Ушел от Апексимовой к Поверенновой, стал отцом в 55 лет: как сложилась личная жизнь Валерия Николаева

Валерий Валерьевич Николаев родился в Москве 23 августа 1965 года в семье преподавателя вуза и художницы. С детства он занимался спортивной гимнастикой и собирался посвятить ей профессиональную жизнь. Но травма сначала лишила его возможности получить статус кандидата в мастера спорта, а затем и перечеркнула далекоидущие планы, среди которых были Олимпийские игры.
Валерий Николаев в молодости. Кадр из программы "Мой герой"
В школе Валерий увлекся театром, его привлекали в самодеятельные постановки, и у него хорошо получались любые роли. Тогда юноша и задумался впервые о карьере актера. Но поступить в театральный вуз не смог, поэтому пошел учиться в вуз, где преподавал его отец - Лесотехнический институт. Спустя год понял, что это не его путь, а душа все сильнее тянется к сцене, поэтому учебу оставил и снова предпринял попытку поступить в театральный.
Тогда он стал студентом Школы-студии МХАТ, попав на курс к Олегу Табакову. Его одногруппниками были Евгений Миронов, Филипп Янковский, Ирина Апексимова, Владимир Машков.
Начало карьеры
Сниматься в кино Николаев начал на выпускном курсе. А во время учебы ездил на стажировку в Америку, причем дважды. За океаном он учил язык, занимался хореографией в вузах Нью-Йорка и Гейнсвилла, где получил диплом по классу танца (степ), а актерское мастерство постигал в известной Джульярдской школе искусств. Позднее все это сыграет ему на руку – россиянину выпадет шанс заявить о себе в Голливуде.
Валерий Николаев в пьесе "Дорогая Памелла". Фото: Global Look Press
По окончании вуза в 1990 году Николаев стал актером МХТ им. А.П. Чехова. Здесь он прослужил 8 лет, поработал даже балетмейстером, поставив 5 спектаклей. В итоге оставил сцену, чтобы посвятить себя кино.
Карьера в Голливуде
Оставив театр, Николаев полетел в Голливуд. Здесь ему довелось поработать с Оливером Стоуном и Стивеном Спилбергом, сняться в таких картинах, как «Поворот» (1997), «Святой» (1997), «Терминал» (2004).
Валерий Николаев в фильме Стивена Спилберга "Терминал". Кадр из фильма
Российская кинозвезда
В России актер тоже начал восхождение на киношный Олимп. И вскоре о нем узнала широкая публика – прославил сериал «День рождения Буржуя» (2000), где Николаев сыграл главную роль. После нее актер стал знаменит и был у режиссеров и продюсеров нарасхват. В год у него случалось по 3-5 проектов: снялся в комедии «Даже не думай» (2003), «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» (2004), «Дорогая Маша Березина» (2004), «В ритме танго» (2005).
Валерий Николаев в сериале "День рождения Буржуя". Кадр из сериала
А в фильме «Медвежья охота» (2007) Николаев не только снялся, но и выступил режиссером. За что даже получил премию кинофестиваля «Золотой феникс» как лучший режиссер-дебютант.
Затем были крупные проекты «Ведьма» (2006), где Николаев сыграл главного героя, «На крыше мира» (2008), «Умница, красавица» (2009), «На крюке!» (2011), «Ключ Саламандры» (2011). В эти же годы Николаев основал свою продюсерскую фирму «Велес-фильм», которая занималась производство картины «Поединки: вербовщик».
Валерий Николаев и Наталия Орейро в сериале "В ритме танго". Кадр из сериала
После небольшого затишья в карьере Николаев вернулся на большие и малые экраны в 2015 году – снялся в комедии «Муж на час» и сериале «Культ». Следующие годы в фильмографии актера отмечены съемками в мелодрамах: «Возмездие», «Тайна Марии», «Расколотые сны», «Клятва врача» - эти и другие сериалы снимались не только в России, но и на Украине.
Валерий Николаев в сериале "Культ". Кадр из сериала
Другие проекты
Николаев участвовал в различных развлекательных шоу. В 2008 году стал героем второго сезона шоу «Цирк со звездами» в паре с Ириной Чащиной. Они обошли соперников и стали победителями проекта - талант, артистизм и физические данные Николаеву (рост 178, вес 74 кг) позволилили легко обойти конкурентов.
Валерий Николаев и Ирина Чащина в шоу "Цирк со звездами". Кадр из шоу
В 2014 году актер вместе с фигуристкой Марией Петровой пробовал свои силы на проекте «Ледниковый период». Но на одной из репетиций он повредил колено и не смог продолжить участие.
Валерий Николаев с Александрой Акимовой в шоу "Танцы со звездами". Кадр из шоу
С танцовщицей Александрой Акимовой актер выходил на паркет в проекте «Танцы со звездами» в 2022 году. но не смог достойно преодолеть неудачи, повздорил с одним из судей, ушел с шоу по-английски.
Личная жизнь
Николаев был несколько раз женат, и первой его супругой в 19 лет стала однокурсница по театральному Наталья Пирогова. Она дождалась возлюбленного из армии, они сыграли свадьбу в 1984 году, но браку было суждено было длиться недолго – в 1988 году они развелись.
Валерий Николаев и Ирина Апексимова с дочкой Дарьей. Фото: Global Look Press
Второй женой актера стала коллега Ирина Апексимова. Они были вместе несколько лет, в 1994 году у них родилась дочка Дарья, которая пошла по родительским стопам. Правда, актрисой стала под псевдонимом Авратинская, взяв фамилию своей прабабушки по матери.
Дарья Авратинская и Егор Корешков сыграли свадьбу в 2023 году. Фото: Global Look Press
Будучи в браке, Николаев увлекся Дарьей Поверенновой на съемках сериала «День рождения Буржуя». Апексимова подала на развод, отказалась от дальнейших съемок в проекте. Повереннова была замужем за Александром Жигалкиным, но с легкостью решилась на развод. Только крепких и длительных отношений из служебного романа у актеров не вышло – Николаев и Повереннова спустя два года расстались.
Дарья Повереннова. Фото: Global Look Press
Между вторым и третьим браками Николаев крутил романы со знаменитостями Татьяной Овсиенко, Любовью Тихомировой, а также был в отношениях с фигуристкой Марией Перовой. Следующей официальной женой стала цирковая гимнастка Эльмира Земскова в 2014 году. В браке родился сын Никита в 2021 году, пополнение в семье актер скрывал больше полугода и сам проговорился о наследнике.
Эльмира Земскова младше Николаева на 19 лет. Кадр из программы "Судьба человека"
Скандалы
Талант у Николаева не только в актерстве, но и к попаданию в скандалы. В 2016 году он попал в массовое ДТП, протаранив несколько авто, включая служебный транспорт ГИБДД, захотел скрыться и наехал на сотрудника ДПС.
При задержании у звезды не оказалось документов, страховки, а его «ласточка» числилась в розыске за оставление места ДТП – он подозревался в наезде на женщину на Чистопрудном бульваре и скрылся. К тому же, от Валерия пахло алкоголем.
Валерий Николаев имел проблемы с законом. Фото: Global Look Press
Суд арестовал Николаева на 10 суток, но он самовольно покинул здание. Вечером его уже принудительно из дома отвезли в спецприемник в Мневниках для отбывания административного наказания.
А уже через месяц после этого происшествия Николаева задержали опять, за еду по встречной. Суд лишил его права садиться за руль на полгода.
И снова через месяц Николаев оказался в числе нарушителей – сел за руль без прав, выехал на встречку. Его повторно лишили прав и посадили на 15 суток.
Валерий Николаев из-за алкогольной зависимости чуть не развелся. Фото: Global Look Press
Такое вопиющее поведение оказалось срывом – Николаев потерял отца, который умер от онкологического заболевания. И актер стал прикладываться к бутылке. Он обратился к общественности, друзьям и поклонникам, покаявшись и пообещав, что больше ничего подобного не повторит.
Тогда они с женой Эльмирой были на грани развода. Но она смогла найти в себе силы сохранить семью, поддержала мужа в такое тяжелое для него время, и они преодолели свалившиеся беды.
Но на этом испытания пары не окончились. В феврале 2022 года стало известно, что Николаев съехал из семейной квартиры, поселился в гостинице. И вскоре вообще перебрался в психиатрическую больницу. Все потому, что он повторил историю шестилетней давности: сел за руль пьяным, без прав, нарушил ПДД, попал под стражу на 15 суток отбывать наказание. Но переехал в психиатрическую больницу с диагнозом «биполярное расстройство».
Карьера сегодня
После психиатрического диспансера Николаев поставил карьеру на паузу. В 2023 году выдал замуж за Егора Корешкова, а затем занялся съемками цикла документальных фильмов про военных «Чтобы знали».
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