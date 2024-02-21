«Ему приходилось «поручкаться» со многими знаменитостями»: хозяин медведя с фотосессии певицы Максим рассказал о своем питомце

Результатом необычной фотосессии с настоящим медведем недавно поделилась певица Максим на своей странице в соцсетях. Часть поклонников знаменитости были чрезмерно удивлены ее смелостью, а другие набросились на звезду с критикой, осуждая такое поведение.

Знаменитый Степа

Оказалось, Максим знакома с медведем по имени Степа уже несколько лет. Он снимался в ее клипе «Мои секреты» в 2018 году. Известно, что мишка почти с рождения привык к людям, живет на подмосковной базе и часто участвует в подобных фотосессиях.

Teleprogramme.pro удалось связаться с хозяином медведя и узнать, действительно ли он так безопасен, как уверяет нас певица.