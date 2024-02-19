Ушел от Апексимовой к Поверенновой, стал отцом в 55 лет: как сложилась личная жизнь Валерия Николаева

В школе Валерий увлекся театром, его привлекали в самодеятельные постановки, и у него хорошо получались любые роли. Тогда юноша и задумался впервые о карьере актера. Но поступить в театральный вуз не смог, поэтому пошел учиться в вуз, где преподавал его отец - Лесотехнический институт. Спустя год понял, что это не его путь, а душа все сильнее тянется к сцене, поэтому учебу оставил и снова предпринял попытку поступить в театральный.

Тогда он стал студентом Школы-студии МХАТ, попав на курс к Олегу Табакову. Его одногруппниками были Евгений Миронов, Филипп Янковский, Ирина Апексимова, Владимир Машков.

Начало карьеры

Сниматься в кино Николаев начал на выпускном курсе. А во время учебы ездил на стажировку в Америку, причем дважды. За океаном он учил язык, занимался хореографией в вузах Нью-Йорка и Гейнсвилла, где получил диплом по классу танца (степ), а актерское мастерство постигал в известной Джульярдской школе искусств. Позднее все это сыграет ему на руку – россиянину выпадет шанс заявить о себе в Голливуде.