую набирал продюсерский центр Игоря Матвиенко.
Валентина Рубцова с Игорем Матвиенко. Фото: соцсети В.Рубцовой
Рубцова не пошла бы ни за что, но подруга уговорила. Скорее, в качестве группы поддержки Валентина пришла на просмотр, пела и танцевала, не рассчитывая ни на что. Однако бесстрашие и задор брюнетки покорили организаторов. Рост 157 см и вес 45 кг тоже никого не смутили – длинноногих блондинок там специально не выискивали.
Валентина Рубцова 4 года пела в группе "Девочки". Фото: соцсети В.Рубцовой
И через месяц после кастинга Рубцовой позвонили и сообщили, что она принята в группу «Девочки», где, к слову, начинала свою карьеру Ирина Дубцова. Валентина выступала с коллективом с 1999 по 2003 году, хитами группы стали такие композиции, как «Ведь я такая красивая сегодня» и «Говорила мама». Альбом «не надо жу-жу» вышел в 2002 году.
Валентина Рубцова в клипе "Я такая красивая сегодня". Кадр из клипа
А продюсер группы помог своей подопечной перевестись на бюджетное отделение, когда той снова понадобились деньги на обучение. Правда, Рубцовой пришлось серьезно постараться - закрыть сессию вовремя и на одни «пятерки».
Коллектив распался в 2003 году, и Рубцова, уже с дипломом ГИТИСа в кармане, принялась искать работу. Ей повезло попасть в мюзикл «12 стульев» - успешно прошла пробы и получила контракт на год. А потом – следующая музыкальная постановка «Кошки» обеспечила ее работой на 2 года.
Кинокарьера
Сниматься в кино Рубцова начала с 2004 года. Сначала это были эпизоды в сериалах «Ландыш серебристый», «Холостяки», «Аэропорт». Но звездный час пробил для Рубцовой, когда на ТНТ она сыграла студентку Таню Архипову в сериале «Универ» в 2008 году.
Валентина Рубцова в сериале "Универ" с Марией Кожевниковой. Кадр из сериала
На Рубцову и других актеров ситкома обрушилась настоящая слава. По завершении проекта создатели сняли продолжение – «Универ. Новая общага», ввели новых героев. А лав стори Тани Архиповой и сына олигарха Саши Сергеева получила еще и собственный сериал.
Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян на съемках сериала "Универ". Фото: соцсети В.Рубцовой
Свадьба, рождение первенца, переезд и другие житейские истории Архиповой и Сергеева поклонники уже смотрели в сериале «СашаТаня». На экраны спин-офф вышел в 2013 году и продолжается до сих пор.
Валентина Рубцова и Андрей Гайдулян в сериале "СашаТаня". Кадр из сериала
И если от «Универа» Рубцова очень сильно уставала, как рассказывала в интервью Вячеславу Манучарову, доходило даже до конфликтов с Марией Кожевниковой, то в семейной комедии она ценит комфортную атмосферу на съемочной площадке и уверяет, что нисколько не надоело работать с одними и теми же людьми на протяжении 10 лет.
Личная жизнь
В личной жизни Рубцовой, как и у ее героини, все давно налажено. Актриса замужем за бизнесменом Артуром Мартиросяном, с которым познакомилась еще в далеком 2001 году. Она зацепила будущего мужа тем, что появилась на премьере фильма не как все, нарядной и напомаженной, а в спортивном костюме.
Валентина Рубцова с мужем Артуром Мартиросяном тогда и сейчас. Фото: соцсети В.Рубцовой
Роман с Мартиросяном длился 8 лет, свадьбу пара сыграла в 2009 году. В том же году Рубцова получила российское гражданство. А в 2011-м стала мамой – родилась дочка София.
Валентина Рубцова скрывает лицо дочки Софьи до сих пор. Фото: соцсети В.Рубцовой
Карьера сегодня
В 2023 году спин-офф «СашаТаня» отпраздновал 10-летие. И тем самым установил рекорд, о чем официально была внесена запись в Книгу рекордов России. В новом сезоне ситкома в 2024 году в семействе Сергеевых случилось пополнение, причем, сразу двойней.
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