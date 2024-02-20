Почему внучка называла актрису Александру Назарову мамой: жизнь бабы Нади из «Моей прекрасной няни»

Детство и юность
Александра Назарова появилась на свет 17 июля 1940 года в семье артистов. Отец будущей знаменитости Иван Дмитриевич Назаров стал заслуженным артистом, а мама играла в театре и много времени уделяла работе.
Когда будущей актрисе исполнился год, началась война. Отец в это время как раз находился на гастролях по Дальнему Востоку. Мама сумела прорваться сквозь кольцо блокады и вывезли маленькую Сашу во Владивосток, где их ждал глава семьи. Мама Александры стала играть в местной театральной труппе.
После победы семейство вернулось на родину, но их квартиру уже занял чиновник, которого так и не удалось выгнать. Долго пришлось ютиться в коммуналке.
Родители не хотели, чтобы дочь повторила их путь, но талантливая юница не видела иной судьбы для себя. Она приняла решение поступить в Ленинградский театральный институт им. Островского, где ее педагогом стал Борис Зон.
Приехав в Москву и увидев постановку Анатолия Эфроса, Назарова задалась целью работать только с ним. Режиссер стал доверять Александре небольшие роли, но она была рада и этому.
Через три года постановщик ушел «Ленком» и не смог взять с собой всех артистов. Тогда Назарова перешла в Драматический театр имени Марии Николаевны Ермоловой, где и трудилась почти 55 лет.
Александра Назарова выросла в семье артистов. Фото: соцсети
Советский кинематограф
Во время учебы, ближе к окончанию, Александра впервые появилась в кино. Она сыграла школьницу Надю Брагину в фильме «А если это любовь?».
В 1968-м зрители снова увидели Назарову в картине «Софья Перовская», где актриса воплотила образ дочери генерал-губернатора Санкт-Петербурга, которую казнили за организацию убийства императора Александра II.
Затем Александра сыграла учительницу литературы в ТВ-проекте «Мелодия на два голоса».
После этого знаменитость снялась в приключенческой драме «Колыбельная для брата», которая была удостоена спецприза жюри на фестивале молодых кинематографистов Москвы.
В картине «Любимая» Назарова сыграла главную роль. Фото: кадр из фильма «Любимая»
Современное кино
Но самая большая популярность настигла актрису, когда ей исполнилось 60 лет. Именно после этого она приняла участие в проекте «Моя прекрасная няня». Сначала баба Надя должна была появиться в одном эпизоде, но специально для Назаровой роль расширили.
После выхода сериала на экраны актрису стали узнавать на улице. Она и раньше была широко знаменита, но преимущественно в театральных кругах. Теперь же публика знала Александру и благодаря кинематографу.
Александра Назарова стала знаменитой после выхода на экраны сериала «Моя прекрасная няня». Фото: кадр из сериала «Моя прекрасная няня»
В 2011-м народная любимица выступила во второстепенной роли Беллы в проекте «Краткий курс счастливой жизни». Шоу даже попало в список «15 лучших российских сериалов XXI века».
Александра Ивановна также пробовала себя как актриса озвучивания. Ее голос можно услышать в фильме «Интерстеллар».
Назарова не отказалась от участия в сериале «Как я стал русским», который стал успешным, но особой популярности достиг в Китае, где был сравним с «Игрой престолов».
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Александра Назарова появилась в 3-й части сериала «Глухарь». Фото: кадр из сериала «Глухарь-3»
Личная жизнь
Личная жизнь любимицы зрителей была достаточно непростой, насыщенной и интересной. Она дважды побывала замужем.
Первым супругом стал оператор Юрий Приходько. Актрисе пришлось делить жилплощадь вместе с мамой и бабушкой мужа. Некоторое время спустя Александра влюбилась в другого. Его тоже звали Юрий, но он работал в медицине — врачом-реаниматологом.
С мужем расставались тяжело. Да и второй брак оказался неудачным. У пары родился сын Дима, а когда ему исполнилось два года семья распалась. Через пять лет бывший избранник Назаровой эмигрировал в Германию.
Отсутствие отца и сложные годы распада Советского Союза, во время которых рос парень, сыграли свою роль. Дмитрий так и не смог найти свое предназначение и умер в 41 год.
Незадолго до своего ухода сын актрисы успел жениться на девушке и увидеть дочь, которую назвали в честь бабушки — Сашей. Из-за неблагоприятных обстоятельств девочка оказалась в детском доме, но знаменитая родственница смогла забрать ее через пару месяцев, и они жили вдвоем. Девочка называла актрису мамой.
Александра Назарова в сериале «Как я стал русским», который стал особенно популярен в Китае. Фото: кадр из фильма «Как я стал русским»
Смерть
Актриса Александра Назарова покинула этот мир 20 августа 2019 года на 80-м году жизни.
Причиной смерти стала полиорганная недостаточность.
Похоронили артистку 24 августа на Троекуровском кладбище. Все свое имущество звезда завещала внучке, опекунами которой стали родственники ее отца.
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