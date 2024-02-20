Потеря ребенка и брак с Ириной Муравьевой: удивительная судьба Леонида Эйдлина

Театр в жизни режиссера

Леонид Эйдлин родом из Ленинграда. Как и многие советские граждане, он считал, что лучше профессии инженера быть не может. А потому без раздумий пошел в Ленинградский технологический институт.

Несколько лет по окончании вуза он старательно пытался полюбить инженерное дело, однако не получилось. Душа тянулась к искусству.

Он не стал больше перечить велению сердца и закончил ГИТИС в 1968 году, режиссерский факультет. Руководил его группой Петр Фоменко.

Начинал свой творческий путь Леонид Эйдлин в Саратовском театре юного зрителя, который был одним из старейших в Ленинграде (основан в 1918 году). Постановщика запомнили по многим талантливым работам. До сих пор здесь вспоминают его «Варшавскую мелодию» по одноименной пьесе Леонида Зорина и «Недоросля» на основе произведения Дениса Фонвизина.

Также Леонид Эйдлин ставил спектакли и для московского зрителя: в Центральном детском театре и Театре сатиры. Именно в ЦДТ он встретил и свою будущую жену — актрису Ирину Муравьеву.