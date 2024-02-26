Первая дочь, бизнесвумен, советник президента США: Иванка Трамп и ее секрет успеха

Политика

Иванка Трамп в разные периоды времени поддерживала как Республиканскую, так и Демократическую партии. В 2007 году она выразила поддержку Хиллари Клинтон в президентской кампании и подружилась с Челси Клинтон. В 2012 году она поддержала кандидатуру Митта Ромни на пост президента. Год спустя Иванка и ее муж организовали сбор средств для сенатора-демократа из Нью-Джерси, Кори Букера.

Иванка Трамп сыграла значительную роль в поддержке своего отца во время президентских выборов 2016 года, активно защищая его спорные высказывания и вызывая дискуссии.

«Как гражданке, мне нравится то, что он делает. Как дочери, это, очевидно, сложнее», - отметила она в интервью, опубликованном на Politico.

21 июля 2016 года Иванка представила своего отца на Национальном съезде республиканцев в Кливленде, штат Огайо, прежде чем он принял кандидатуру партии на пост президента.

«Как и многие мои коллеги-миллениалы, я не считаю себя категорически республиканцем или демократом. ... Иногда это трудный выбор», - сказала она. «На этот раз это не так. Настал тот момент, и Дональд Трамп - тот человек, который снова сделает Америку великой».

Она также подчеркнула, что ее отец будет защищать женщин и равную оплату труда.

«Мой отец ценит талант. Он распознает настоящие знания и умения, когда находит их», - сказала она. «Он дальтоник и гендерно нейтрален. Он нанимает лучшего человека для этой работы. Точка».

Однако в октябре 2016 года поддержка Иванкой Трамп своего отца начала влиять на её собственный бизнес после утечки видео, где он произносит уничижительные высказывания о женщинах. Несмотря на сексистский характер видео, Иванка Трамп поддержала своего отца, но в этот раз женщины решили, что она зашла слишком далеко. Вскоре был объявлен бойкот модной линии Иванки Трамп с использованием хэштега #GrabYourWallet, обыгрывающего слова из одного из вульгарных высказываний магната-миллиардера в видео: «И когда ты звезда, тебе позволяют это делать. Ты можешь все. ... Хватай их за задницу».

Критика в адрес модной линии Иванки Трамп не остановилась после скандального видео с уничижительными высказываниями ее отца. Ранее в том же году бренд Aquazzura подал в суд на компанию Трамп, обвиняя ее в копировании дизайна сандалий. Также Иванке Трамп пришлось отозвать 20 000 шарфов из-за проблем с безопасностью и риском ожога для потребителей. Ее решение поддержать национальную политику отца по отпуску по беременности и родам, не предлагая такие льготы в своей компании, также вызвало негативные отзывы и критику.

В ходе предвыборной кампании Иванка Трамп продолжала поддерживать своего отца. 8 ноября 2016 года он был избран президентом США номер 45, после того как получил ошеломляющую победу, которая была расценена как решительное отвержение политики истеблишмента со стороны «синих воротничков» и рабочего класса.