Первая дочь, бизнесвумен, советник президента США: Иванка Трамп и ее секрет успеха

Кто такая Иванка Трамп?
Иванка - дочь экс-президента США Дональда Трампа и известной светской львицы Иваны Трамп. В юности она начала карьеру модели, но затем изменила свои приоритеты и после колледжа присоединилась к бизнесу-империи своего отца. В период с 2006 по 2015 годы Иванка вместе с отцом и братьями участвовала в реалити-шоу Celebrity Apprentice в качестве судьи. Продвинувшись до позиции исполнительного вице-президента и создав собственный модный бренд, Иванка стала советником отца в Белом доме. У нее есть муж, застройщик по имени Джаред Кушнер, и трое детей.
Президент США Дональд Трамп и первая дочь и советник президента Иванка Трамп прибывают во время мероприятия Программы защиты зарплат (PPP) в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 28 апреля. 2020 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Иванка родилась 30 октября 1981 года на Манхэттене и выросла в центре внимания вместе со своими знаменитыми родителями, магнатом недвижимости Дональдом Трампом и светской львицей / чешско-американской моделью Иваной Трамп. Брак пары распался, когда Иванке было 10 лет, и она продолжила учиться в школе-интернате. Она была ученицей школы Чапина, а затем перевелась в Чоут-Розмари-Холл в Коннектикуте.
Иванка, которая была недовольна своим обучением в Choate, решила испытать свои силы в модельной индустрии в возрасте 14 лет, пообещав при этом своим родителям, что продолжит свое образование. Вскоре после этого она подписала контракт с агентством Elite Model Management, и в 1997 году ее лицо появилось на обложке журнала Seventeen впервые. К 16 годам Иванка уже ходила по подиумам вместе с Тьерри Мюглером, Версаче и Марком Боувером, появлялась на страницах журнала Elle и была ведущей конкурса «Мисс подросток США 1997».
Дональд Трамп с дочерью Иванкой в поло-клубе «Бриджхэмптон», 23 августа 1997 г. – Нью-Йорк, США – Фото: Global Look Press
Присоединение к семейному бизнесу
Однако вскоре Иванка поняла, что модельная индустрия жестока и беспощадна, и решила направить свои амбиции на семейный бизнес, связанный с недвижимостью. После окончания Пенсильванского университета, где она получила образование в Уортонской школе бизнеса, альма-матер ее отца, Иванка работала в девелоперской компании два года, не входящую в организацию своего отца.
Иванка, почувствовав, что готова к большим достижениям, присоединилась к Trump Organization и стала исполнительным вице-президентом по приобретениям и развитию. Она работала над созданием престижных зданий и курортов. В сотрудничестве со своими братьями Дональдом-младшим и Эриком она также стала соосновательницей Trump Hotel Collection, успешной компании по управлению роскошными отелями.
С 2006 по 2015 год Иванка укрепила свой звездный статус, участвуя в качестве судьи вместе со своим отцом и братьями в телевизионном реалити-шоу канала NBC Celebrity Apprentice.
Бэррон Трамп, Дональд Трамп, Иванка Трамп, Дональд Трамп-младший и Тиффани Трамп присутствуют на финале сезона «Ученик знаменитости» в Башне Трампа 16 февраля 2015 года в Нью-Йорке. — Фото: Global Look Press
Внешние проекты
Используя свою знаменитую фамилию и желая быть голосом профессиональной женщины тысячелетия, Иванка опубликовала бестселлер New York Times «Козырная карта: игра на победу в работе и жизни» в 2009 году. Она также запустила бренд одежды / стиля жизни, коллекцию Ivanka Trump и ее цифровой аналог, IvankaTrump.com.
Трамп отошла от бизнеса в 2017 году, чтобы сосредоточиться на оказании помощи администрации своего отца, а в июле следующего года она объявила, что закрывает бренд.
«После 17 месяцев в Вашингтоне я не знаю, вернусь ли я когда-нибудь в бизнес, но я точно знаю, что в обозримом будущем моим фокусом будет работа, которой я занимаюсь здесь, в Вашингтоне, поэтому принятие этого решения сейчас - единственный справедливый исход для моей команды и партнеров», - сказала она.
Бизнесмен, звезда реалити-шоу, Дональд Трамп, его жена Мелания Трамп, сын Баррон Трамп, Тиффани Трамп, Иванка Трамп и члены семьи на его объявлении о своем намерении баллотироваться на пост президента 2016 года, состоявшемся в Башня Трампа. 15 июня 2015 г. - Нью-Йорк, США - Фото: Global Look Press
Политика
Иванка Трамп в разные периоды времени поддерживала как Республиканскую, так и Демократическую партии. В 2007 году она выразила поддержку Хиллари Клинтон в президентской кампании и подружилась с Челси Клинтон. В 2012 году она поддержала кандидатуру Митта Ромни на пост президента. Год спустя Иванка и ее муж организовали сбор средств для сенатора-демократа из Нью-Джерси, Кори Букера.
Иванка Трамп сыграла значительную роль в поддержке своего отца во время президентских выборов 2016 года, активно защищая его спорные высказывания и вызывая дискуссии.
«Как гражданке, мне нравится то, что он делает. Как дочери, это, очевидно, сложнее», - отметила она в интервью, опубликованном на Politico.
21 июля 2016 года Иванка представила своего отца на Национальном съезде республиканцев в Кливленде, штат Огайо, прежде чем он принял кандидатуру партии на пост президента.
«Как и многие мои коллеги-миллениалы, я не считаю себя категорически республиканцем или демократом. ... Иногда это трудный выбор», - сказала она. «На этот раз это не так. Настал тот момент, и Дональд Трамп - тот человек, который снова сделает Америку великой».
Она также подчеркнула, что ее отец будет защищать женщин и равную оплату труда.
«Мой отец ценит талант. Он распознает настоящие знания и умения, когда находит их», - сказала она. «Он дальтоник и гендерно нейтрален. Он нанимает лучшего человека для этой работы. Точка».
Однако в октябре 2016 года поддержка Иванкой Трамп своего отца начала влиять на её собственный бизнес после утечки видео, где он произносит уничижительные высказывания о женщинах. Несмотря на сексистский характер видео, Иванка Трамп поддержала своего отца, но в этот раз женщины решили, что она зашла слишком далеко. Вскоре был объявлен бойкот модной линии Иванки Трамп с использованием хэштега #GrabYourWallet, обыгрывающего слова из одного из вульгарных высказываний магната-миллиардера в видео: «И когда ты звезда, тебе позволяют это делать. Ты можешь все. ... Хватай их за задницу».
Критика в адрес модной линии Иванки Трамп не остановилась после скандального видео с уничижительными высказываниями ее отца. Ранее в том же году бренд Aquazzura подал в суд на компанию Трамп, обвиняя ее в копировании дизайна сандалий. Также Иванке Трамп пришлось отозвать 20 000 шарфов из-за проблем с безопасностью и риском ожога для потребителей. Ее решение поддержать национальную политику отца по отпуску по беременности и родам, не предлагая такие льготы в своей компании, также вызвало негативные отзывы и критику.
В ходе предвыборной кампании Иванка Трамп продолжала поддерживать своего отца. 8 ноября 2016 года он был избран президентом США номер 45, после того как получил ошеломляющую победу, которая была расценена как решительное отвержение политики истеблишмента со стороны «синих воротничков» и рабочего класса.
Иванка Трамп со своим мужем Джаредом Кушнером и их детьми на инаугурации Трампа, 20 января 2017 г. – Вашингтон, округ Колумбия, США – Фото: Global Look Press
Первая дочь
После выборов Иванка, ее братья Дональд-младший и Эрик, а также ее муж Кушнер были назначены членами президентской переходной команды отца Иванки. После инаугурации президента, Иванка и Кушнер, который был назначен старшим советником в Белом доме, приобрели дом в районе Калорама в Вашингтоне, округ Колумбия, в который, семья Обамы также переехала после окончания президентства Обамы.
В феврале 2017 года универмаг Nordstrom объявил о прекращении продаж бренда Ivanka из-за низкой популярности. Президент Трамп высказал свою поддержку дочери, выступив с заявлением на своей странице в Twitter и в социальных сетях Белого дома:
«С моей дочерью Иванкой обошлись так несправедливо. Она замечательный человек — всегда подталкивает меня поступать правильно! Ужасно!»
В марте 2017 года Иванка, близкий советник президента Трампа, заявила, что станет неоплачиваемой сотрудницей Белого дома.
«Я слышала, что у некоторых есть опасения по поводу того, что я консультирую президента в личном порядке, добровольно соблюдая все правила этики, и вместо этого я буду работать неоплачиваемым сотрудником в офисе Белого дома, подчиняясь всем тем же правилам, что и другие федеральные служащие», - сообщила она в заявлении. «На протяжении всего этого процесса я тесно и добросовестно сотрудничала с советником Белого дома и моим личным советником, чтобы учесть беспрецедентный характер моей роли».
В ноябре 2017 года, перед предстоящим визитом своего отца в рамках азиатского турне, Иванка Трамп выступила в качестве спикера на правительственной конференции в Токио, Япония, посвященной расширению прав и возможностей женщин. Позднее в этом же месяце она приняла участие в Глобальном саммите по предпринимательству (GES) в Хайдарабаде, Индия, где темой года было «Женское предпринимательство». Ее участие в мероприятии произошло на фоне разговоров о несогласии с тогдашним государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, а также в свете вопросов о трудовых условиях для женщин-работниц ее компании в азиатских странах.
В декабре Иванка Трамп была именована в иске, поданом адвокатом из Вашингтона, который утверждал, что она и ее муж не раскрыли полный список своих активов и инвестиций в обязательных отчетах о финансовой деятельности. Представитель Белого дома отклонил иск, назвав его «несерьезный».
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Иванка Трамп после ужина в ресторане Hoshinoya Tokyo, традиционной гостинице в японском стиле, где люди могут поесть и отдохнуть в комнате с татами на полу. Ресторан расположен в центре Токио. 3 ноября 2017 г. Фото: Global Look Press
Защитник интересов матерей и детей
В начале второго года пребывания ее отца у власти Иванка Трамп проявила решительность в деле разработки законодательства об отпусках по беременности и родам. В феврале 2018 года Politico сообщило, что Иванка и Марко Рубио, бывший конкурент Трампа на предвыборной кампании, сотрудничали над этим вопросом. Они обсуждали идеи включения пособий по социальному обеспечению и увеличения налогов на зарплату для финансирования оплачиваемого отпуска.
В феврале 2018 года Иванка Трамп отправилась в Южную Корею на церемонию закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Она планировала встретиться с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в президентском Голубом доме в Сеуле, но не с представителями северокорейской делегации.
В июне 2018 года, когда администрация Трампа поглощена возрастающим недовольством по поводу разлуки детей с их родителями на границе между США и Мексикой, Иванка, как сообщается, призвала своего отца пересмотреть спорную политику «нулевой терпимости». После того, как президент подписал указ о сохранении семей вместе, она выразила поддержку в своем твите, отметив, что президент предпринял решительные действия, положив конец разделению семей на нашей границе. Она также призвала Конгресс незамедлительно действовать и найти долгосрочное решение, отвечающее нашим общим ценностям.
В ноябре 2018 года первая дочь снова стала центром внимания после того, как The Washington Post сообщила, что она использовала свою личную электронную почту для государственных целей, вызвав сравнения с проблемой, с которой столкнулась Хиллари Клинтон. В феврале следующего года Трамп также критиковала прогрессивную политику Александрии Окасио-Кортес, заявив, что большинство американцев не поддерживает гарантированную минимальную зарплату.
Иванка Трамп на трибунах мужского сноубордического биг-эйра во время пятнадцатого дня Зимних Олимпийских игр 2018 года, 24 февраля 2018 г. в Пхенчхане. Фото: Global Look Press
Помощь малому бизнесу в коронавирус
В начале 2020 года, когда стало очевидно, что пандемия коронавируса не собирается быстро утихнуть, Трамп активно включилась в развертывание программы защиты зарплат (PPP) на сумму 349 миллиардов долларов для поддержки малого бизнеса. Источники из Белого дома сообщили, что Иванка Трамп активно сотрудничала с Конгрессом, лоббировала руководителей финансовых учреждений и согласовывала усилия для обеспечения финансирования этой программы.
В конце апреля она присоединилась к своему отцу на мероприятии в Белом доме для предприятий, получивших кредиты по ГЧП. Основные моменты включали выступление сотрудников кофейни Bitty & Beau's, которая предлагает возможности трудоустройства людям с нарушениями интеллекта и развития.
Президент Дональд Дж. Трамп высоко оценивает работу советника президента Иванки Трамп во время саммита Белого дома по торговле людьми в честь 20-летия Закона о защите жертв торговли людьми, 31 января 2020 года, в Восточной комнате Белого дома. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Иванка вышла замуж за застройщика и предпринимателя Кушнера в 2009 году. У пары трое детей: Арабелла Роуз (род. июль 2011 г.) и сыновья Джозеф Фредерик (род. октябрь 2013 г.) и Теодор Джеймс Кушнер (род. март 2016 г.).
Иванка приняла ортодоксальный иудаизм в соответствии с верой мужа. Она придерживается кошерной диеты и соблюдает субботу.
Джаред Кушнер и Иванка Трамп прибыли на государственный ужин в честь президента Французской Республики Эммануэля Макрона и г-жи Бриджит Макрон в Белом доме в Вашингтоне, округ Колумбия, во вторник, 24 апреля 2018 года. Фото: Global Look Pres