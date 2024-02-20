Потеря ребенка и брак с Ириной Муравьевой: удивительная судьба Леонида Эйдлина

Режиссер Леонид Эйдлин создал немало театральных и киноработ, но запомнился многим именно как муж актрисы Ирины Муравьевой. Влюбился он в нее с первого взгляда, а когда взглянул во второй раз, понял, что эта женщина должна родить ему детей обязательно. Вместе они прожили 40 счастливых лет.
Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин. Фото: Global Look Press
Театр в жизни режиссера
Леонид Эйдлин родом из Ленинграда. Как и многие советские граждане, он считал, что лучше профессии инженера быть не может. А потому без раздумий пошел в Ленинградский технологический институт.
Несколько лет по окончании вуза он старательно пытался полюбить инженерное дело, однако не получилось. Душа тянулась к искусству.
Он не стал больше перечить велению сердца и закончил ГИТИС в 1968 году, режиссерский факультет. Руководил его группой Петр Фоменко.
Начинал свой творческий путь Леонид Эйдлин в Саратовском театре юного зрителя, который был одним из старейших в Ленинграде (основан в 1918 году). Постановщика запомнили по многим талантливым работам. До сих пор здесь вспоминают его «Варшавскую мелодию» по одноименной пьесе Леонида Зорина и «Недоросля» на основе произведения Дениса Фонвизина.
Также Леонид Эйдлин ставил спектакли и для московского зрителя: в Центральном детском театре и Театре сатиры. Именно в ЦДТ он встретил и свою будущую жену — актрису Ирину Муравьеву.
Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин. Фото: Global Look Press
В Центральном детском театре особенно запомнились зрителям его постановки «Сын полка», «Сказка о четырех близнецах», «Чинчрака», «Коньки» и прочие.
Киноработы Леонида Эйдлина
В кино Леонид Эйдлин пришел в конце 70-х, став режиссером-сопостановщиком четырехсерийного фильма Андрея Кончаловского «Сибириада».
О подобном дебюте мечтал бы каждый режиссер. Фильм имел оглушительный успех на Каннском фестивале и получил Гран-при фестиваля. Зрителям представили укороченный вариант эпической драмы в 3,5 часа, но все равно это слишком много для единовременного просмотра.
Кончаловский настоял на том, чтобы в середине показа сделали 5-минутный перерыв. Во время него наша делегация сильно переживала, что зрители не вернутся на места, однако сомнения были напрасны — все места в зале после антракта были заняты полностью вновь. В конце премьеры люди рукоплескали создателям картины.
Отметим, что на Каннском фестивале из-за советского фильма случился скандал: председатель жюри Франсуаза Саган настаивала на том, чтобы советская «Сибириада» поделила «Золотую пальмовую ветвь» с военным фильмом Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». В обратном случае она грозила выходом из судейской коллегии. Но члены жюри все-таки сошлись на Гран-при.
Говорят, что это произошло из-за политических мотивов: кинематографисты не хотели делить первый приз между двумя сверхдержавами. В итоге «Золотую пальмовую ветвь» кроме «Апокалипсиса сегодня» дали «Жестяному барабану» Фолькера Шлендорфа, а «Сибириаде» вручили вторую по значимости награду.
Второй киноработой Леонида Эйдлина стала известная в советское время картина «Ленин в Париже». Фильм был снят в 1981 году совместно Сергеем Юткевичем. В роли вождя мирового пролетариата выступил Юрий Каюров, которого граждане СССР запомнили навсегда именно в роли Владимира Ильича.
Картина была биографичной и отражает период жизни Ленина в 1911 году. В это время в пригороде Парижа он организовал первую большевистскую партийную школу. Создатели фильма были удостоены Государственной премии СССР.
Первым фильмом, который Леонид Эйдлин выпустил самостоятельно, без поддержки других режиссеров, стала мелодраматическая картина «Эта женщина в окне…». На роль главной героини он взял свою жену Ирину Муравьеву. Лента вышла в 1993 году, порадовав зрителей приятным сюжетом о любви на фоне чернухи, которую активно в то время снимали в российском кино.
Ирина Муравьева и Юрий Беляев в фильме «Эта женщина в окне…». Фото: кадр из фильма Леонида Эйдлина,1993 год
Жена Эйдлина сыграла женщину средних лет, которая воспитывает сына от циркача (его сыграл Юрий Беляев). Для него она была одной из многих, для нее он — судьбой и любовью всей жизни. Он давно забыл про тот скоротечный романчик, но однажды неожиданно появился у нее на пороге.
В 1990 году режиссер снял 7-серийный лирический фильм «С новым счастьем!», куда по традиции ввел свою жену в качестве исполнительницы одной из главных ролей. Леонид Эйдлин не стал скромничать и пригласил в сериал еще и своих двоих сыновей, они исполнили эпизодические роли.
Сериал имел успех, поэтому спустя год Эйдлин выпустил продолжение многосерийной картины под названием «С новым счастьем! — 2».
В обоих работах Ирина Муравьева выступала также в качестве певицы, исполнив композиции на стихи Булата Окуджавы, Юлия Кима, Владимира Высоцкого и Юрия Левитанского.
Последним в жизненной истории Леонида Эйдлина стал восьмисерийный фильм «Счастье ты мое». Великолепный актерский дуэт в виде блистательного Николая Караченцова и очаровательной Марины Журавлевой сделал эту ленту запоминающейся.
Личная жизнь Леонида Эйдлина
О том, что Леонид Эйдлин был женат на Ирине Муравьевой, знают почти все поклонники советского и российского кинематографа. Однако актриса была у него не первой женой. Но о юношеской законной избраннице режиссер никогда никому не рассказывал в публичном пространстве. Известно лишь, что она ему подарила сына Сергея Павлова в 1965 году.
Свадьба Леонида Эйдлина и Ирины Муравьевой. Стоп-кадр: youtube.com/@TV-ok1hi
Свою судьбу в лице Ирины Муравьевой Леонид Эйдлин встретил в начале 70-х годов. И решил, что никогда и ни за что не расстанется с ней. Отношения у пары развивались стремительно, актриса довольно быстро согласилась вступить с ним в брак.
Отметим, что для Муравьевой этот союз не был выгодной партией, как это делали некоторые другие артистки, выходя замуж за режиссеров.
Эйдлин был театральным режиссером, который специализировался на детских спектаклях. Ни о легкой славе, ни о больших заработках тут речи не было. Это была чистая любовь.
Ирина Муравьева тоже от всего сердца была покорена своим избранником и закрыла глаза на 12-летнюю разницу в возрасте и на то, что ее муж жил тогда в коммуналке. В нее переехала и она тоже сразу после свадьбы.
В 1975 году у пары родился первый сын Даниил, в 1983 году — второй наследник Евгений. Между ними у Ирины Муравьевой была еще одна беременность. Но в 1981 году во время съемок «Карнавал» она упала и потеряла ребенка.
Леонид Эйдлин с сыновьями и женой. Стоп-кадр: youtube.com/@TV-ok1hi
Семья как высшая награда
Несмотря на бешеную популярность и востребованность в кино, Ирина Муравьева чаще отказывалась от ролей, чем соглашалась, считая главным делом своей жизни семью.
Известно, что Ирина Муравьева долго не хотела сниматься в «Самой обаятельной и привлекательной», несмотря на настойчивость режиссера Геральда Бежанова. И согласилась только тогда, когда тот встал перед ней на колени.
Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин прожили долгую счастливую жизнь вместе — держались друг за друга как за палочку-выручалочку, собирались на семейных ужинах, которые готовились здесь же в доме умелой хозяйкой, всегда были вместе и радовались успехам детей, которые пошли по их стопам. Даниил стал актером, Евгений — кинопродюсером.
Несчастье постигло дом Эйдлина и Муравьевой внезапно. Семья в феврале 2014 года дружно отпраздновала 39-летие Даниила. А на следующий день, спустя 2 недели после 77-летия Леонид Эйдлина, главе семьи стало внезапно плохо. Режиссер не выдержал инсульта и умер.
Прощание с Леонидом Эйдлиным состоялось без участия прессы по настоянию его близких родственников. Похоронили его на Пятницком кладбище в Москве.
Ирина Муравьева после ухода мужа собиралась уйти в монастырь, ибо без него не представляла свою жизнь.
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