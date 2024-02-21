Пела в группе у Матвиенко, сыграла Таню в «Универе»: как Валентина Рубцова стала звездой сцены, эстрады и кино

Валентина Павловна Рубцова появилась на свет 3 октября 1977 года в Макеевке в многодетной семье донецкого шахтера и учительницы, по национальности русская. Она стала третьим ребенком, всего детей было пятеро. Но родной отец ребятишек не воспитывал, так как родители развелись, мама повторно вышла замуж.

Дедушка по маминой линии был главным режиссером театра местной самодеятельности, и маленькая Валя часто бывала у него на работе. И очень рано стала мечтать о профессии актрисы. С трех лет устраивала родным концерты, пела песни дома и в детском саду.