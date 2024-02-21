Раскрыта тайна Яна Френкеля: автор песни «Журавли» умер не в 68 лет, как писали, а в 63

Трудно найти более многогранного человека, чем Ян Френкель. Советский композитор-песенник, певец, скрипач, пианист, гитарист, актер является Народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии СССР.

А его песня «Журавли», которая была посвящена воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, навсегда стала символом скорби по уходящим бойцам. И не важно в какие годы эта беда случается.

Ян Френкель сам прошел войну, но умереть ему пришлось в мирное время от рака легких.

Детство и юность

Ян Абрамович Френкель родился в Киеве в простой еврейской семье. Мама Нехума Нухимовна (на русский лад – Нина Наумовна) Дымерец зарабатывала на хлеб швейным делом, а папа Абрам Натанович был парикмахером. Однако на свадьбах и праздниках он превращался в веселого скрипача. Ловко владея инструментом, он заводил всех гостей вокруг.

Именно Абрам Натанович привил своему сыну любовь к искусству, показал, какое счастье может дарить людям музыка и артистизм.

Кроме Яна в семье Френкелей подрастало еще четверо детей. Мальчиков было двое, а девочек три.

Старшие сестренки взяли заботу о подрастающих пацанах и с удовольствием учили их грамоте. А отец дал детям музыкальное образование, позволил овладеть скрипкой.

В 4 годика Ян уже сносно играл на этом традиционном еврейском инструменте. К занятиям с сыном Абрам Френкель подходил серьезно – обучение проходило по книге Леопольда Ауэра «Моя школа игры на скрипке».

Абрам Френкель заметил в подрастающем сыне не просто любовь к еврейской скрипке, а истинный музыкальный талант и в 1934 году отдал его в музыкальную школу-интернат при Киевской государственной консерватории. Это действительно редкий шанс, который выпадает не каждому ребенку из рабочей семьи.