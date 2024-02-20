Почему Людмила Гурченко ушла от отца своей дочери Бориса Андроникашвили: жизненный путь писателя

Детство и юность

Борис Борисович Андроникашвили родился 28 октября 1934 года в Москве. Семья будущей знаменитости была непростой. Отец Бориса был известен как писатель под псевдонимом Пильняк. Мать снималась в кино.

Борис Андреевич был арестован во время первой волны сталинских репрессий в октябре 1937 года. Его схватили, когда он приехал из Японии. Отец актера был обвинен в шпионаже и вскоре расстрелян.

Мать, чтобы спасти сына, отправила мальчика к родственникам в Грузию и ждала, когда придут за ней.

Бориса усыновила бабушка и дала фамилию матери, чтобы не ассоциировать его с расстрелянным отцом. Киру Георгиевну арестовали и отправили в Акмолинский лагерь жен изменников родины (АЛЖИР).

Реабилитировали родителей знаменитости только в 1956 году. Все это время юный Боря жил у тети. Окончив 7 классов, Андроникашвили поступил в Батумское мореходное училище. В начале 1950-х годов Борис вернулся на родину и поступил во ВГИК на факультет сценаристов.