«Ему приходилось «поручкаться» со многими знаменитостями»: хозяин медведя с фотосессии певицы Максим рассказал о своем питомце

Результатом необычной фотосессии с настоящим медведем недавно поделилась певица Максим на своей странице в соцсетях. Часть поклонников знаменитости были чрезмерно удивлены ее смелостью, а другие набросились на звезду с критикой, осуждая такое поведение.
Знаменитый Степа
Оказалось, Максим знакома с медведем по имени Степа уже несколько лет. Он снимался в ее клипе «Мои секреты» в 2018 году. Известно, что мишка почти с рождения привык к людям, живет на подмосковной базе и часто участвует в подобных фотосессиях.
Teleprogramme.pro удалось связаться с хозяином медведя и узнать, действительно ли он так безопасен, как уверяет нас певица.
Певица Максим поделилась снимками с медведем. Фото: соцсети певицы Максим
Юрий, хозяин медведя, рассказал, что Степану 31 год, у него отличные для этих лет зубы. Сейчас он спокойно доживает свою старость на пенсии.
«Степа уже очень пожилой. Ему, если перевести на наш человеческий возраст - 93 года. Он снялся в 36 фильмах. Отработал еще и артистом в цирке, объездил полмира, то есть жизнь у него была бурная. Он родился в зоопарке города Санкт-Петербурга».
Юрий добавил, что в дикой природе медведь никогда не жил.
«Съемки фотосессии проходили в лесу, и он имел полную возможность гулять по лесу без всяких вольеров и заграждений и всегда возвращался к нам. У него никакого желания уходить в лес не было».
Степану нравится общаться с людьми, и это не доставляет ему никакого дискомфорта.
«Старые друзья приезжают, обнимают его, кормят. Он вообще любит людей, и ему приходилось «поручкаться» со многими знаменитостями».
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Медведь Степа много раз снимался в кино. Фото: кадр из фильма «Елки 1914»
Юрий уверен, что критикуют такое только те, кто ничего не знает про животных. Кроме того, хозяин Степы пояснил, что для того, чтобы вот так можно было с животным общаться на «ты», человек должен быть рядом 24 часа в сутки, без выходных
«Нужно всю жизнь положить на то, чтобы он чувствовал в тебе опору и надежду, доверял всем людям. Нельзя никогда его обманывать, предавать, обижать, потому что они очень злопамятные, всегда помнят обиды».
Юрий занимается медведями уже более 35 лет и не понаслышке знает особенности их характера и дрессуры. По его мнению, жестокость здесь не приемлема, а нужно действовать через добро и ласку.
В Сети критикуют фото певицы Максим. Фото: соцсети певицы Максим
Критика в соцсетях
Однако многие подписчики певицы, увидев снимки, принялись бурно обсуждать и осуждать подобные съемки, называя это издевательством над животными.
Вlack Dahlia: «Вот смотрю и думаю - зачем не только Максим, но и многие люди лезут фотографироваться рядом с животными - и в зоопарках, и в цирке, и на пляже. Ну ладно на фоне животного, но зачем его трогать, играть в обнимашки. Я даже не про то, что может быть опасно, а про то, что ну нравится тебе животное, птица - сфоткай на память, что ты там был, что своими глазами видел, зачем именно вот как Максим близость изображать?»
Вlack Dahlia: «В современном мире подобные фотосессии с животными - просто фу. Хочешь ты, Максим, показать свою любовь к животным и единение с ними - езжай в приют для животных с кормом и лекарствами».
domomu4itelnica: «Полуголая Максим в лапах медведя? Что за кринж? Что хотели сказать этой глупой фотосессией? Жалко только Мишку».
Anna-Five: «А в чем смелость-то, медведь прирученный, да еще и без зубов, жаль его, глаза у него грустные, но мишка красивый».
Певица Максим устроила фотосессию на тему дикой природы. Фото: Global Look Press
ВетерВетер: «Отвратительно. Животные для этих фотосессий обколоты успокоительным. Помимо выдранных зубов, неуважаемая Максим, у него еще когти есть. Да и просто в одной лапе сил больше, чем во всей великой певице. Так что, естественно, никто не пускает людей обниматься с диким животным».
Thanks: «Никогда не пойму фотосессий с животными или аренду животных на праздник».
Vinchenza: «Мне просто очень жалко медведя. На Максим фиолетово. Но, боюсь, теперь многие ринуться мучить бедного медведя подобными фотосессиями. Показывать «отвагу».
Дина: «А медведь спать не должен? Ну и главный вопрос: зачем?!»
Dzihiko: «У медведей отсутствует мимика. Поэтому человек никогда не поймет его эмоцию в моменте. Один взмах лапой и скальпа у Максим не будет. Неважно, сколько ему лет. Мой вариант – глупость».
Певицу заподозрили в фотошопе. Фото: соцсети певицы Максим
Кто-то уверен, что певица всех обманула и просто опубликовала снимки, выполненные с помощью программы Photoshop.
averi0607: «У меня два варианта: «слабоумие и отвага» либо монтаж?»
Magoska: «Вообще сплошной фотошоп! Причем не только мадам в исподнем, но и сам Миша, фон на заднем плане не настоящий! Может медведь и спокойный сам по себе, но съемки раздельные и просто совмещенные. Причем порода у него - помесь белого с бурым. Сейчас из-за таяния арктических льдов, белые медведи стали адаптироваться к лесным зонам и смешиваться с бурыми. А уж белые мишки приручению не подлежат и уж точно лобызаться с чужими не будут! И качество фотошопа дешевое!»