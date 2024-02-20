Почему Людмила Гурченко ушла от отца своей дочери Бориса Андроникашвили: жизненный путь писателя

Детство и юность
Борис Борисович Андроникашвили родился 28 октября 1934 года в Москве. Семья будущей знаменитости была непростой. Отец Бориса был известен как писатель под псевдонимом Пильняк. Мать снималась в кино.
Борис Андреевич был арестован во время первой волны сталинских репрессий в октябре 1937 года. Его схватили, когда он приехал из Японии. Отец актера был обвинен в шпионаже и вскоре расстрелян.
Мать, чтобы спасти сына, отправила мальчика к родственникам в Грузию и ждала, когда придут за ней.
Бориса усыновила бабушка и дала фамилию матери, чтобы не ассоциировать его с расстрелянным отцом. Киру Георгиевну арестовали и отправили в Акмолинский лагерь жен изменников родины (АЛЖИР).
Реабилитировали родителей знаменитости только в 1956 году. Все это время юный Боря жил у тети. Окончив 7 классов, Андроникашвили поступил в Батумское мореходное училище. В начале 1950-х годов Борис вернулся на родину и поступил во ВГИК на факультет сценаристов.
Борис Андроникашвили сделал первые шаги в кино еще в студенчестве. Фото: соцсети
Фильмы
Еще в студенческие годы, в 1957 году, Борис дебютировал в кино. Он исполнил роль князя Арчила в картине «Отарова вдова» по повести Ильи Чавчавадзе. Фильм получил диплом на кинофестивале в Венеции.
Но после этого актерская карьера не складывалась. Следующая роль состоялась только через 10 лет и то была эпизодической. В 70-е годы фильмография Андроникашвили принял участие в двух проектах: «Не верь, что меня больше нет» и «Гобой».
После он еще появлялся в кадре, но популярным актером так и не стал. Драма «Здесь наступает рассвет», которая вышла на экраны уже после смерти Бориса, была высоко оценена критиками и даже выдвигалась на получение «Оскара» от Грузии.
Борис Андроникашвили сменил профессию актера на творчество писателя. Фото: соцсети
Книги
В литературе Борис преуспел гораздо больше, чем на экране. Первая книга была опубликована лишь в 1973 году. Творчество было принято тепло, и Андроникашвили продолжил писать. Затем он познакомил читателя с новыми своими произведениями «Красные кони» и «Мандариновый берег». В 1979 году Борис Борисович стал членом Союза писателей.
После этого Борис выдавал свое творчество с завидной регулярностью. Он стал автором нескольких сборников рассказов, один из которых был посвящен его отцу. В 1992-м вышла последняя книга «Надежд питомцы золотых» Андроникашвили, опубликованная при жизни писателя.
В своем творчестве Борис Борисович много места уделил Грузии, где провел свои юные годы, в рамках взаимоотношений с Россией. Это каймой проходит через творчество писателя, особенно заметно в тех произведениях, которые не были изданы во время жизни автора.
В 2007 году был выпущен двухтомный сборник сочинений «Избранное», куда помимо прозы вошли и стихи Бориса Борисовича.
Много книг Бориса Андроникашвили вышли после его смерти. Фото: соцсети
Личная жизнь
Андроникашвили в молодости пользовался большим успехом у женщин.
Студенческие годы ознаменовались знакомством Бориса с Людмилой Гурченко. Их встреча произошла в столовой, и писатель с первого взгляда поразил актрису своей внешностью и культурой. В 1958 году влюбленные поженились и через год у них родилась дочь Мария, которая стала единственной для Гурченко.
Людмила Гурченко родила от Андроникашвили дочь. Фото: соцсети
Людмила из-за постоянной занятости отправила дочь на воспитание к своим родителям, поскольку девочка часто болела и ей требовался уход.
Брак вскоре распался из-за неверности Андроникашвили. К тому же актрисе приходилось содержать семью, потому что какое-то время муж находился в творческом поиске.
После развода Борис начал отношения с Нонной Мордюковой, но они не переросли в официальный брак. Актриса также не смогла смириться с нежеланием Андроникашвили реализовываться в профессии.
Брак Андроникашвили с грузинской художницей стал счастливым. Фото: соцсети
Второй женой писателя стала грузинская художница Русудан Хантадзе, которая родила мужу еще двоих детей: дочь Киру, названную в честь его матери, и сына Сандро. Этот брак был по-настоящему счастливым и просуществовал до самой смерти Бориса.
Смерть
Борис Андроникашвили ушел из жизни 9 июля 1996 года в Тбилиси. Причина смерти знаменитости не известна.
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