Почему внучка называла актрису Александру Назарову мамой: жизнь бабы Нади из «Моей прекрасной няни»

Детство и юность

Александра Назарова появилась на свет 17 июля 1940 года в семье артистов. Отец будущей знаменитости Иван Дмитриевич Назаров стал заслуженным артистом, а мама играла в театре и много времени уделяла работе.

Когда будущей актрисе исполнился год, началась война. Отец в это время как раз находился на гастролях по Дальнему Востоку. Мама сумела прорваться сквозь кольцо блокады и вывезли маленькую Сашу во Владивосток, где их ждал глава семьи. Мама Александры стала играть в местной театральной труппе.

После победы семейство вернулось на родину, но их квартиру уже занял чиновник, которого так и не удалось выгнать. Долго пришлось ютиться в коммуналке.

Родители не хотели, чтобы дочь повторила их путь, но талантливая юница не видела иной судьбы для себя. Она приняла решение поступить в Ленинградский театральный институт им. Островского, где ее педагогом стал Борис Зон.

Приехав в Москву и увидев постановку Анатолия Эфроса, Назарова задалась целью работать только с ним. Режиссер стал доверять Александре небольшие роли, но она была рада и этому.

Через три года постановщик ушел «Ленком» и не смог взять с собой всех артистов. Тогда Назарова перешла в Драматический театр имени Марии Николаевны Ермоловой, где и трудилась почти 55 лет.