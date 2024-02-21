Раскрыта тайна Яна Френкеля: автор песни «Журавли» умер не в 68 лет, как писали, а в 63

Трудно найти более многогранного человека, чем Ян Френкель. Советский композитор-песенник, певец, скрипач, пианист, гитарист, актер является Народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии СССР.
А его песня «Журавли», которая была посвящена воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, навсегда стала символом скорби по уходящим бойцам. И не важно в какие годы эта беда случается.
Ян Френкель сам прошел войну, но умереть ему пришлось в мирное время от рака легких.
Детство и юность
Ян Абрамович Френкель родился в Киеве в простой еврейской семье. Мама Нехума Нухимовна (на русский лад – Нина Наумовна) Дымерец зарабатывала на хлеб швейным делом, а папа Абрам Натанович был парикмахером. Однако на свадьбах и праздниках он превращался в веселого скрипача. Ловко владея инструментом, он заводил всех гостей вокруг.
Именно Абрам Натанович привил своему сыну любовь к искусству, показал, какое счастье может дарить людям музыка и артистизм.
Кроме Яна в семье Френкелей подрастало еще четверо детей. Мальчиков было двое, а девочек три.
Старшие сестренки взяли заботу о подрастающих пацанах и с удовольствием учили их грамоте. А отец дал детям музыкальное образование, позволил овладеть скрипкой.
В 4 годика Ян уже сносно играл на этом традиционном еврейском инструменте. К занятиям с сыном Абрам Френкель подходил серьезно – обучение проходило по книге Леопольда Ауэра «Моя школа игры на скрипке».
Абрам Френкель заметил в подрастающем сыне не просто любовь к еврейской скрипке, а истинный музыкальный талант и в 1934 году отдал его в музыкальную школу-интернат при Киевской государственной консерватории. Это действительно редкий шанс, который выпадает не каждому ребенку из рабочей семьи.
Ян Френкель в детстве. Стоп-кадр: youtube.com/@ai.pictures9266
Уже через 4 года в 1938 году Ян Френкель поступил в Киевскую консерваторию имени Чайковского. По классу скрипки он учился у Якова Магазинера, а по классу композиции у Бориса Лятошинского.
С началом войны в 1941 году Ян Френкель сделал осознанный выбор, который можно назвать героическим. Несмотря на явные успехи в консерватории, он бросил ее и поступил в Оренбургское зенитное училище, подрабатывая во время обучения игрой на скрипке в оркестре кинотеатра «Аврора».
Музыкант на войне
Чтобы Френкеля взяли в военное училище, он пошел на хитрость – изменил документы, приписав себе лишние 5 лет. На самом деле композитор родился в 1925 году, но официально считается, что в 1920 году.
В учебном заведении ни у кого не возникло вопросов – парень был великолепно сложен, ростом 185 см. Готовый солдат!
Уже через год по окончании училища Ян отправился воевать с фашистами. И пробыл на передовой фронта до 1943 года пока не получил серьезное ранение.
Но даже после этого Ян Френкель не покинул поле боя, оставшись в рядах Советской Армии в качестве фронтового артиста в местном театре.
Он поднимал дух советским солдатам и офицерам игрой на аккордеоне, скрипке и рояле, сочинял и исполнял песни. Знакомая многим военная композиция Френкеля «Шел пилот по переулку» была создана автором как раз в данное время.
Ян Френкель. Стоп-кадр: youtube.com/@ai.pictures9266
Расцвет карьеры Френкеля
Когда война окончилась, Ян Френкель перебрался в Москву, решив, что будет продолжать свой путь в качестве артиста.
Он поселился в крохотной комнате обычной советской коммуналки, где и творил свои произведения. Талантливый композитор и аранжировщик быстро смог найти друзей и коллег среди музыкальной элиты того времени. Он начал сотрудничать с Михаилом Таничем, Робертом Рождественским, Константином Ваншенкиным, Инной Гофф.
И когда его вдруг посещало вдохновение он бежал к телефону, звонил кому-то из них или другим коллегам и начинал напевать прямо в трубку, требуя комментария. Соседи не были в восторге от такого творчества в их общем коридоре, чужие дети мешали своей возней и криками, но Яна Френкеля это мало смущало.
Именно в такой обстановке родились такие незабываемые композиции, как «Кто-то теряет, кто-то находит», «Калина красная», «Я спешу, извините меня» и другие.
В 70-е годы Френкель громко заявил о себе, когда выиграл конкурс на новую оркестровую версию гимна Советского Союза.
Помимо композиторского таланта Ян Френкель проявил себя и в качестве гениального аранжировщика. Он мог подать мелодии в такой обработке, что они начинали щекотать нервы любого человека, запоминаться буквально с первых нот и оставаться в сердцах слушателей навсегда.
Режиссеры бились за право поработать с Яном Френкелем и были готовы на все, чтобы он помог им сделать из обычных саундтреков в суперхиты.
Ян Френкель на встрече с поклонниками. Фото: Global Look Press
Ян Френкель и песня «Журавли»
Безусловно, песня «Журавли» - одна из самых легендарных в творчестве Яна Френкеля. Стала она знаковой и для Марка Бернеса, который, исполнив ее, ушел из жизни буквально через месяц, громко завершив свою творческую биографию.
Композиция была написана в 1968 году на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева. Советские люди так полюбили это произведение, что чуть не накликали беду на талантливого композитора. Известно, что в Политбюро ЦК КПСС в то время поступила анонимка с просьбой разобраться с Френкелем и его песней. Слишком частое ее исполнение показалось слишком опасным доносителю, особенно, если учесть национальность знаменитости.
Однако в дело вмешался лично Леонид Брежнев и про жалобу просто забыли.
Работа в кино
Ян Френкель написал множество мелодий для советских фильмов. Его работы звучат в таких картинах, как «Новые приключения неуловимых», «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», «Анискин и Фантомас», «Приключения желтого чемоданчика», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Белые росы» и многих-многих других.
Вместе с тем он не смог удержаться, чтобы не сняться в нескольких лентах как актер. Дебютировал Ян Френкель в 1968 году в фильме «Новые приключения неуловимых», представ в роли скрипача.
Ян Френкель в фильме «Новые приключения неуловимых» в роли скрипача. Фото: стоп-кадр/ 1968 год/ режиссер Эдмонд Кеосаян
Через год артист появился в киноработе Ильи Фрэза «Приключения желтого чемоданчика», ставшей серебряным призером XXII Международного Венецианского кинофестиваля фильмов для детей и юношества.
И, пожалуй, одной из самых ярких ролей, которые могли оценить советские зрители, стал образ официанта Луи в фильме «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».
Личная жизнь
Талантливый, статный, высокий Ян Френкель, безусловно, обращал на себя внимание женщин. Но, к их разочарованию, он оказался примерным семьянином, который прожил с одной женщиной всю свою жизнь.
Со своей будущей супругой Наталией Лорис-Меликовой Ян Френкель встретился еще совсем юным, во время войны. Они прожили счастливую жизнь, уважая традиционные семейные ценности.
Наталия Лорис-Меликова подарила мужу дочь Нину. Поначалу все вместе они жили в маленькой комнате коммунальной квартиры и только потом смогли перебраться в более комфортабельное жилье.
Дочка Яна Френкеля в настоящий момент поживает в Италии, своего сына она назвала в честь папы Яном. Вместе с именем внук композитора унаследовал от него музыкальный талант, он тоже профессионально занимается написанием песен, руководит объединенным джазово-духовым оркестром Академии береговой охраны США.
Ян Френкель с дочкой. Стоп-кадр: youtube.com/@ai.pictures9266
Смерть Яна Френкеля
Рак легких у Яна Френкеля обнаружили в конце 80-х годов. Поначалу композитор отчаянно боролся с недугом, а потом понял, что это делать уже бесполезно. И вместе с семьей перебрался поближе к морю в Ригу, чтобы прожить оставшиеся мгновения в красивом спокойном месте.
В 1989 году Яна Френкеля не стало. По документам ему было 68 лет, хотя на самом деле всего 63, поскольку в юности он изменил дату своего рождения.
Похоронили народного артиста на Новодевичьем кладбище.
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